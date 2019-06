Светская хроника за четверг

Ромелу Лукаку договорился с "Интером". "Манчестер Сити" готовит предложение по Калиду Кулибали. За угрозы в адрес рефери можно будет сесть в тюрьму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Атлетико" обошел "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша. (The Guardian)



Защитник "Лестера" Харри Магуайр, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Сити", до сих пор не определился со своим будущим. (Manchester Evening News)



"Ювентус" уверен, что опередит "Реал" в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mirror)



Погба опасается, что не сможет уйти в "Реал" из-за цены в 160 миллионов фунтов, которую за его голову назначил "Юнайтед". (The Telegraph)



"Юнайтед" согласовал приобретение защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки за 55 млн. фунтов. (Daily Record)



По другим данным, "Юнайтед" все еще договаривается по Ван-Биссаке. (Daily Mail)



"Интер" может предложить своего нападающего Мауро Икарди с доплатой в обмен на Ромелу Лукаку из "Юнайтед". (The Sun)



Лукаку согласовал контракт с "Интером", который готов ему платить 180 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (talkSPORT)



"Юнайтед" следит за полузащитником "Борнмута" Дэвидом Бруксом, однако "вишенки" хотят за свою восходящую звезду минимум 50 млн. фунтов. (The Sun)



Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон вернется в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, но перед этим подпишет новый контракт. (Daily Mirror)



"Сити" готов предложить 84.7 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Gazzetta dello Sport)



"Бавария" составит конкуренцию "Сити" в борьбе за полузащитника "Атлетико" Родри. (AS)



"Тоттенхэм" потерял интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу, решив сосредоточиться на Танги Ндомбеле из "Лиона". (Daily Star)



Нападающий "Лорьяна" Алексис Клод-Морис отверг интерес "Арсенала" и "Вест Хэма", поскольку хочет связать свое будущее с менхенгладбахской "Боруссией". (Sky Sports)



"Наполи" все-таки выкупит голкипера Давида Оспину у "Арсенала" за 4 млн. фунтов. (Football.London)



18-летний вингер австрийского "Ред Булл" Доминик Собослаи заинтересовал "Арсенал". (Football Insider)



"Шальке-04" и "Спортинг" хотят купить у "Ливерпуля" полузащитника Рафаэля Камачо за 10 млн. фунтов. (Goal)



"Уотфорд" договаривается о покупке защитника "Вест Бромвича" Крейга Доусона. (Sky Sports)



"Интер" и "Атлетико" интересуются 29-летним крайним защитником "Саутгемптона" Райаном Бертраном. (Daily Mail)



"Наполи" провел встречу с представителями полузащитника "Фулхэма" Жан-Мишеля Сери. (Daily Mail)



Другое



"Челси" надеется назначить Фрэнка Лэмпарда своим главным до конца недели. (Evening Standard)



FA готовит реформу, согласно которой угрозы в адрес футбольных рефери будут караться тюрьмой. (The Telegraph)



Полиция Дорсета арестовала 64-летнего мужчину, который подозревается в причастности к смерти нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы. (The Guardian)