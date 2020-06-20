Зинченко подписал новый контракт с "Сити"

Александр Зинченко Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил новый контракт на пять лет со своим клубом.

Всего лишь год назад "горожане" были готовы продать Зинченко, однако Александр отказался уходить и решил сражаться за место в составе команды.

В итоге 22-летнему украинцу удалось закрепиться в качестве основного левого защитника "Сити", сыграв 29 матчей во всех соревнованиях и забив один гол.

За продемонстрированный прогресс и свой вклад в требл Зинченко получил награду в виде новой сделки, которая позволит ему задержаться на "Этихад" до 2024 года.

"Сложно выразить, насколько я рад заключить эту сделку. Этот клуб предлагает своим игрокам все необходимое, чтобы прибавлять и развиваться, так что возможность провести здесь еще пять лет — это честь для меня".

" Этот сезон показал, что мы обречены на успех. Было удивительно поучаствовать в такой исторической кампании, которую я никогда не забуду".

"Но теперь я полностью сосредоточен на предстоящих сезонах, и я знаю, что впереди еще будут хорошие времена", — сообщил Зинченко.


Метки Зинченко, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 14:15

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  1. lfcynwa 20.06.2019 14:27 # lfcynwa
    Красава Зина!
    Что не говори, но под руководством Пепа футболеры прекрасно прогрессируют

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  2. ermek-kz 20.06.2019 14:24 # ermek-kz
    молодец парниша, растет на глазах, рад за него. Игра в сборной против сербов была топ

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