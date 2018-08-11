Деннис Уайз: "Мората — ключ к чемпионству "Челси"

Альваро Мората Легенда "Челси" Денни Уайз уверен, что команда Маурицио Сарри сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, если нападающий Альваро Мората обнаружит свое голевое чутье.

Готовясь к старту сезона, Сарри попросил дать ему несколько месяцев, в течение которых, предупреждает Маурицио, результаты будут оставлять желать лучшего. Однако Уайз верит в шансы "синих" и видит форму главного нападающего команды ключом к успеху.

"Можно ли "Челси" выиграть титул в этом сезоне? А почему нет?"

"Если Мората примется забивать, то почему бы и нет? Мы обладаем классными игроками, действительно классными игроками".

"Думаю, Джанфранко Дзола поможет Морате достичь топ-уровня. Уровня, когда он будет забивать по 20-25 голов за сезон. "Челси" очень важно сделать это".

"Я бы не стал списывать их со счетов. Но если смотреть, чего хотят они сами, то "Челси" хотят попасть в Лигу Чемпионов. Это будет их первоочередной целью. Смогут ли они побороться за титул и выиграть его, покажет время".

"Способны ли они на это? Да, они способны, потому что они обладают мастерством. В конце концов все решает мастерство. Нужно лишь использовать его".

"В прошлом сезоне, к сожалению, Мората забил лишь 11 голов в лиге. Недостаточно, не так ли? Нам нужно больше, и я думаю, это важно. Взгляните на статистику пропущенных голов у команд топ-5 — в этом отношении мы близки к ним".

"Важно исправить ситуацию с забитыми голами и выигрывать сложные матчи. В прошлом сезоне мы упускал возможности, чтобы вырывать победы. Нам нужно лучше распоряжаться своими моментами в нападении", — сообщил Уайз Daily Star.



Метки Мората, Премьер-Лига, Уайз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1101

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Последние комментарии:




  1. psycho1 11.08.2018 17:25 # psycho1
    Какой клуб такие и легенды, чего удивляться.

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  2. kos9k 11.08.2018 16:40 # kos9k
    пхахахаха

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  3. ry-l 11.08.2018 16:33 # ry-l
    Ну да. Главное после очередного обсера в твиттере эту неженку поддерживать, чтобы не падала духом.

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  4. letosmile 11.08.2018 16:19 # letosmile
    слова дауна

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  5. ccchelsea 11.08.2018 16:19 # ccchelsea
    Бля, единственный адекват из этих недоэкспертов. Всё по делу сказал.

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  6. chr1s8rown 11.08.2018 16:11 # chr1s8rown
    что за нонейм легенда у щельси

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  7. mancunia-planet 11.08.2018 16:04 # mancunia-planet
    Уайз просто пенс

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  8. carrick-16 11.08.2018 16:04 # carrick-16
    Диего Коста моде быть и был ключом к чемпионству. Поменяли шило на мыло

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  9. makeewadim 11.08.2018 16:02 # makeewadim
    Проблема нынешнего поколения бомбардиров(или футболистов) наиболее упадническая психика и непереносимость давления..

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  10. cristean2 11.08.2018 16:01 # cristean2
    уахахахахах

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