Болельщики "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"

Лукас Лейва Болельщики "Ливерпуля" сорвали онлайн-голосование на звание Игрока Года в "Лацио", заставив отдать награду бывшему полузащитнику "красных" Лукасу Лейве.

Напомним, Лейва посвятил мерсисайдскому клубу 10 лет свой карьеры, пока год назад не уехал в "Лацио". В своем дебютном сезоне за римлян Лукас сыграл 50 матчей и забил четыре гола.

На текущей неделе римский клуб устроил в Твиттере голосование на определение лучшего игрока завершившегося сезона. Поклонникам "Лацио" было предложено выбрать из Лукаса, Чиро Иммобиле, Сергея Милинкович-Савича и Луиса Альберто.

Узнав про это, фанаты "Ливерпуля" бросили клич в социальных сетях и помогли своему бывшему игроку легко забрать награду с 71 процентом голосов.

Несмотря на очевидное вмешательство, "Лацио" не стал пересматривать итоги голосования и сегодня назвал Лейву своим Игроком Года.



Метки болельщики, Лацио, Лейва, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3192

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Последние комментарии:




  1. kojan 02.06.2018 23:05 # kojan
    ливерпуль - большая колхозная куча дерьма, а ливерные болелы гавноеды... вот это говно и всплыло на сайте "Лацио"...

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  2. bushwacka 02.06.2018 22:54 # bushwacka
    Норм так новость про бывшего игрока ЛФК, местных уебанов собирает)))

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  3. fc-oil 02.06.2018 22:39 # fc-oil
    Пришли и нагадили на порог болельщикам Лацио.
    Фанатам Лацио надо тоже проголосовать за Кариуса - игрока года скаузеров.

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  4. gio 02.06.2018 22:07 # gio
    колбасоиды цук как китайцы, выпнули лейву на улицу и своим юллневевокалон помогли шляпную награду получить

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  5. scouser2005 02.06.2018 21:20 # scouser2005
    Про Лукаса остались одни положительные эмоции.
    Играл не всегда хорошо, но всегда играл самотверженно. Часто спасал игру, никогда не бросал играть в любой ситуации. Заслуживает награду. YNWA!

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  6. meshuggah 02.06.2018 21:20 # meshuggah
    27665 голосов ореоооо е6ать бамжи

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  7. mikkiynwa 02.06.2018 20:48 # mikkiynwa
    Интересно у кого из АПЛОВСКИХ бичей кроме МЮ, есть такая огромная фан база?

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  8. ganinilyha 02.06.2018 20:44 # ganinilyha
    Ну прямо капитан команды матча звёзд НХЛ из Латвии

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  9. vandit 02.06.2018 20:44 # vandit
    У кого то ещё остались сомнения что ФК ливерпуль это долбаная секта с опасными для общества фанатиками?

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  10. klementino 02.06.2018 20:41 # klementino
    Жаль что этот топарь ушел и не поднял вместе с командой 6 лч для клуба.Еще раз с победой вас,красные твари!

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  11. jesus33 02.06.2018 20:28 # jesus33
    Какие же конченые портовые шлюхи.
    Просто дикари в 2018 году.

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  12. dimon70 02.06.2018 20:09 # dimon70
    вот номер то!

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  13. mak1779 02.06.2018 20:05 # mak1779
    Хороши Мерсицайцы!!!

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  14. electric 02.06.2018 20:05 # electric
    топари

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