Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди. Родри раздумывает над предложением "Манчестер Сити". Филиппе Коутиньо открыт к переходу в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан конфликтует со своим президентом Флорентино Пересом насчет того, покупать ли полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (Daily Express)



"Интер" может предложить своего нападающего Мауро Икарди "Манчестер Юнайтед" в обмен на Ромелу Лукаку. (Gazzetta dello Sport)



В "Юнайтед" уверены, что смогут сохранить полузащитника Поля Погба. (Daily Mail)



Погба может устроить забастовку, чтобы поспособствовать своему переходу в "Реал". (ABC)



"Юнайтед" готов заплатить 80 миллионов фунтов "Лестеру" за Харри Магуайра, сделав того самым дорогим защитником в мире. (The Sun)



"Кристал Пэлас" потребовал 70 млн. фунтов от "Юнайтед" за защитника Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)



"Юнайтед" потерял интерес к Юри Тилемансу из "Монако", посчитав, что 40 млн. фунтов — слишком высокая цена за полузащитника. (The Telegraph)



Из-за ограниченного трансферного бюджета "Арсенал" был вынужден отказаться от своих планов по приобретению вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско. (The Sun)



Полузащитник "Атлетико" Родри попросил у "Манчестер Сити" время, чтобы обдумать сделанное предложение, но чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают на положительный ответ. (Daily Mail)



"Сити" интересуется 35-летним голкипером "Эйбара" Асьером Риесго. (The Sun)



Защитник "Челси" Гари Кэхилл может продолжить карьеру в "Интере". (Sport Mediaset)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо открыт к переходу в "Челси". (Daily Express)



"Астон Вилла" хочет арендовать полузащитника "Челси" Итана Ампаду. (The Guardian)



"Астон Вилла" лидирует в борьбе за голкипера "Стоука" Джека Батленда. (Daily Mail)



"Борнмут" готов подписать Джо Харта из "Бернли", если упустит Батленда. (The Sun)



ЦСКА выкупит полузащитника Николу Влашича у "Эвертона" после успешной аренды. (Daily Star)



Другое



Крейг Беллами может стать ассистентом Венсана Компани в "Андерлехте". (Daily Mirror)



Анджело Алессио, ассистировавший Антонио Конте в "Челси", возглавил шотландский "Килмарнок". (Sky Sports)



Катарский клуб "Аль-Гарафа" назначил своим главным тренером экс-наставника "Фулхэма" Славишу Йокановича. (BBC)



Неизвестный бизнесмен из Китая договаривается о покупке "Кристал Пэлас" за 220 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" близок к назначению своего бывшего полузащитника Эду техническим директором. (Football.London)



Англия осталась на четвертом месте в обновленном рейтинге сборных ФИФА. (Sky Sports)