Уолкер: "Следующая цель — победа в Лиге Чемпионов"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что теперь хочет выиграть со своей командой Лигу Чемпионов.

За два сезона на "Этихад" Уолкер выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии. Заключив новый контракт со своим клубом до июня 2024, теперь Кайл готов устремиться к новой мечте.

"Надеюсь, я продолжу побеждать, продолжу выигрывать трофеи, и победа в Лиге Чемпионов — это моя следующая цель".

"Я пришел сюда и собрал пять трофеев за два года — люди говорят, что мы добились невозможного, и было великолепно обновить все эти рекорды за столь короткое время. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, потому что у нас молодая команда, и все мы голодны до новых побед".

"Эта команда по-прежнему способна значительно прибавить, как и я сам. Думаю, мы сможем выиграть еще несколько трофеев", — цитирует Уолкера The Telegraph.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. benefactor 19.06.2019 23:46 # benefactor
    ЛЧ только в твоих влажных снах, пупсик.))

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  2. kagawa 19.06.2019 23:07 # kagawa
    В следующем сезоне МЮ возьмет, скриньте

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  3. adamjensen- 19.06.2019 23:07 # adamjensen-
    0 финалов.

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