Фанаты "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"

Болельщики "Ливерпуля" сорвали голосование на звание лучшего игрока сезона в "Лацио".

Как известно, два года назад "Ливерпуль" продал в "Лацио" полузащитника Лукаса Лейву за скромные 5 миллионов фунтов.



Лукас никогда не хватал звезд с неба, но был горячо любим болельщиками мерсисайдского клуба на протяжении 10 лет своей карьеры на "Энфилде".



В минувшем сезоне Серии А 32-летний бразилец отметился 22 выходами в старте, сделав две результативные передачи и не забив ни одного гола, однако именно Лейва стал Игроком Года в "Лацио" по версии болельщиков.



Как сообщает Daily Star, Лейва набрал колоссальные 88 процентов голосов, обойдя звездных Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича — и все благодаря фанатам "Ливерпуля", не забывшим прежние заслуги Лукаса.