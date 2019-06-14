Фанаты "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"

Лукас Лейва Болельщики "Ливерпуля" сорвали голосование на звание лучшего игрока сезона в "Лацио".

Как известно, два года назад "Ливерпуль" продал в "Лацио" полузащитника Лукаса Лейву за скромные 5 миллионов фунтов.

Лукас никогда не хватал звезд с неба, но был горячо любим болельщиками мерсисайдского клуба на протяжении 10 лет своей карьеры на "Энфилде".

В минувшем сезоне Серии А 32-летний бразилец отметился 22 выходами в старте, сделав две результативные передачи и не забив ни одного гола, однако именно Лейва стал Игроком Года в "Лацио" по версии болельщиков.

Как сообщает Daily Star, Лейва набрал колоссальные 88 процентов голосов, обойдя звездных Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича — и все благодаря фанатам "Ливерпуля", не забывшим прежние заслуги Лукаса.


Метки болельщики, Лацио, Лейва, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 824

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  1. dom1no 14.06.2019 18:17 # dom1no
    второй год подряд, между прочим

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  2. chelsealondon 14.06.2019 18:16 # chelsealondon
    Первого канала на вас нет...

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  3. liverbro 14.06.2019 18:15 # liverbro
    Молодцы!своих не забываем!

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  4. chelsea88 14.06.2019 18:13 # chelsea88
    88 это хорошо...

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  5. iskander8sg 14.06.2019 18:12 # iskander8sg
    Парень долго созревал, но когда созрел, то показывал хорошую игру, даже крутую в опорке, но сучий рамирез сломал его. Так и не оправилься после крестов...(

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  6. ofori-twumasi 14.06.2019 18:06 # ofori-twumasi
    Вот ублюдки.

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