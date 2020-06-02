Болельщики "Ливерпуля" помогли Лейве стать Игроком Года в "Лацио"
Болельщики "Ливерпуля" сорвали онлайн-голосование на звание Игрока Года в "Лацио", заставив отдать награду бывшему полузащитнику "красных" Лукасу Лейве.
Напомним, Лейва посвятил мерсисайдскому клубу 10 лет свой карьеры, пока год назад не уехал в "Лацио". В своем дебютном сезоне за римлян Лукас сыграл 50 матчей и забил четыре гола.
На текущей неделе римский клуб устроил в Твиттере голосование на определение лучшего игрока завершившегося сезона. Поклонникам "Лацио" было предложено выбрать из Лукаса, Чиро Иммобиле, Сергея Милинкович-Савича и Луиса Альберто.
Узнав про это, фанаты "Ливерпуля" бросили клич в социальных сетях и помогли своему бывшему игроку легко забрать награду с 71 процентом голосов.
Несмотря на очевидное вмешательство, "Лацио" не стал пересматривать итоги голосования и сегодня назвал Лейву своим Игроком Года.
'Player of the Season'— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 1 июня 2018 г.
nomi tra cui scegliere: chi è stato il miglior calciatore biancoceleste della stagione?
Vota qui!
02.06.2018 20:00
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Последние комментарии:
ливерпуль - большая колхозная куча дерьма, а ливерные болелы гавноеды... вот это говно и всплыло на сайте "Лацио"...
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Норм так новость про бывшего игрока ЛФК, местных уебанов собирает)))
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Пришли и нагадили на порог болельщикам Лацио.
Фанатам Лацио надо тоже проголосовать за Кариуса - игрока года скаузеров.
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колбасоиды цук как китайцы, выпнули лейву на улицу и своим юллневевокалон помогли шляпную награду получить
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Про Лукаса остались одни положительные эмоции.
Играл не всегда хорошо, но всегда играл самотверженно. Часто спасал игру, никогда не бросал играть в любой ситуации. Заслуживает награду. YNWA!
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27665 голосов ореоооо е6ать бамжи
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Интересно у кого из АПЛОВСКИХ бичей кроме МЮ, есть такая огромная фан база?
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Ну прямо капитан команды матча звёзд НХЛ из Латвии
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У кого то ещё остались сомнения что ФК ливерпуль это долбаная секта с опасными для общества фанатиками?
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Жаль что этот топарь ушел и не поднял вместе с командой 6 лч для клуба.Еще раз с победой вас,красные твари!
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Какие же конченые портовые шлюхи.
Просто дикари в 2018 году.
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вот номер то!
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Хороши Мерсицайцы!!!
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топари
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