"Арсенал" готовит предложение по Уилфриду Захе

Уилфрид Заха "Арсенал" собирается сделать предложение о покупке Уилфрида Захи после того, как вингер повторно сообщил "Кристал Пэлас" о своем желании уйти из клуба.

Впервые о желании отправиться на повышение Заха сообщил президенту "Пэлас" Стиву Пэришу сразу после окончания сезона Премьер-Лиги. С тех пор слухи насчет Уилфрида затихли — пресса лишь сообщала, что "Тоттенхэм" решил не бороться за игрока сборной Кот-д'Ивуара по причине чрезмерной дороговизны этого трансфера.

Однако сейчас Sky Sports и Daily Mail в один голос сообщают, что эта в этой истории случился новый виток. Заха не просто хочет уйти, а конкретно — в "Арсенал", болельщиком которого он является с детства.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" хочет остаться в Лондоне и выступать в еврокубках. Заха уведомил "Пэлас" о своих предпочтениях, а представители Уилфрида уже провели предварительные переговоры с "Арсеналом".

Ожидается, что теперь "канониры" сделают свое предложение о покупке Захи. "Орлы" оценивают свою главную звезду более чем в 50 млн. фунтов, и чтобы позволить себе такого рода покупку, "Арсеналу" придется продать одного или нескольких игроков первой команды.

Добавим, что в случае продажи Захи, "Пэлас" придется поделиться 25 процентами от суммы сделки с бывшим клубом Уилфрида "Юнайтед", который в свою очередь сейчас покупает у "орлов" защитника Аарона Ван-Биссаку.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 655

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  1. leon-britton 28.06.2019 19:46 # leon-britton
    Как там у колбасной помойки с трансферами? Слыхал, что в своих влажных фантазиях они видели то Де Лигта, то Кулибали, но в реальности увидят привозилу Ловрена в центре со сильно сдавшим Ван Дейком и тройной анал в ЛЧ, АПЛ и КА. Скриньте.

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  2. roberto-89 28.06.2019 19:46 # roberto-89
    вперед арс0 !!!

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  3. parfirchik 28.06.2019 19:42 # parfirchik
    Попробуйте такое сочетание: Talisker 10 и Fullers London Porter.

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  4. mixmaster 28.06.2019 19:36 # mixmaster
    Уровень. Топари сами просятся в Арсенал.

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  5. staryi-eblan 28.06.2019 19:35 # staryi-eblan
    Гарний игрок.

    Каратель Пенсов, кстати.

    Колбасников тоже

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  6. vertigo-92 28.06.2019 19:18 # vertigo-92
    хороший варик за гг

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  7. arsenal-toure 28.06.2019 19:12 # arsenal-toure
    Ну что за днарь этот Кроенке, раскошелился бы уж хоть немного...

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  8. dallaslp 28.06.2019 19:07 # dallaslp
    Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 45 млн. фунтов.

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