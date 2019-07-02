Стерлинг хочет поиграть за рубежом

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что мечтает поиграть за рубежом.

После своего перехода из "Ливерпуля" в 2015 году Стерлинг успел выиграть два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Лиги — лишь Лига Чемпионов пока не покорилась Рахиму с "горожанами".



В данный момент 24-летний англичанин счастлив в "Сити" и еще не реализовал здесь все свои спортивные амбиции, однако Рахим допускает, что в будущем он попытается исполнить свою детскую мечту.



"Мне очень нравится в "Сити". Это один из лучших клубов в мире, и здесь у меня долгосрочные цели. Но ты просто не можешь знать, как сложится будущее. Я все еще молод, и как я уже сказал, я обожаю каждую минуту, проведенную здесь".



"Я могу на 100 процентов сказать, что еще с детства всегда мечтал поиграть где-нибудь за рубежом. Было бы приятно однажды, когда я закончу играть, сидеть у себя дома во дворе, ужинать и вспоминать об этом", — сообщил Стерлинг GQ.