Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" может обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди. Родри раздумывает над предложением "Манчестер Сити". Филиппе Коутиньо открыт к переходу в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан конфликтует со своим президентом Флорентино Пересом насчет того, покупать ли полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (Daily Express)

"Интер" может предложить своего нападающего Мауро Икарди "Манчестер Юнайтед" в обмен на Ромелу Лукаку. (Gazzetta dello Sport)

В "Юнайтед" уверены, что смогут сохранить полузащитника Поля Погба. (Daily Mail)

Погба может устроить забастовку, чтобы поспособствовать своему переходу в "Реал". (ABC)

"Юнайтед" готов заплатить 80 миллионов фунтов "Лестеру" за Харри Магуайра, сделав того самым дорогим защитником в мире. (The Sun)

"Кристал Пэлас" потребовал 70 млн. фунтов от "Юнайтед" за защитника Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)

"Юнайтед" потерял интерес к Юри Тилемансу из "Монако", посчитав, что 40 млн. фунтов — слишком высокая цена за полузащитника. (The Telegraph)

Из-за ограниченного трансферного бюджета "Арсенал" был вынужден отказаться от своих планов по приобретению вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско. (The Sun)

Полузащитник "Атлетико" Родри попросил у "Манчестер Сити" время, чтобы обдумать сделанное предложение, но чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают на положительный ответ. (Daily Mail)

"Сити" интересуется 35-летним голкипером "Эйбара" Асьером Риесго. (The Sun)

Защитник "Челси" Гари Кэхилл может продолжить карьеру в "Интере". (Sport Mediaset)

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо открыт к переходу в "Челси". (Daily Express)

"Астон Вилла" хочет арендовать полузащитника "Челси" Итана Ампаду. (The Guardian)

"Астон Вилла" лидирует в борьбе за голкипера "Стоука" Джека Батленда. (Daily Mail)

"Борнмут" готов подписать Джо Харта из "Бернли", если упустит Батленда. (The Sun)

ЦСКА выкупит полузащитника Николу Влашича у "Эвертона" после успешной аренды. (Daily Star)

Другое

Крейг Беллами может стать ассистентом Венсана Компани в "Андерлехте". (Daily Mirror)

Анджело Алессио, ассистировавший Антонио Конте в "Челси", возглавил шотландский "Килмарнок". (Sky Sports)

Катарский клуб "Аль-Гарафа" назначил своим главным тренером экс-наставника "Фулхэма" Славишу Йокановича. (BBC)

Неизвестный бизнесмен из Китая договаривается о покупке "Кристал Пэлас" за 220 млн. фунтов. (The Sun)

"Арсенал" близок к назначению своего бывшего полузащитника Эду техническим директором. (Football.London)

Англия осталась на четвертом месте в обновленном рейтинге сборных ФИФА. (Sky Sports)


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Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3891

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 17.06.2019 11:31 # roberto-89
    а как себя показывала дерби каунти лэмпусика в ЧШ пе ? он умеет ставить автобус ? как это делал моур ? как он будет справляться с давлением ?

    (ответить)

  2. mr-lamps 17.06.2019 11:24 # mr-lamps
    я не устал ,но ухожу
    когда вернусь лумпс должен быть дома
    понятно?
    все
    .

    (ответить)

  3. quavo 17.06.2019 11:23 # quavo
    Рэшфорда в барсу , а икарди на острие

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  4. botan1k 17.06.2019 11:14 # botan1k
    Я вижу на ФАПЛе формируется чоткая коалиция отбросов в лице бройлеров и скамов. Они думают, что их альянс добавит им +3 фаната и авторитета. Но в реальности, это зашквар и агония.

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  5. mr-lamps 17.06.2019 11:04 # mr-lamps
    все мы в этой жизни жерральды
    а лумпс сын маминой подруги

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  6. al-faarabi 17.06.2019 11:02 # al-faarabi
    выше зашкварник

    п.с если его нет, то значит он зашкварился и удалил коммент

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  7. al-faarabi 17.06.2019 10:57 # al-faarabi
    леол, там от Неймара ПСЖ отказался

    (ответить)

  8. blackbirdofk 17.06.2019 10:56 # blackbirdofk
    Ботаник уже заеб хню строчить каждый день. Астер, тебе совсем делать нехуй? Скоро в зашкварного колбасоида превратишься.

    (ответить)

  9. botan1k 17.06.2019 10:44 # botan1k
    Ватники пнх.

    атеизм или религия?

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  10. mr-lamps 17.06.2019 10:43 # mr-lamps
    ну где лумпарт?

    (ответить)

  11. j-silver 17.06.2019 10:37 # j-silver
    "Интер" может предложить своего нападающего Мауро Икарди "Манчестер Юнайтед" в обмен на Ромелу Лукаку. (Gazzetta dello Sport)

    и 15 лямов сверху еще

    (ответить)

  12. roberto-89 17.06.2019 10:34 # roberto-89
    бред полный, где трансферы ?

    (ответить)

  13. mr-lamps 17.06.2019 10:33 # mr-lamps
    Зидан аут уже зимой
    скриньте

    (ответить)

  14. botan1k 17.06.2019 10:30 # botan1k
    What's the difference between a Man-U fan and a vibrator?

    A Man U fan is a real dick.

    (ответить)

  15. manchester-united 17.06.2019 10:29 # manchester-united
    "Интер" может предложить своего нападающего Мауро Икарди "Манчестер Юнайтед" в обмен на Ромелу Лукаку. (Gazzetta dello Sport)
    Как же так, это невозможно!
    "Юнайтед" потерял интерес к Юри Тилемансу из "Монако", посчитав, что 40 млн. фунтов — слишком высокая цена за полузащитника. (The Telegraph)
    Подождите, подождите. Юнайтед же минимум по сотке за полузащитника отстегивать. Того же Ван де Бека невозможно оценивать в 40-45 млн. При этом предполагать определенное повышение цены.
    https://www.transfermarkt.ru/donny-van-de-beek/profil/spieler/288255
    Мрази тупые.

    (ответить)

  16. al-faarabi 17.06.2019 10:27 # al-faarabi
    17.06.2019 09:54 # удалить
    al-faarabi

    какой же Свингер топ, одним Санчесом разъе6ал Унитайзед, вне поля, так системно
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/71453/?c=1#c6923716

    (ответить)

  17. botan1k 17.06.2019 10:23 # botan1k
    "Манчестер Юнайтед" может обменять Ромелу Лукаку на Мауро Икарди.

    Лукаку хоть карал всякие Бернли, и не ловил звезд с неба. Эта аргентинская шавка, которой управляет Ванда, будет делать забастовки и выбивать контракт как только будет возможность. Все идет по пuзде, Вудворд топ.

    (ответить)

  18. botan1k 17.06.2019 10:21 # botan1k
    "Юнайтед" готов заплатить 80 миллионов фунтов "Лестеру" за Харри Магуайра, сделав того самым дорогим защитником в мире. (The Sun)

    Если купят брита, и не найдут лохов для Почба и Лукаку, то на этом трансферный бюджет изсякнет.

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  19. botan1k 17.06.2019 10:20 # botan1k
    Почка воспитанник Манчестер Юнайтед, хочет ливать как крыса в трудные времена.

    Рэшфорд - воспитанник Манчестер Юнтайтед, хочет зарплату как в топаря Лёшы Саныча в трудные времена для клуба и грозит уходом за бесплатно через сезон.

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  20. chr1s8rown 17.06.2019 10:20 # chr1s8rown
    Кохтинхо torres affairs 2.0

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