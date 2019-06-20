Уайз: "Лэмпарду рано тренировать "Челси"

Бывший капитан "Челси" Деннис Уайз считает, что Фрэнку Лэмпарду пока рано тренировать "Челси".

40-летний Лэмпард, за плечами у которого только один год работы в "Дерби", считается абсолютным фаворитом на роль следующего главного тренера "синих".



Ожидается, что в скором времени "Челси" обратится к "баранам" насчет Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, еще одного бывшего игрока "синих", но Уайз видит в таком назначении большой риск.



"Думаю, ему слишком рано браться за такую работу. Я смотрю в том числе и на штаб, который он может привести. Вместе с ним может прийти Джоди, и он слегка неопытен в тренерском ремесле".



"Если Фрэнк придет, ему, наверное, потребуется кто-нибудь с опытом. Изменения определенно будут, потому что он захочет привести своих людей".



"Крис Джонс, который ранее уже работал в "Челси", сейчас с ним в "Дерби". Он отвечает за физическую подготовку, и он опытен. Но что касается тренерских навыков Фрэнка и его штаба, я испытываю опасения".



"Каждый в "Челси" любит Фрэнка как бывшего игрока и как личность, но он не так долго тренирует. То же самое касается Джоди. Это слегка беспокоит меня, но если они получат эту работу, я пожелаю им всем удачи".



"Им будет тяжело, но скрестим пальцы, чтобы это был правильный выбор для "Челси", — сообщил Уайз Sky Sports.