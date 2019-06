Светская хроника за пятницу

"Челси" не будет продавать Курта Зума. Ромелу Лукаку договорился с "Интером". Харри Магуайр слишком дорог для "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" предложил 45 миллионов фунтов за плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира. (Daily Star)



"Ливерпуль" не планирует возобновлять интерес к Фекиру. (The Independent)



Из-за трансферного запрета "Челси" отбросил мысли о продаже защитника Курта Зума. (Daily Star)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку согласовал условия контракта с "Интером". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Radio Rossonera)



"Барселона" позволит полузащитнику Ивану Ракитичу уйти в "Юнайтед", если получит соответствующее своим ожиданиям предложение. (Cadena SER)



Полузащитник Адриен Рабьо может отвергнуть интерес "Юнайтед" и остаться в ПСЖ. (ESPN)



Защитник Тома Менье, которого сватали в "Юнайтед" и "Арсенал", тоже может остаться в ПСЖ. (Daily Express)



"Манчестер Сити" готов завершить интерес к защитнику Харри Магуайру из-за озвученной "Лестером" цены в 90 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" может продать защитника Калума Чемберса в "Лацио" за 12.5 млн. фунтов. (Il Messaggero)



"Арсенал" близок к покупке 21-летнего защитника "Динамо Дрезден" Маркуса Шуберта. (The Independent)



"Эвертон" и ПСЖ сражаются за нападающего "Аякса" Давида Нереса. (Esporte)



"Вулверхэмптон" вышел из борьбы за нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона. (Football Insider)



"Вест Хэм" согласовал покупку атакующего полузащитника "Вильярреала" Пабло Форнальса за 40 млн. фунтов. (Football Insider)



"Стоук" может приютить голкипера "Бернли" Джо Харта в случае расставания с Джеком Батлендом. (The Sun)



Другое



Будущее ассистента Джанфранко Дзолы в "Челси" оказалось под вопросом из-за ухода главного тренера Маурицио Сарри. (The Times)



Место Сарри на тренерском мостике "Челси", вероятно, займет Фрэнк Лэмпард. (The Independent)



На момент смерти в апреле 2018 у экс-игрока "Челси", "Юнайтед" и "Милана" Рэя Уилкинса оставалось только 4 тыс. фунтов на счету. (Daily Mirror)