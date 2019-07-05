Светская хроника за пятницу

Светская хроника Бруну Фернандеш направляется в "Манчестер Юнайтед" на медобследование. "Арсенал" интересуется Марсело. Андер Эррера будет получать в ПСЖ 350 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" не готов заплатить цену, которую в данный момент "Лестер" просит за Харри Магуайра, что позволяет "Манчестер Юнайтед" беспрепятственно подписать защитника сборной Англии. (90Min)

В ближайшие дни полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш надеется получить предложения от "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (O Jogo)

Фернандеш выбрал "Юнайтед" и уже направляется в Манчестер на медицинское обследование. (Sport Witness)

"Юнайтед" видит в полузащитнике "Атлетико" Сауле Ньигесе замену для Погба Погба. (Daily Express)

"Интер" затрудняется найти деньги на предложение по нападающему "Юнайтед" Ромелу Лукаку. (The Sun)

"Юнайтед" сделал финальное предложение Давиду Де Хеа о новом контракте. Если голкипер не согласится на зарплату в 350 тыс. фунтов в неделю, то будет продан. (Daily Star)

"Интер" и "Ювентус" поспорят за защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана. (Daily Mail)

"Арсенал" находится на пороге приобретения защитника "Сен-Этьена" Вильяма Салиба за 26 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Арсенал" проиграл борьбу Шальке-04" за голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта. (Sport1)

"Арсенал" претендует на 31-летнего защитника "Реала" Марсело, который хочет покинуть Мадрид. (Sport)

"Арсенал" установил контакт с "Гремио" насчет защитника Вальтера Кеннеманна. (Globo Esporte)

В шорт-листе "Тоттенхэма" на случай ухода Кристиана Эриксена значатся Дани Себальос из "Реала", Николо Дзаньоло из "Ромы" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис". (Daily Star)

В Себальосе также заинтересован "Ливерпуль". (Marca)

"Вест Хэм" согласился продать нападающего Марко Арнаутовича в "Шанхай СИПГ" за 23 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Вест Хэм" пытается опередить "Валенсию" в борьбе за нападающего "Сельты" Макси Гомеса. (Sky Italia)

"Бернли" потребует от "Лестера" минимум 40 млн. фунтов за защитника Джеймса Тарковски, в котором "лисы" видят замену для Харри Магуайра. (Daily Mail)

"Саутгемптон" готов продать полузащитника Марио Лемина, но исключает вариант с уходом габонца в аренду. (Daily Echo)

"Саутгемптон" открыт к предложениям насчет своих голкиперов Райана Фрэйзера и Алекса Маккарти. (Sky Sports)

Другое

Бывший вингер "Челси" Арьен Роббен завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. (The Guardian)

Зарплата экс-полузащитника "Юнайтед" Андера Эрреры в ПСЖ по пятилетнему контракту составит 350 тыс. фунтов в неделю. (The Guardian)

Экс-наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что у него были и более денежные предложения, чем согласившийся ему платить 12 млн. фунтов в год "Далянь Ифан". (Daily Mail)

"Мидлсбро" обвинил своего бывшего главного тренера Гарри Монка и его агента в обмане клуба при работе на трансферном рынке. (Daily Mail)

УЕФА изучает идею, чтобы гарантировать клубам, сумевшим выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, путевки в турнир на следующий сезон. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 12:00

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  1. gidro-met 05.07.2019 12:22 # gidro-met
    интерес/ а за сколько эрреру слили?

    Биссака/Умтити/Магуаир/Шоу - по сути новый боеспособный эшелон

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  2. keane16 05.07.2019 12:14 # keane16
    Эррера норм выбил контракт на 5ку да ещё и с такой зп, при этом отхватит не мало чашек...но только внутренних.

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