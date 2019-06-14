Фанаты "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"
Болельщики "Ливерпуля" сорвали голосование на звание лучшего игрока сезона в "Лацио".
Как известно, два года назад "Ливерпуль" продал в "Лацио" полузащитника Лукаса Лейву за скромные 5 миллионов фунтов.
Лукас никогда не хватал звезд с неба, но был горячо любим болельщиками мерсисайдского клуба на протяжении 10 лет своей карьеры на "Энфилде".
В минувшем сезоне Серии А 32-летний бразилец отметился 22 выходами в старте, сделав две результативные передачи и не забив ни одного гола, однако именно Лейва стал Игроком Года в "Лацио" по версии болельщиков.
Как сообщает Daily Star, Лейва набрал колоссальные 88 процентов голосов, обойдя звездных Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича — и все благодаря фанатам "Ливерпуля", не забывшим прежние заслуги Лукаса.
14.06.2019 18:00
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второй год подряд, между прочим
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Первого канала на вас нет...
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Молодцы!своих не забываем!
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88 это хорошо...
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Парень долго созревал, но когда созрел, то показывал хорошую игру, даже крутую в опорке, но сучий рамирез сломал его. Так и не оправилься после крестов...(
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Вот ублюдки.
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