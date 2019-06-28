"Арсенал" готовит предложение по Уилфриду Захе
"Арсенал" собирается сделать предложение о покупке Уилфрида Захи после того, как вингер повторно сообщил "Кристал Пэлас" о своем желании уйти из клуба.
Впервые о желании отправиться на повышение Заха сообщил президенту "Пэлас" Стиву Пэришу сразу после окончания сезона Премьер-Лиги. С тех пор слухи насчет Уилфрида затихли — пресса лишь сообщала, что "Тоттенхэм" решил не бороться за игрока сборной Кот-д'Ивуара по причине чрезмерной дороговизны этого трансфера.
Однако сейчас Sky Sports и Daily Mail в один голос сообщают, что эта в этой истории случился новый виток. Заха не просто хочет уйти, а конкретно — в "Арсенал", болельщиком которого он является с детства.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" хочет остаться в Лондоне и выступать в еврокубках. Заха уведомил "Пэлас" о своих предпочтениях, а представители Уилфрида уже провели предварительные переговоры с "Арсеналом".
Ожидается, что теперь "канониры" сделают свое предложение о покупке Захи. "Орлы" оценивают свою главную звезду более чем в 50 млн. фунтов, и чтобы позволить себе такого рода покупку, "Арсеналу" придется продать одного или нескольких игроков первой команды.
Добавим, что в случае продажи Захи, "Пэлас" придется поделиться 25 процентами от суммы сделки с бывшим клубом Уилфрида "Юнайтед", который в свою очередь сейчас покупает у "орлов" защитника Аарона Ван-Биссаку.
28.06.2019 19:00
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Как там у колбасной помойки с трансферами? Слыхал, что в своих влажных фантазиях они видели то Де Лигта, то Кулибали, но в реальности увидят привозилу Ловрена в центре со сильно сдавшим Ван Дейком и тройной анал в ЛЧ, АПЛ и КА. Скриньте.
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вперед арс0 !!!
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Попробуйте такое сочетание: Talisker 10 и Fullers London Porter.
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Уровень. Топари сами просятся в Арсенал.
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Гарний игрок.
Каратель Пенсов, кстати.
Колбасников тоже
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хороший варик за гг
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Ну что за днарь этот Кроенке, раскошелился бы уж хоть немного...
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Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 45 млн. фунтов.
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