Уолкер: "Следующая цель — победа в Лиге Чемпионов"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что теперь хочет выиграть со своей командой Лигу Чемпионов.

За два сезона на "Этихад" Уолкер выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии. Заключив новый контракт со своим клубом до июня 2024, теперь Кайл готов устремиться к новой мечте.



"Надеюсь, я продолжу побеждать, продолжу выигрывать трофеи, и победа в Лиге Чемпионов — это моя следующая цель".



"Я пришел сюда и собрал пять трофеев за два года — люди говорят, что мы добились невозможного, и было великолепно обновить все эти рекорды за столь короткое время. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, потому что у нас молодая команда, и все мы голодны до новых побед".



"Эта команда по-прежнему способна значительно прибавить, как и я сам. Думаю, мы сможем выиграть еще несколько трофеев", — цитирует Уолкера The Telegraph.