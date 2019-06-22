"Ливерпуль" вступил в борьбу за Хуниора Фирпо

Хуниор Фирпо "Ливерпуль" вступил в борьбу за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо, который может заменить на "Энфилде" Альберто Морено.

В минувшем сезоне Морено вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону на своей позиции, а потому "красные" с легким сердцем отпустили Альберто, не став продлевать его контракт.

У отличной игры Робертсона есть и своя обратная сторона — фактически Энди стал незаменимым, и это вызывает беспокойство у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, чья команда в новом сезоне выступит не только в четырех привычных соревнованиях, но также сразится за Суперкубок Европы и примет участие в клубном Чемпионате Мира.

Например, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, уже обладая Кайлом Уолкером, все равно хочет дополнительно укрепить правый фланг обороны и приглашает сюда за огромные деньги Жоау Канселу из "Ювентуса".

По всей видимости, Клопп тоже решил обзавестись двумя равноценными парами крайних защитников. И если с правым флангом никаких проблем нет — здесь могут сыграть Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес — то слева в конкуренты Робертсону может быть приглашен Фирпо.

Как утверждает The Guardian, "красных" даже не смущает тот факт, что контракт 22-летнего испанца подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.

На "Энфилде" понимают, что из-за инфляции в футболе классные игроки теперь стоят больших денег, вдобавок Хуниор находится в отличном возрасте и все еще может значительно прибавить.


Метки Ливерпуль, Реал Бетис, Фирпо

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 22.06.2019 21:09 # roberto-89
    ну как же без них бля!!! марсельеза !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=Te6z9dLa0gc

    (ответить)

  2. zhanbolatassu 22.06.2019 21:08 # zhanbolatassu
    https://youtu.be/kk1Q_GvgxYQ

    (ответить)

  3. chelsea-69 22.06.2019 21:04 # chelsea-69
    "Дерби Каунти" хочет сделать новое предложение главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, который может возглавить "Челси". По информации TalkSPORT, клуб готов предложить специалисту контракт стоимостью 10 миллионов фунтов. Лэмпард является фаворитом на пост главного тренера "Челси".

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  4. chelsea-69 22.06.2019 21:01 # chelsea-69
    Черный Робертсон

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  5. roberto-89 22.06.2019 20:38 # roberto-89
    какой нафиг Фирпо, мбаппе давайте емае ехехеххехехехехе !

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  6. coon4 22.06.2019 20:34 # coon4
    Братики что это за кусок чёрного говна, чи стоит своих денег, хорошо ли играет слева в защите?

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  7. roberto-89 22.06.2019 20:34 # roberto-89
    В честь великого мю !
    https://www.youtube.com/watch?v=m4rBs_fiUJc

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  8. roberto-89 22.06.2019 20:23 # roberto-89
    небожители !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=6Y7vTTPHfm0

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  9. rentv 22.06.2019 20:19 # rentv
    Безвиз куда то уезжает?

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  10. roberto-89 22.06.2019 20:17 # roberto-89
    https://www.youtube.com/watch?v=fQm_ACULoJU

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  11. only--liverpool 22.06.2019 19:55 # only--liverpool
    Напоминает Трента только на другом фланге.. Все правильно делают - надо бегунов разгружать...

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  12. bezviz 22.06.2019 19:44 # bezviz
    45 млн фунтов за лавочника негритянка, АХАХАХАА ару нимагу)))))

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  13. xin 22.06.2019 19:31 # xin
    Лавочника за 40кк? Это что за бизнес кар

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  14. keane16 22.06.2019 19:30 # keane16
    Очередной топ в ЛФК, аки Морено, Даунинг, марковка

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  15. slash-lfc 22.06.2019 19:25 # slash-lfc
    Заворачивайте.

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  16. billy-bones 22.06.2019 19:16 # billy-bones
    Топарики подъехали

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  17. rentv 22.06.2019 19:09 # rentv
    xуйня какая-то

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  18. hammersmith 22.06.2019 19:02 # hammersmith
    xуйня какая-то

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