Светская хроника за пятницу

Бруну Фернандеш направляется в "Манчестер Юнайтед" на медобследование. "Арсенал" интересуется Марсело. Андер Эррера будет получать в ПСЖ 350 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" не готов заплатить цену, которую в данный момент "Лестер" просит за Харри Магуайра, что позволяет "Манчестер Юнайтед" беспрепятственно подписать защитника сборной Англии. (90Min)



В ближайшие дни полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш надеется получить предложения от "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (O Jogo)



Фернандеш выбрал "Юнайтед" и уже направляется в Манчестер на медицинское обследование. (Sport Witness)



"Юнайтед" видит в полузащитнике "Атлетико" Сауле Ньигесе замену для Погба Погба. (Daily Express)



"Интер" затрудняется найти деньги на предложение по нападающему "Юнайтед" Ромелу Лукаку. (The Sun)



"Юнайтед" сделал финальное предложение Давиду Де Хеа о новом контракте. Если голкипер не согласится на зарплату в 350 тыс. фунтов в неделю, то будет продан. (Daily Star)



"Интер" и "Ювентус" поспорят за защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана. (Daily Mail)



"Арсенал" находится на пороге приобретения защитника "Сен-Этьена" Вильяма Салиба за 26 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Арсенал" проиграл борьбу Шальке-04" за голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта. (Sport1)



"Арсенал" претендует на 31-летнего защитника "Реала" Марсело, который хочет покинуть Мадрид. (Sport)



"Арсенал" установил контакт с "Гремио" насчет защитника Вальтера Кеннеманна. (Globo Esporte)



В шорт-листе "Тоттенхэма" на случай ухода Кристиана Эриксена значатся Дани Себальос из "Реала", Николо Дзаньоло из "Ромы" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис". (Daily Star)



В Себальосе также заинтересован "Ливерпуль". (Marca)



"Вест Хэм" согласился продать нападающего Марко Арнаутовича в "Шанхай СИПГ" за 23 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" пытается опередить "Валенсию" в борьбе за нападающего "Сельты" Макси Гомеса. (Sky Italia)



"Бернли" потребует от "Лестера" минимум 40 млн. фунтов за защитника Джеймса Тарковски, в котором "лисы" видят замену для Харри Магуайра. (Daily Mail)



"Саутгемптон" готов продать полузащитника Марио Лемина, но исключает вариант с уходом габонца в аренду. (Daily Echo)



"Саутгемптон" открыт к предложениям насчет своих голкиперов Райана Фрэйзера и Алекса Маккарти. (Sky Sports)



Другое



Бывший вингер "Челси" Арьен Роббен завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. (The Guardian)



Зарплата экс-полузащитника "Юнайтед" Андера Эрреры в ПСЖ по пятилетнему контракту составит 350 тыс. фунтов в неделю. (The Guardian)



Экс-наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что у него были и более денежные предложения, чем согласившийся ему платить 12 млн. фунтов в год "Далянь Ифан". (Daily Mail)



"Мидлсбро" обвинил своего бывшего главного тренера Гарри Монка и его агента в обмане клуба при работе на трансферном рынке. (Daily Mail)



УЕФА изучает идею, чтобы гарантировать клубам, сумевшим выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, путевки в турнир на следующий сезон. (Daily Mail)