Стерлинг хочет поиграть за рубежом

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что мечтает поиграть за рубежом.

После своего перехода из "Ливерпуля" в 2015 году Стерлинг успел выиграть два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Лиги — лишь Лига Чемпионов пока не покорилась Рахиму с "горожанами".

В данный момент 24-летний англичанин счастлив в "Сити" и еще не реализовал здесь все свои спортивные амбиции, однако Рахим допускает, что в будущем он попытается исполнить свою детскую мечту.

"Мне очень нравится в "Сити". Это один из лучших клубов в мире, и здесь у меня долгосрочные цели. Но ты просто не можешь знать, как сложится будущее. Я все еще молод, и как я уже сказал, я обожаю каждую минуту, проведенную здесь".

"Я могу на 100 процентов сказать, что еще с детства всегда мечтал поиграть где-нибудь за рубежом. Было бы приятно однажды, когда я закончу играть, сидеть у себя дома во дворе, ужинать и вспоминать об этом", — сообщил Стерлинг GQ.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 02.07.2019 22:24 # kojan
    как только ушёл из "великого" клуба радужных шнурков и таких же пидорских надежд, пять трофеев как с куста. А остался бы, маршировал бы на гей-парадах и окромя собственного трофея в штанах в руках не держал бы. И когда-нибудь у себя дома во дворе за ужином вспомнит как страшный сон, пребывание среди дружбанов елтонаджона, драные гемаррои и склизкую "легенду".

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  2. chelsiukpro 02.07.2019 21:55 # chelsiukpro
    Сити вылетит из топ 4 если этот поцан уидёт в Реал

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  3. better80 02.07.2019 21:18 # better80
    В Динамо Киев&#128514;&#128514;

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  4. lovrentiy 02.07.2019 21:18 # lovrentiy
    Просто за руб ёжом.

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  5. vals1702 02.07.2019 21:17 # vals1702
    в Шанхай гоу

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  6. mancityman 02.07.2019 21:16 # mancityman
    Норм горят очки у портовых хуесосов)

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  7. only--liverpool 02.07.2019 21:06 # only--liverpool
    Типичное поведение шлюшарика

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  8. recyjoed 02.07.2019 21:05 # recyjoed
    в свои 24 успел нарожать кучу детей, поиграть в команде броджерса, клоппа и пепа. неплохо

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