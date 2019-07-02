Стерлинг хочет поиграть за рубежом
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что мечтает поиграть за рубежом.
После своего перехода из "Ливерпуля" в 2015 году Стерлинг успел выиграть два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Лиги — лишь Лига Чемпионов пока не покорилась Рахиму с "горожанами".
В данный момент 24-летний англичанин счастлив в "Сити" и еще не реализовал здесь все свои спортивные амбиции, однако Рахим допускает, что в будущем он попытается исполнить свою детскую мечту.
"Мне очень нравится в "Сити". Это один из лучших клубов в мире, и здесь у меня долгосрочные цели. Но ты просто не можешь знать, как сложится будущее. Я все еще молод, и как я уже сказал, я обожаю каждую минуту, проведенную здесь".
"Я могу на 100 процентов сказать, что еще с детства всегда мечтал поиграть где-нибудь за рубежом. Было бы приятно однажды, когда я закончу играть, сидеть у себя дома во дворе, ужинать и вспоминать об этом", — сообщил Стерлинг GQ.
02.07.2019 21:00
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Последние комментарии:
как только ушёл из "великого" клуба радужных шнурков и таких же пидорских надежд, пять трофеев как с куста. А остался бы, маршировал бы на гей-парадах и окромя собственного трофея в штанах в руках не держал бы. И когда-нибудь у себя дома во дворе за ужином вспомнит как страшный сон, пребывание среди дружбанов елтонаджона, драные гемаррои и склизкую "легенду".
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Сити вылетит из топ 4 если этот поцан уидёт в Реал
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В Динамо Киев😂😂
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Просто за руб ёжом.
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в Шанхай гоу
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Норм горят очки у портовых хуесосов)
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Типичное поведение шлюшарика
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в свои 24 успел нарожать кучу детей, поиграть в команде броджерса, клоппа и пепа. неплохо
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