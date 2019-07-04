"Ливерпуль" не собирается продавать Ловрена

"Ливерпуль" не собирается продавать центрального защитника Деяна Ловрена этим летом.

Согласно слухам, агент Ловрена уже вовсю ведет переговоры с "Миланом". Также пресса сообщала, что "красные" не будут стоять на пути у Деяна, если тот решит покинуть клуб.



Вопреки всем этим слухам, Sky Sports уверяет, что "Ливерпуль" не назначал цену за Ловрена, а "Милан" до сих пор не обращался к "красным" насчет приобретения 29-летнего хорвата.



Спекуляции насчет будущего Ловрена видятся обычным делом, ведь в минувшем сезоне Премьер-Лиги Деян отметился только 11 появлениями в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.



Добавим, что у "Ливерпуля" уже есть страховка на случай ухода Ловрена. На днях "красные" приобрели юного защитника Сеппа Ван дер Берга из "ПЕК Зволле".