"Ливерпуль" вступил в борьбу за Хуниора Фирпо
"Ливерпуль" вступил в борьбу за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо, который может заменить на "Энфилде" Альберто Морено.
В минувшем сезоне Морено вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону на своей позиции, а потому "красные" с легким сердцем отпустили Альберто, не став продлевать его контракт.
У отличной игры Робертсона есть и своя обратная сторона — фактически Энди стал незаменимым, и это вызывает беспокойство у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чья команда в новом сезоне выступит не только в четырех привычных соревнованиях, но также сразится за Суперкубок Европы и примет участие в клубном Чемпионате Мира.
Например, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, уже обладая Кайлом Уолкером, все равно хочет дополнительно укрепить правый фланг обороны и приглашает сюда за огромные деньги Жоау Канселу из "Ювентуса".
По всей видимости, Клопп тоже решил обзавестись двумя равноценными парами крайних защитников. И если с правым флангом никаких проблем нет — здесь могут сыграть Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес — то слева в конкуренты Робертсону может быть приглашен Фирпо.
Как утверждает The Guardian, "красных" даже не смущает тот факт, что контракт 22-летнего испанца подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.
На "Энфилде" понимают, что из-за инфляции в футболе классные игроки теперь стоят больших денег, вдобавок Хуниор находится в отличном возрасте и все еще может значительно прибавить.
22.06.2019 19:00
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ну как же без них бля!!! марсельеза !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Te6z9dLa0gc
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https://youtu.be/kk1Q_GvgxYQ
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"Дерби Каунти" хочет сделать новое предложение главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, который может возглавить "Челси". По информации TalkSPORT, клуб готов предложить специалисту контракт стоимостью 10 миллионов фунтов. Лэмпард является фаворитом на пост главного тренера "Челси".
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Черный Робертсон
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какой нафиг Фирпо, мбаппе давайте емае ехехеххехехехехе !
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Братики что это за кусок чёрного говна, чи стоит своих денег, хорошо ли играет слева в защите?
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В честь великого мю !
https://www.youtube.com/watch?v=m4rBs_fiUJc
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небожители !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6Y7vTTPHfm0
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Безвиз куда то уезжает?
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https://www.youtube.com/watch?v=fQm_ACULoJU
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Напоминает Трента только на другом фланге.. Все правильно делают - надо бегунов разгружать...
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45 млн фунтов за лавочника негритянка, АХАХАХАА ару нимагу)))))
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Лавочника за 40кк? Это что за бизнес кар
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Очередной топ в ЛФК, аки Морено, Даунинг, марковка
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Заворачивайте.
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Топарики подъехали
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xуйня какая-то
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xуйня какая-то
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