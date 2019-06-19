Уолкер: "Следующая цель — победа в Лиге Чемпионов"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что теперь хочет выиграть со своей командой Лигу Чемпионов.
За два сезона на "Этихад" Уолкер выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии. Заключив новый контракт со своим клубом до июня 2024, теперь Кайл готов устремиться к новой мечте.
"Надеюсь, я продолжу побеждать, продолжу выигрывать трофеи, и победа в Лиге Чемпионов — это моя следующая цель".
"Я пришел сюда и собрал пять трофеев за два года — люди говорят, что мы добились невозможного, и было великолепно обновить все эти рекорды за столь короткое время. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, потому что у нас молодая команда, и все мы голодны до новых побед".
"Эта команда по-прежнему способна значительно прибавить, как и я сам. Думаю, мы сможем выиграть еще несколько трофеев", — цитирует Уолкера The Telegraph.
19.06.2019 23:00
Просмотров: 306
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛЧ только в твоих влажных снах, пупсик.))
(ответить)
В следующем сезоне МЮ возьмет, скриньте
(ответить)
0 финалов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий