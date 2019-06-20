"Юнайтед" близок к покупке Ван-Биссаки

"Манчестер Юнайтед" приблизился к приобретению правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.

Ранее в июне "орлы" уже отклонили одно предложение "красных дьяволов" и хотят за Ван-Биссаку гарантированную сумму в 50 миллионов фунтов.



Как сообщает The Guardian, "Юнайтед" пока не сделал улучшенное предложение, но за последние дни два клуба настолько продвинулись в переговорах, что сейчас можно говорить о близости сделки.



Сторонам нужно уладить лишь структуру платежей, и вдобавок "Юнайтед" может отказаться от своей доли с возможной перепродажи "Пэлас" вингера Уилфрида Захи.



Отметим, что в данный момент Ван-Биссака находится в расположении молодежной сборной Англии, но главный тренер "трех львов" Эйди Ботройд уже пообещал, что отпустит Аарона на медицинское обследование для завершения трансфера, если до этого дойдет.