Гари Невилл встал на защиту Лингарда
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл встал на защиту Джесси Лингарда, после скандального видео вингера "красных дьяволов".
На днях Лингард поделился вызывающим отвращение видео со своего отдыха в компании друзей в Майами. Отдельные болельщики даже стали требовать продать Джесси, однако Невилл считает, что проблема преувеличена.
"Джесси Лингард особо не пьет. 20 лет назад, отправляясь в отпуск, кто-нибудь из игроков легко мог уйти в запой на четыре недели. Что хуже: видео в социальной сети, где кто-то пытается шутить, или четырехнедельный запой? Наверное, вы предпочтете, чтобы игрок был трезв, тренировался весь день и шутил бы со своими товарищами".
"Это абсолютно меньшее зло, чем то, с чем сталкивались мы 20 лет назад. Тогда игроки уходили в отпуск на пять-шесть недель и возвращались с лишним весом".
"Современные игроки быстрее бегают, лучше питаются, меньше употребляют алкоголь. Они пробегают 13-14 километров за матч, а некоторые из них бегают по 1500 метров в интенсивном режиме. 20 лет назад Гари Невилл и его партнеры по команде этого не делали".
"Поэтому я и закончил играть. Я своими глазами видел, что больше не тяну этот уровень".
"В те времена, когда мы только делали первые шаги, все еще существовала культура выпивать в субботу-среду-субботу. Это было в каждом клубе. Мы покончили с этим и выиграли четыре из пяти первых титулов — чисто из-за физической формы, потому что остальные клубы продолжали выпивать".
"Вспомните "Ливерпуль" и "Спайс Бойз" — они неспроста получили это прозвище. Они продолжали веселиться и выпивать, мы — нет", — цитирует Невилла Goal.
23.06.2019 20:00
Просмотров: 447
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вспомните "Ливерпуль" и "Спайс Бойз" — они неспроста получили это прозвище. Они продолжали веселиться и выпивать, мы — нет", — цитирует Невилла Goal.
Источник: http://fapl.ru/posts/71601/
Ахах, нормас ссыт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий