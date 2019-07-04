"Ливерпуль" не собирается продавать Ловрена

Деян Ловрен "Ливерпуль" не собирается продавать центрального защитника Деяна Ловрена этим летом.

Согласно слухам, агент Ловрена уже вовсю ведет переговоры с "Миланом". Также пресса сообщала, что "красные" не будут стоять на пути у Деяна, если тот решит покинуть клуб.

Вопреки всем этим слухам, Sky Sports уверяет, что "Ливерпуль" не назначал цену за Ловрена, а "Милан" до сих пор не обращался к "красным" насчет приобретения 29-летнего хорвата.

Спекуляции насчет будущего Ловрена видятся обычным делом, ведь в минувшем сезоне Премьер-Лиги Деян отметился только 11 появлениями в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Джо Гомесу.

Добавим, что у "Ливерпуля" уже есть страховка на случай ухода Ловрена. На днях "красные" приобрели юного защитника Сеппа Ван дер Берга из "ПЕК Зволле".


Метки Ливерпуль, Ловрен, Милан

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 13:00

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  1. blackdreamer 04.07.2019 13:56 # blackdreamer
    плохие новости

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  2. arhangel777 04.07.2019 13:46 # arhangel777
    В основу Ливера этого топаря! Один из лучших защитников мира ж)))

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  3. mrjingles 04.07.2019 13:28 # mrjingles
    Вы только посмотрите на его глаза. Это взгляд уверенного в себе мужчины, который смотрит на тебя, конченый фапловский ноулайфер. Одной рукой он сгрызает свои награды, т.к. ему их не жалко - он завоюет ещё - а другой
    рукой направляет тугую струю прямо тебе в рот, потому что ты для него ничто. Можешь ли ты представить, что этот мужчина будет поливать говном своих соперников? Нет, он их не замечает и проходит по ним катком, и на этом же катке едет к твоей мамаше, чтобы анально покарать её за то, что родяла такого как ты.

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  4. mrjingles 04.07.2019 13:22 # mrjingles
    я и не сомневался - кто же ванговать с трибун будет

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  5. lfcynwa 04.07.2019 13:14 # lfcynwa
    Добавим, что у "Ливерпуля" уже есть страховка на случай ухода Ловрена. На днях "красные" приобрели юного защитника Сеппа Ван дер Берга из "ПЕК Зволле".



    Источник: http://fapl.ru/posts/71835/

    кто этот бред написал, как 17-тилетный дрыщ может быть замена (даже) Ловрену? Клуб учавствует в овердохулиард соревнованиях в след. сезоне. Короче не уйдет он, но хз даж родоваться или горевать

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  6. largo-winch 04.07.2019 13:13 # largo-winch
    сейчас бы разбрасываться одним из лучших дефов мира

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  7. alexomck 04.07.2019 13:11 # alexomck
    не заберут - Ливерпулю и так норм. опытный топ на дистанции сезона пригодится.

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  8. only--liverpool 04.07.2019 13:09 # only--liverpool
    Ему завтра 30 лет исполнится

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  9. gerrard08 04.07.2019 13:05 # gerrard08
    та еп же вашу мать, ска

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