Сарри: "Челси" — это набор отдельных игроков"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что "Челси" при нем был набором отдельных игроков, а не командой.

Отработав всего один сезон в Англии, Сарри попросился назад в Италию. И хотя с "синими" Маурицио финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге, выиграл Лигу Европы и поучаствовал в финале Кубка Лиги, слепить из "Челси" команду ему не удалось.



"Команда "Челси" составлена из отдельных игроков, которые по уровню технического оснащения и индивидуальных навыков, наверное, превосходят игроков моего "Наполи".



"У "Челси" есть игроки, которые заигрываются на фланге, которые хотят обыгрывать один на один, так что их футбол не такой живой и не такой гладкий".



"Если сравнивать с "Наполи", где все они могли играть вместе, в "Челси" у меня было семь-восемь игроков, которые играли индивидуально. Но они были эффективны, надежны, и победить их было не так просто".



"Нам приходилось подстраиваться под характеристики Эдена Азара. Он мог изменить игру, но его присутствие создавало определенные проблемы в обороне, над которыми нам приходилось трудиться", — цитирует Сарри Evening Standard.