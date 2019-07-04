"Сити" купил за рекордные деньги Родри

Родри "Манчестер Сити" обновил свой трансферный рекорд, выкупив полузащитника "Атлетико" и сборной Испании Родри.

Лишь накануне "горожане" совершили свое первое летнее приобретение, вернув из ПСВ левого защитника Анхелиньо, а сегодня "Сити", наконец, обрел игрока, который будет призвать стать преемником для Фернандиньо в центре поля.

"Атлетико" оказался бессилен помешать отъезду Родри в Манчестер, поскольку чемпионы Премьер-Лиги выплатили 70 миллионов фунтов евро (62.8 млн. фунтов), что были прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Покупкой Родри "Сити" обновил свой трансферный рекорд, державшийся на отметке в 60 млн. фунтов, что были заплачены год назад "Лестеру" за вингера Рияда Махреза. Контракт 23-летнего испанца с "горожанами" рассчитан до июня 2024.

"За последние два года "Сити" добился удивительных результатов, и мне не терпится стать частью такой талантливой команды. Дело не только в выигранных ими трофеях, но и в том, каким образом они сделали это, постоянно атакуя".

"Этот стиль вызывает у меня восхищение, как и амбиции клуба. Мне не терпится начать работу с Пепом Гвардиолой и своими новыми партнерами по команде. Надеюсь, мы многого добьемся вместе", — сообщил Родри.

Добавим, что Родри является воспитанником академии "Атлетико", завершив свое футбольное обучение в системе "Вильярреала". Сыграв 84 матча в течение трех сезонов за "желтую субмарину", год назад полузащитник вернулся в Мадрид за 20 млн. фунтов.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Родри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 14:15

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  1. mancityman 04.07.2019 14:31 # mancityman
    КО РО ЛИ !!!

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  2. pakhrudinov 04.07.2019 14:25 # pakhrudinov
    Атлетико неплохо заработал, чистая прибыль в районе 50 млн

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  3. silva77 04.07.2019 14:19 # silva77
    Поставит на место выскочек из красной калбасной портовый помойки обратно в чемпионшип

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  4. slash-lfc 04.07.2019 14:17 # slash-lfc
    АПЛ можно не начинать.

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