"Юнайтед" близок к покупке Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" приблизился к приобретению правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.

Ранее в июне "орлы" уже отклонили одно предложение "красных дьяволов" и хотят за Ван-Биссаку гарантированную сумму в 50 миллионов фунтов.

Как сообщает The Guardian, "Юнайтед" пока не сделал улучшенное предложение, но за последние дни два клуба настолько продвинулись в переговорах, что сейчас можно говорить о близости сделки.

Сторонам нужно уладить лишь структуру платежей, и вдобавок "Юнайтед" может отказаться от своей доли с возможной перепродажи "Пэлас" вингера Уилфрида Захи.

Отметим, что в данный момент Ван-Биссака находится в расположении молодежной сборной Англии, но главный тренер "трех львов" Эйди Ботройд уже пообещал, что отпустит Аарона на медицинское обследование для завершения трансфера, если до этого дойдет.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 20:00

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  1. lampard78 20.06.2019 21:21 # lampard78
    Как раз на днях забил победный гол французской молодёжки в свои ворота на 95й минуте. Надеюсь, и в МЮ так же божить будет.

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  2. mancunia-planet 20.06.2019 21:00 # mancunia-planet
    очевидно, норм усиление правого фланга как раз

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