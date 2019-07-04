"Ливерпуль" не собирается продавать Ловрена
"Ливерпуль" не собирается продавать центрального защитника Деяна Ловрена этим летом.
Согласно слухам, агент Ловрена уже вовсю ведет переговоры с "Миланом". Также пресса сообщала, что "красные" не будут стоять на пути у Деяна, если тот решит покинуть клуб.
Вопреки всем этим слухам, Sky Sports уверяет, что "Ливерпуль" не назначал цену за Ловрена, а "Милан" до сих пор не обращался к "красным" насчет приобретения 29-летнего хорвата.
Спекуляции насчет будущего Ловрена видятся обычным делом, ведь в минувшем сезоне Премьер-Лиги Деян отметился только 11 появлениями в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.
Добавим, что у "Ливерпуля" уже есть страховка на случай ухода Ловрена. На днях "красные" приобрели юного защитника Сеппа Ван дер Берга из "ПЕК Зволле".
04.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
плохие новости
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В основу Ливера этого топаря! Один из лучших защитников мира ж)))
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Вы только посмотрите на его глаза. Это взгляд уверенного в себе мужчины, который смотрит на тебя, конченый фапловский ноулайфер. Одной рукой он сгрызает свои награды, т.к. ему их не жалко - он завоюет ещё - а другой
рукой направляет тугую струю прямо тебе в рот, потому что ты для него ничто. Можешь ли ты представить, что этот мужчина будет поливать говном своих соперников? Нет, он их не замечает и проходит по ним катком, и на этом же катке едет к твоей мамаше, чтобы анально покарать её за то, что родяла такого как ты.
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я и не сомневался - кто же ванговать с трибун будет
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Добавим, что у "Ливерпуля" уже есть страховка на случай ухода Ловрена. На днях "красные" приобрели юного защитника Сеппа Ван дер Берга из "ПЕК Зволле".
Источник: http://fapl.ru/posts/71835/
кто этот бред написал, как 17-тилетный дрыщ может быть замена (даже) Ловрену? Клуб учавствует в овердохулиард соревнованиях в след. сезоне. Короче не уйдет он, но хз даж родоваться или горевать
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сейчас бы разбрасываться одним из лучших дефов мира
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не заберут - Ливерпулю и так норм. опытный топ на дистанции сезона пригодится.
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Ему завтра 30 лет исполнится
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та еп же вашу мать, ска
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