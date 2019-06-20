Уайз: "Лэмпарду рано тренировать "Челси"
Бывший капитан "Челси" Деннис Уайз считает, что Фрэнку Лэмпарду пока рано тренировать "Челси".
40-летний Лэмпард, за плечами у которого только один год работы в "Дерби", считается абсолютным фаворитом на роль следующего главного тренера "синих".
Ожидается, что в скором времени "Челси" обратится к "баранам" насчет Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, еще одного бывшего игрока "синих", но Уайз видит в таком назначении большой риск.
"Думаю, ему слишком рано браться за такую работу. Я смотрю в том числе и на штаб, который он может привести. Вместе с ним может прийти Джоди, и он слегка неопытен в тренерском ремесле".
"Если Фрэнк придет, ему, наверное, потребуется кто-нибудь с опытом. Изменения определенно будут, потому что он захочет привести своих людей".
"Крис Джонс, который ранее уже работал в "Челси", сейчас с ним в "Дерби". Он отвечает за физическую подготовку, и он опытен. Но что касается тренерских навыков Фрэнка и его штаба, я испытываю опасения".
"Каждый в "Челси" любит Фрэнка как бывшего игрока и как личность, но он не так долго тренирует. То же самое касается Джоди. Это слегка беспокоит меня, но если они получат эту работу, я пожелаю им всем удачи".
"Им будет тяжело, но скрестим пальцы, чтобы это был правильный выбор для "Челси", — сообщил Уайз Sky Sports.
20.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
Этот идиот год назад советовал Челси купить Уилшира, пенс хуле
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Так прям и вижу, когда Гвардиолу назначали трнером Барсы и у него не было опыта даже как у Фрэнка (годик всего потренил молодёжь Барсы), то наверняка выползли те, кто погнал "у Гвардиолы мало опыта, нельзя его назначать".
К счастью для Гвардиолы и Барсы их послали наxyй всех.
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Пока у руля Марина будете в тени Арсеноля, скриньте
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Он работал с Моуриньо, Анчелотти и Гвардиолой. Опыта у него хоть жопой жуй.
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прям кэп очевидность...
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а кроме Фрэнка к нам никто и не придет. С такими управленцамикто захочет работать?!
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ну вот, хоть один адекват нашелся среди гпенсов
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В крайнем случае переоденится в фут.форму и сам выйдет на замену исправлять баги.
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