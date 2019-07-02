Гвардиола: "Энфилд" не похож ни на какой другой стадион в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что "Энфилд", на котором выступает "Ливерпуль", является уникальным стадионом.

Несколько недель назад "Барселона", бывшая команда Гвардиолы, потерпела сокрушительное поражение на "Энфилде" со счетом 4:0, хотя первую полуфинальную встречу Лиги Чемпионов выиграла 3:0.



Гвардиола отлично понимает, что чувствовала "Барселона", ведь всего лишь год назад он сам проиграл здесь с "Сити" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче.



"Я думал, что они ("Барселона") хотя бы забьют гол на "Энфилде". И я уверен, их игроки знали, что "Энфилд" есть "Энфилд". Девиз "Это "Энфилд" не является маркетинговой фразой".



"Там есть что-то такое, чего не найдешь ни на каком другом стадионе в мире. Они забивают гол, и в следующие пять минут ты чувствуешь, что получишь еще четыре. Ты чувствуешь себя маленьким и кажется, словно игроки соперника везде".



"Все мы проходили через то, что случилось с "Барсой". Они смеялись надо мной, когда мы проигрывали 3:0 после 15-20 первых минут четвертьфинала. Выезды на этот стадион такие сложные, вдобавок это то соревнование, где все может решить одна рука, один офсайд или "Энфилд"... В следующем году Сарри и Криштиану Роналду это испытают на себе", — сообщил Гвардиола Ara.