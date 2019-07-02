Гвардиола: "Энфилд" не похож ни на какой другой стадион в мире"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что "Энфилд", на котором выступает "Ливерпуль", является уникальным стадионом.

Несколько недель назад "Барселона", бывшая команда Гвардиолы, потерпела сокрушительное поражение на "Энфилде" со счетом 4:0, хотя первую полуфинальную встречу Лиги Чемпионов выиграла 3:0.

Гвардиола отлично понимает, что чувствовала "Барселона", ведь всего лишь год назад он сам проиграл здесь с "Сити" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче.

"Я думал, что они ("Барселона") хотя бы забьют гол на "Энфилде". И я уверен, их игроки знали, что "Энфилд" есть "Энфилд". Девиз "Это "Энфилд" не является маркетинговой фразой".

"Там есть что-то такое, чего не найдешь ни на каком другом стадионе в мире. Они забивают гол, и в следующие пять минут ты чувствуешь, что получишь еще четыре. Ты чувствуешь себя маленьким и кажется, словно игроки соперника везде".

"Все мы проходили через то, что случилось с "Барсой". Они смеялись надо мной, когда мы проигрывали 3:0 после 15-20 первых минут четвертьфинала. Выезды на этот стадион такие сложные, вдобавок это то соревнование, где все может решить одна рука, один офсайд или "Энфилд"... В следующем году Сарри и Криштиану Роналду это испытают на себе", — сообщил Гвардиола Ara.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 00:05

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