"Юнайтед" и "Пэлас" проводят встречу насчет Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака Сегодня днем боссы "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" проводят встречу, которая может стать определяющей для будущего защитника Аарона Ван-Биссаки.

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, президент "орлов" Стив Пэриш требует от "Юнайтед" гарантированную сумму в 50 миллионов фунтов за Ван-Биссаку.

Пэриш комфортно себя чувствует в этой ситуации и не видит необходимости идти на уступки со своей стороны, поскольку Аарон счастлив на "Селхерст Парк" и имеет долгосрочный контракт.

"Красные дьяволы" сделали уже два предложения по 21-летнему англичанину, но их второе гарантирует сумму только в 35 млн. фунтов. Еще 15 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, зависящих от достижения индивидуальных и командных целей, однако "Пэлас" считает эти бонусы нереалистичными — например, один из них полагается за победу в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" даже не участвует.

Существующие разногласия стороны надеются преодолеть во время сегодняшней встречи в Лондоне. Пэриш собирается стоять на своем, но исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд может попытаться снизить цену, если его клуб откажется от своей доли с перепродажи вингера Уилфрида Захи "орлами", а эта доля может доходить до 15 млн. фунтов.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2019 17:00

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  1. karimov-mu 24.06.2019 17:52 # karimov-mu
    Еще 15 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, зависящих от достижения индивидуальных и командных целей, однако "Пэлас" считает эти бонусы нереалистичными — например, один из них полагается за победу в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" даже не участвует.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71618/?c=1

    сука Вудворд гений :))))))))

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  2. lfcynwa 24.06.2019 17:48 # lfcynwa
    например, один из них полагается за победу в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" даже не участвует.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71618/

    наебщики века, гении переговорного цеха

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  3. liverpool888 24.06.2019 17:15 # liverpool888
    Это комедия)) прошу прощения у болельщиков МЮ.
    Бонус за победу в ЛЧ, в которой они даже не участвуют. Наверно подумали - давай напишем чего-нибудь, всё равно никто не читает. Мы не читаем и никто не читает. Так и оформлялась сделка Погба)

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