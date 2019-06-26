Невилл оценил трансферную активность "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл вынес свой вердикт по поводу трансферной активности "красных дьяволов" этим летом.

К настоящему моменту "Юнайтед" удалось совершить лишь одно приобретение в это окно, оформив переход молодого вингера Даниэля Джеймса из "Суонси" за 18 миллионов фунтов.



Борьба за более звездных игроков складывается для "Юнайтед" сложнее, и Невилл отлично это понимает. Гари советует потенциальным новичкам не зацикливаться на текущем положении дел на "Олд Траффорд".



"Я бы хотел думать, что игроки смотрят на более долгосрочную перспективу. Они должны видеть, насколько велик и могущественен этот клуб, и к чему он стремится в будущем".



"Если игрок выбирает клуб, только исходя из того, что этот клуб остался без Лиги Чемпионов на один сезон, тогда я бы сказал, что это неправильный игрок. Ты хочешь, чтобы сюда переходили игроки, которые бы жаждали вернуть "Юнайтед" на самую вершину".



"Им непросто вести дела на трансферном рынке. Каждый знает, что "Манчестер Юнайтед" хочет игроков, и для них цена повышается".



"Они должны постараться воодушевить игроков, чтобы те захотели перейти в клуб. Выбор игроков не бывает внезапным — они со своими агентами проделывают большую работу".



"В наши дни они проводят около 50 встреч, прежде чем подписывают контракт с клубом. Охотясь за большими игроками, "Юнайтед" будет в яме вместе с другими акулами".



"Всем клубам сложно, потому что все они хотят одних игроков. Все они хотят Харри Магуайра, каждый клуб хочет его. Каждый хочет Кристиана Эриксена".



"У игроков, которые на слуху, есть по четыре-пять вариантов. Они не переходят в первый попавшийся клуб, они делают разумный выбор и учитывают многие аспекты".



"Манчестер Юнайтед" предстоит проделать большую работу, чтобы построить команду, способную бороться за чемпионство. Надеюсь, процесс начнется этим летом, но важно не только пригласить игроков, но и избавиться от некоторых", — сообщил Невилл в эфире.