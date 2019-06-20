Сарри: "Челси" — это набор отдельных игроков"

Маурицио Сарри Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что "Челси" при нем был набором отдельных игроков, а не командой.

Отработав всего один сезон в Англии, Сарри попросился назад в Италию. И хотя с "синими" Маурицио финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге, выиграл Лигу Европы и поучаствовал в финале Кубка Лиги, слепить из "Челси" команду ему не удалось.

"Команда "Челси" составлена из отдельных игроков, которые по уровню технического оснащения и индивидуальных навыков, наверное, превосходят игроков моего "Наполи".

"У "Челси" есть игроки, которые заигрываются на фланге, которые хотят обыгрывать один на один, так что их футбол не такой живой и не такой гладкий".

"Если сравнивать с "Наполи", где все они могли играть вместе, в "Челси" у меня было семь-восемь игроков, которые играли индивидуально. Но они были эффективны, надежны, и победить их было не так просто".

"Нам приходилось подстраиваться под характеристики Эдена Азара. Он мог изменить игру, но его присутствие создавало определенные проблемы в обороне, над которыми нам приходилось трудиться", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 19:00

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  1. electric 20.06.2019 19:15 # electric
    Ахаххахахахаха. Этот любитель кожаных сигар поливает не только челчи, но и самого себя)

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  2. ivan-4milan 20.06.2019 19:07 # ivan-4milan
    Молодц в Челси вовремя всех слили и Азара , пусть теперь у Зидана мозг плавится и Сарри.

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  3. chebrec 20.06.2019 19:05 # chebrec
    Тренер Азар
    Помощник кепа

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