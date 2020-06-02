Болельщики "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"

Болельщики "Ливерпуля" сорвали онлайн-голосование на звание Игрока Года в "Лацио", заставив отдать награду бывшему полузащитнику "красных" Лукасу Лейве.

Напомним, Лейва посвятил мерсисайдскому клубу 10 лет свой карьеры, пока год назад не уехал в "Лацио". В своем дебютном сезоне за римлян Лукас сыграл 50 матчей и забил четыре гола.



На текущей неделе римский клуб устроил в Твиттере голосование на определение лучшего игрока завершившегося сезона. Поклонникам "Лацио" было предложено выбрать из Лукаса, Чиро Иммобиле, Сергея Милинкович-Савича и Луиса Альберто.



Узнав про это, фанаты "Ливерпуля" бросили клич в социальных сетях и помогли своему бывшему игроку легко забрать награду с 71 процентом голосов.



Несмотря на очевидное вмешательство, "Лацио" не стал пересматривать итоги голосования и сегодня назвал Лейву своим Игроком Года.



