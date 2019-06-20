Проблема Жоржиньо

Опорник сборной Италии и "Наполи" Жоржиньо стал минувшим летом главной покупкой "Челси" под нового менеджера "Челси", отвергнув равноценное предложение "Манчестер Сити", но сейчас оказался заложником привязанности к Маурицио Сарри. Может ли быть полезен Жоржиньо "Челси" при новом менеджере? Способен ли он меняться в 27 лет?

Проблема многих системообразующих игроков в том, что в какой-то момент они становятся заложниками той системы игры, символом которой они являются. Если система меняется, часто такому игроку не находится в ней места, так как изменить свой стиль игры в зрелом возрасте непросто. Итальянский опорник бразильского происхождения Жоржиньо стал символом "Саррибола" в "Наполи", а затем последовал за своим тренером в "Челси", но сейчас он оказался в плену обстоятельств и собственной узкой специализации.



Год назад Жоржиньо выбирал между "Сити" и "Челси", сделавшими "Наполи" равнозначные предложения, и предпочел продолжение карьеры на "Стэмфорд Бридж" — в первую очередь потому, что туда перебрался Маурицио Сарри. Но сейчас Жоржиньо может испытывать лишь горькое разочарование и считать себя в некоторой степени преданным тренером.



Сарри сделал выбор, который был неприемлем для Жоржиньо — уйти в стан принципиального врага "Наполи", с которым неаполитанская команда боролась в последние годы в Серии А. Последовать за ним в "Юве" Жоржиньо не может по моральным причинам — полузащитник заявил, что не понимает выбора Сарри, которого в Неаполе будут считать предателем. Но дело тут не только в том, что Жоржиньо не может уйти в "Ювентус" — он не может этим летом уйти в принципе, так как "Челси" оказался под трансферным запретом, который вынуждает клуб использовать в следующем сезоне лишь тех игроков, что находятся на контрактах.



В идеальной ситуации Жоржиньо мог бы вернуться в "Наполи" на правах аренды или быть проданным в "Манчестер Сити", но сейчас "Челси" не может себе позволить ни единой кадровой потери — даже игрока, который, возможно, не будет вписываться в тактические схемы нового менеджера.



Новым менеджером "Челси" с большой вероятностью станет Фрэнк Лэмпард, за которого Роман Абрамович готов выплатить 4 миллиона фунтов компенсации "Дерби". В своем первом и пока что единственном сезоне в качестве менеджера Лэмпард в основном использовал схемы 4-3-3 и 4-2-3-1, где в полузащите играли динамичные игроки, нацеленные на атаку. Среди нынешних полузащитников "Челси" больше всего похож на "игрока Лэмпарда" Росс Баркли, которого неоднократно сравнивали с самим Лэмпсом ранее, а вот Жоржиньо похож на игрока, который будет органичен в команде Фрэнка меньше всего.



Видео под названием "Вот почему у Жоржиньо нет ни одной голевой передачи в "Челси", залитое на Youtube две недели назад, уже перешагнуло отметку в миллион просмотров. Оно не наполнено передачами в никуда от Жоржиньо, но там хватает моментов, не реализованных Жиру, Игуаином и Альваро Моратой после передач Жоржиньо. Можно называть форвардов "Челси" неумехами, но все же обостряющий пас действительно не входит в число сильных качеств Жоржиньо.







В чем действительно хорош Жоржиньо, так это в том, чтобы контролировать мяч в середине поля. Именно потому он стал символом "Саррибола" в "Наполи" — в минувшем сезоне он чаще всех пасовал в Премьер-Лиге (3,119 передач), но большинство этих передач были выполнены в отдалении от ворот — по созданным моментам Жоржиньо оказался только на 76-м месте в дивизионе.



Проблемой "Челси" при Сарри многие считали и то, что с приходом Жоржиньо изменилась роль в команде Канте — тот вынужден был уступить свою привычную позицию бразильскому итальянцу, что не могло не сказаться на продуктивности самого француза. Сарри решил изменить стиль игры "Челси" под свое видение и философию, но привел в команду игрока, который по большому счету был ей не нужен. И уж точно — не нужен без Сарри. У нового менеджера "Челси", будь то Лэмпард или кто-то другой, будет Канте, Баркли и, возможно, Ковачич, и в таком подборе игроков только Сарри мог отдать предпочтение кому-либо, кроме Канте, на позиции опорного полузащитника, располагающегося глубже всех среди полузащитников.



В такой ситуации Жоржиньо придется перестраиваться или же смириться с ролью запасного игрока, так как Канте, имеющий на руках предложение ПСЖ и ряда других клубов, готовых сделать его ключевым игроком команды, вряд ли останется в "Челси" без гарантий возвращения ему привычного места и роли на поле. Находясь же на поле вместе, Жоржиньо и Канте не были максимально эффективны и при Сарри, который знал возможности своего ставленника как никто другой — есть сомнения, что совмещать этих исполнителей вообще возможно хоть в какой-то схеме.



При других обстоятельствах уход Жоржиньо был бы логичным, но санкции, наложенные на "Челси" ФИФА, вносят коррективы в привычный футбольный уклад и не только лишают "Челси" возможностей для усиления состава, но и подчеркивают каждую трансферную ошибку клуба в недавнем прошлом. А в том, что покупка Жоржиньо оказалась ошибкой, сейчас можно не сомневаться — игрок, оцененный годом ранее в 57 миллионов фунтов, дублирует функции лучшего игрока "Челси" в его нынешнем составе Нголо Канте и вряд ли может быть полезен в другой роли.



Без сомнения, в сложившейся непростой для "Челси" ситуации у Жоржиньо будут шансы проявить себя при новом менеджере — в привычной для себя роли и на других позициях. И во многом от тактических решений нового менеджера будет зависеть судьба "Челси" в новом сезоне — когда нет возможности усилить игру команды привлечением игроков со стороны, приходится надеяться только на тактическую подкованность менеджера и работу клубной академии.



"Челси" в последние годы славился тем, что отдавал в аренду с полсотни игроков, но сейчас клубу придется усиливаться как раз за счет тех, кем раньше делились с "сателлитами". Не стоит забывать, что на контракте "Челси" есть еще и Тьемуэ Бакайоко — игрок, который в своем лучшем виде мог бы быть привлекательнее для Лэмпарда, чем Жоржиньо.



Но куда интереснее, что Фрэнк Лэмпард, если новым менеджером "Челси" станет именно он, может дать шанс своему подопечному по "Дерби" Мейсону Маунту, который был одним из лучших в составе "баранов", но до сих пор находится на контракте "Челси". А это еще один игрок, который может лишить игрового времени Жоржиньо. Очень неплох был в "Бристоль Сити" и Кейси Палмер, которого Лэмпард также мог оценить по прошлому сезону в Чемпионшипе. Ну, и, наконец, в "Ипсвиче" был неплох Тревор Чалоба, но его все же стоит рассматривать первую очередь как центрального защитника, уже потом — опорника.



С учетом того, что "Манчестер Сити" продолжает поиски долгосрочной замены для Фернандиньо, ситуация, в которой оказался Жоржиньо, еще более обидна для него. Сделав выбор в пользу работы с тогда еще любимым тренером, он отказался от возможности оказаться в составе клуба, который не только сражается за трофеи во всех турнирах, но и значительно лучше подходил ему по стилю игры.



Для игрока, которому уже 27 лет и который раскрылся только в зрелом возрасте, такое испытание кажется сложным. Но стоит вспомнить, что в свое время, перебравшись из Бразилии в Италию, Жоржиньо вообще хотел завершить карьеру на старте, когда узнал, что большую часть его денег присваивает нечестный агент. Тогда Жорже Луиса Фрельо Фильо быстро привела в чувство мама, сказавшая, ему буквально следующее: "Ты так близок к осуществлению мечты, что я не пущу тебя обратно в наш дом. Ты должен остаться и перебороть все трудности". Кажется, Жоржиньо стоит вернуться к тому ключевому моменту в его карьере и найти в себе силы бороться дальше.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru