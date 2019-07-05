Родри: "Манчестер становится все более голубым"

Родри Новичок "Манчестер Сити" Родри объяснил, почему его клуб привлекательнее для потенциальных новичков, нежели "Манчестер Юнайтед".

В четверг Родри стал самым дорогим приобретением в истории "горожан" после того, как клуб с "Этихад" выплатил его отступные по контракту с "Атлетико" в размере 62.8 миллионов фунтов.

Возможность подписать стремительно прогрессирующего игрока, да и еще не ведя утомительных переговоров, а просто активировав пункт об отступных, привлекла многие клубы, однако Родри очень легко сделал свой выбор.

23-летний испанец считает "Сити" не только доминирующей силой в Манчестере, но и одним из двух-трех лучших клубов во всем мире.

"Когда я узнал, что этот клуб заинтересован во мне, для меня перестали существовать другие варианты. У меня не было сомнений. Решение перейти сюда было очень ясным".

"Это одна из величайших команд. Здесь работает тренером Пеп, здесь есть Чики (Бегиристайн, спортивный директор "Сити"), и для меня это отличный шаг".

"Конечно, были и другие команды, и я действительно горжусь этим, но я принял хорошее решение. Я там, где хочу быть".

"Думаю, за последние пять-шесть лет "Сити" переписал историю футбола здесь — не только в Манчестере, но и в Англии".

"Я люблю Манчестер. Я разговаривал с парнями, и я думаю, Манчестер становится все более голубым. Я сделал свой выбор, исходя из футбольной стороны и того факта, что за последние пару лет они выиграли кучу всего. Эта команда крепнет с каждым годом".

"С момента прихода Пепа игра "Сити" изменилась кардинальным образом. Они стали одной из самых устрашающих команд в Европе. "Сити" не просто играет в красивый футбол, они очень опасны на дальней трети поля и забивают голы. Они заслужили настоящее уважение в этой стране и в Европе".

"Думаю, "Сити" является одной из двух-трех лучших команд в мире. Даже лучшие команды меняют свой стиль игры, когда сталкиваются с ними, и это хороший признак".

"Я предпочитаю говорить о "Сити", но футбол — это всегда выбор из нескольких вариантов. "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, поэтому нужно признать, что они на одном уровне с нами".

"Сити" добился великолепных результатов в Англии. Думаю, они в небольшом шаге от того, чтобы распространить свой успех на Европу".

"Я всегда мечтал выиграть Лигу Чемпионов, и я думаю, мы недалеки от этого", — цитирует Родри Evening Standard.


Метки Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 00:05

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  1. liverpoolec23 05.07.2019 01:05 # liverpoolec23
    Мы на дерем вам жопу,так что тренеруйтесь начинайте садится на бутылку,дальше жестче будет

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  2. mancityman 05.07.2019 00:32 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

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  3. andrew10 05.07.2019 00:28 # andrew10
    Ахахахах, Михайло хорош. Из большого интервью выцепил самую огненную фразу :)
    Ждемс дэбилов, которые будут писать под этой новостью
    Короли
    Красиво
    Кмон Сити :D

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  4. chebrec 05.07.2019 00:14 # chebrec
    А Лондон королевский синий

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  5. ferdinandrio 05.07.2019 00:09 # ferdinandrio
    "Я разговаривал с парнями, и я думаю, Манчестер становится все более голубым. Я сделал свой выбор..." Без комментариев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71849/?c=1

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  6. dom1no 05.07.2019 00:07 # dom1no
    Топ трансфер конечно, норм заменка фернандиньо

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  7. sisyazavr 05.07.2019 00:06 # sisyazavr
    Круто))

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