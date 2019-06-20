"Юнайтед" близок к покупке Ван-Биссаки
"Манчестер Юнайтед" приблизился к приобретению правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.
Ранее в июне "орлы" уже отклонили одно предложение "красных дьяволов" и хотят за Ван-Биссаку гарантированную сумму в 50 миллионов фунтов.
Как сообщает The Guardian, "Юнайтед" пока не сделал улучшенное предложение, но за последние дни два клуба настолько продвинулись в переговорах, что сейчас можно говорить о близости сделки.
Сторонам нужно уладить лишь структуру платежей, и вдобавок "Юнайтед" может отказаться от своей доли с возможной перепродажи "Пэлас" вингера Уилфрида Захи.
Отметим, что в данный момент Ван-Биссака находится в расположении молодежной сборной Англии, но главный тренер "трех львов" Эйди Ботройд уже пообещал, что отпустит Аарона на медицинское обследование для завершения трансфера, если до этого дойдет.
20.06.2019 20:00
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Как раз на днях забил победный гол французской молодёжки в свои ворота на 95й минуте. Надеюсь, и в МЮ так же божить будет.
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очевидно, норм усиление правого фланга как раз
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