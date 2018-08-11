Деннис Уайз: "Мората — ключ к чемпионству "Челси"

Легенда "Челси" Денни Уайз уверен, что команда Маурицио Сарри сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, если нападающий Альваро Мората обнаружит свое голевое чутье.

Готовясь к старту сезона, Сарри попросил дать ему несколько месяцев, в течение которых, предупреждает Маурицио, результаты будут оставлять желать лучшего. Однако Уайз верит в шансы "синих" и видит форму главного нападающего команды ключом к успеху.



"Можно ли "Челси" выиграть титул в этом сезоне? А почему нет?"



"Если Мората примется забивать, то почему бы и нет? Мы обладаем классными игроками, действительно классными игроками".



"Думаю, Джанфранко Дзола поможет Морате достичь топ-уровня. Уровня, когда он будет забивать по 20-25 голов за сезон. "Челси" очень важно сделать это".



"Я бы не стал списывать их со счетов. Но если смотреть, чего хотят они сами, то "Челси" хотят попасть в Лигу Чемпионов. Это будет их первоочередной целью. Смогут ли они побороться за титул и выиграть его, покажет время".



"Способны ли они на это? Да, они способны, потому что они обладают мастерством. В конце концов все решает мастерство. Нужно лишь использовать его".



"В прошлом сезоне, к сожалению, Мората забил лишь 11 голов в лиге. Недостаточно, не так ли? Нам нужно больше, и я думаю, это важно. Взгляните на статистику пропущенных голов у команд топ-5 — в этом отношении мы близки к ним".



"Важно исправить ситуацию с забитыми голами и выигрывать сложные матчи. В прошлом сезоне мы упускал возможности, чтобы вырывать победы. Нам нужно лучше распоряжаться своими моментами в нападении", — сообщил Уайз Daily Star.