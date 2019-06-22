"Ливерпуль" вступил в борьбу за Хуниора Фирпо

"Ливерпуль" вступил в борьбу за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо, который может заменить на "Энфилде" Альберто Морено.

В минувшем сезоне Морено вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону на своей позиции, а потому "красные" с легким сердцем отпустили Альберто, не став продлевать его контракт.



У отличной игры Робертсона есть и своя обратная сторона — фактически Энди стал незаменимым, и это вызывает беспокойство у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чья команда в новом сезоне выступит не только в четырех привычных соревнованиях, но также сразится за Суперкубок Европы и примет участие в клубном Чемпионате Мира.



Например, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, уже обладая Кайлом Уолкером, все равно хочет дополнительно укрепить правый фланг обороны и приглашает сюда за огромные деньги Жоау Канселу из "Ювентуса".



По всей видимости, Клопп тоже решил обзавестись двумя равноценными парами крайних защитников. И если с правым флангом никаких проблем нет — здесь могут сыграть Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес — то слева в конкуренты Робертсону может быть приглашен Фирпо.



Как утверждает The Guardian, "красных" даже не смущает тот факт, что контракт 22-летнего испанца подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.



На "Энфилде" понимают, что из-за инфляции в футболе классные игроки теперь стоят больших денег, вдобавок Хуниор находится в отличном возрасте и все еще может значительно прибавить.