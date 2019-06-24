"Юнайтед" и "Пэлас" проводят встречу насчет Ван-Биссаки

Сегодня днем боссы "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" проводят встречу, которая может стать определяющей для будущего защитника Аарона Ван-Биссаки.

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, президент "орлов" Стив Пэриш требует от "Юнайтед" гарантированную сумму в 50 миллионов фунтов за Ван-Биссаку.



Пэриш комфортно себя чувствует в этой ситуации и не видит необходимости идти на уступки со своей стороны, поскольку Аарон счастлив на "Селхерст Парк" и имеет долгосрочный контракт.



"Красные дьяволы" сделали уже два предложения по 21-летнему англичанину, но их второе гарантирует сумму только в 35 млн. фунтов. Еще 15 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, зависящих от достижения индивидуальных и командных целей, однако "Пэлас" считает эти бонусы нереалистичными — например, один из них полагается за победу в Лиге Чемпионов, где "Юнайтед" даже не участвует.



Существующие разногласия стороны надеются преодолеть во время сегодняшней встречи в Лондоне. Пэриш собирается стоять на своем, но исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд может попытаться снизить цену, если его клуб откажется от своей доли с перепродажи вингера Уилфрида Захи "орлами", а эта доля может доходить до 15 млн. фунтов.