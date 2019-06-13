Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание матчей на сезон 2019/20.

Новый сезон стартует в пятницу 9 августа матчем "Ливерпуля" и "Норвича", и уже в первом туре болельщиков ждет первый поединок с громкой вывеской — "Манчестер Юнайтед" против "Челси".



"Манчестер Сити", действующий чемпион, начнет защиту титула с выезда к "Вест Хэму". Городские дерби в новом сезоне "горожане" проведут 7 декабря (дома) и 7 марта (на "Олд Траффорд").



Примечательно, что со следующего сезона в Премьер-Лиге появятся зимние каникулы — каждая команда получит гарантированный двухнедельный перерыв, хотя между собой они будут сдвинуты, поэтому болельщики не останутся без футбола.



Завершится сезон 17 мая. В этот день "Арсенал" сразится дома с "Лестером", "Челси" примет на своем поле "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" навестит соседей из "Кристал Пэлас", "Юнайтед" отправится к "Лестеру", "Сити" сыграет с "Норвичем", "Ливерпуль" будет гостить у "Ньюкасла".



Расписание Премьер-Лиги на сезон 2019/20



Пятница, 9 августа 2019



Ливерпуль v Норвич



Суббота, 10 августа 2019



Вест Хэм v Манчестер Сити

Борнмут v Шеффилд Юнайтед

Бернли v Саутгемптон

Кристал Пэлас v Эвертон

Лестер v Вулверхэмптон

Уотфорд v Брайтон

Тоттенхэм v Астон Вилла



Воскресенье, 11 августа 2019



Ньюкасл v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Челси



Суббота, 17 августа 2019



Арсенал v Бернли

Астон Вилла v Борнмут

Брайтон v Вест Хэм

Челси v Лестер

Эвертон v Уотфорд

Манчестер Сити v Тоттенхэм

Норвич v Ньюкасл

Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас

Саутгемптон v Ливерпуль

Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед



Суббота, 24 августа 2019



Борнмут v Манчестер Сити

Астон Вилла v Эвертон

Брайтон v Саутгемптон

Ливерпуль v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас

Норвич v Челси

Шеффилд Юнайтед v Лестер

Тоттенхэм v Ньюкасл

Уотфорд v Вест Хэм

Вулверхэмптон v Бернли



Суббота, 31 августа 2019



Арсенал v Тоттенхэм

Бернли v Ливерпуль

Челси v Шеффилд Юнайтед

Кристал Пэлас v Астон Вилла

Эвертон v Вулверхэмптон

Лестер v Борнмут

Манчестер Сити v Брайтон

Ньюкасл v Уотфорд

Саутгемптон v Манчестер Юнайтед

Вест Хэм v Норвич



Суббота, 14 сентября 2019



Борнмут v Эвертон

Астон Вилла v Вест Хэм

Брайтон v Бернли

Ливерпуль v Ньюкасл

Манчестер Юнайтед v Лестер

Норвич v Манчестер Сити

Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон

Тоттенхэм v Кристал Пэлас

Уотфорд v Арсенал

Вулверхэмптон v Челси



Суббота, 21 сентября 2019



Арсенал v Астон Вилла

Бернли v Норвич

Челси v Ливерпуль

Кристал Пэлас v Вулверхэмптон

Эвертон v Шеффилд Юнайтед

Лестер v Тоттенхэм

Манчестер Сити v Уотфорд

Ньюкасл v Брайтон

Саутгемптон v Борнмут

Вест Хэм v Манчестер Юнайтед



Суббота, 28 сентября 2019



Борнмут v Вест Хэм

Астон Вилла v Бернли

Челси v Брайтон

Кристал Пэлас v Норвич

Эвертон v Манчестер Сити

Лестер v Ньюкасл

Манчестер Юнайтед v Арсенал

Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль

Тоттенхэм v Саутгемптон

Вулверхэмптон v Уотфорд



Суббота, 5 октября 2019



Арсенал v Борнмут

Брайтон v Тоттенхэм

Бернли v Эвертон

Ливерпуль v Лестер

Манчестер Сити v Вулверхэмптон

Ньюкасл v Манчестер Юнайтед

Норвич v Астон Вилла

Саутгемптон v Челси

Уотфорд v Шеффилд Юнайтед

Вест Хэм v Кристал Пэлас



Суббота, 19 октября 2019



Борнмут v Норвич

Астон Вилла v Брайтон

Челси v Ньюкасл

Кристал Пэлас v Манчестер Сити

Эвертон v Вест Хэм

Лестер v Бернли

Манчестер Юнайтед v Ливерпуль

Шеффилд Юнайтед v Арсенал

Тоттенхэм v Уотфорд

Вулверхэмптон v Саутгемптон



Суббота, 26 октября 2019



Арсенал v Кристал Пэлас

Брайтон v Эвертон

Бернли v Челси

Ливерпуль v Тоттенхэм

Манчестер Сити v Астон Вилла

Ньюкасл v Вулверхэмптон

Норвич v Манчестер Юнайтед

Саутгемптон v Лестер

Уотфорд v Борнмут

Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед



Суббота, 2 ноября 2019



Борнмут v Манчестер Юнайтед

Арсенал v Вулверхэмптон

Астон Вилла v Ливерпуль

Брайтон v Норвич

Кристал Пэлас v Лестер

Эвертон v Тоттенхэм

Манчестер Сити v Саутгемптон

Шеффилд Юнайтед v Бернли

Уотфорд v Челси

Вест Хэм v Ньюкасл



Суббота, 9 ноября 2019



Бернли v Вест Хэм

Челси v Кристал Пэлас

Лестер v Арсенал

Ливерпуль v Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед v Брайтон

Ньюкасл v Борнмут

Норвич v Уотфорд

Саутгемптон v Эвертон

Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед

Вулверхэмптон v Астон Вилла



Суббота, 23 ноября 2019



Борнмут v Вулверхэмптон

Арсенал v Саутгемптон

Астон Вилла v Ньюкасл

Брайтон v Лестер

Кристал Пэлас v Ливерпуль

Эвертон v Норвич

Манчестер Сити v Челси

Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед

Уотфорд v Бернли

Вест Хэм v Тоттенхэм



Суббота, 30 ноября 2019



Бернли v Кристал Пэлас

Челси v Вест Хэм

Лестер v Эвертон

Ливерпуль v Брайтон

Манчестер Юнайтед v Астон Вилла

Ньюкасл v Манчестер Сити

Норвич v Арсенал

Саутгемптон v Уотфорд

Тоттенхэм v Борнмут

Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед



Вторник, 3 декабря 2019



Арсенал v Брайтон

Бернли v Манчестер Сити

Лестер v Уотфорд

Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл

Вулверхэмптон v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм



Среда, 4 декабря 2019



Челси v Астон Вилла

Саутгемптон v Норвич

Кристал Пэлас v Борнмут

Ливерпуль v Эвертон



Суббота, 7 декабря 2019



Борнмут v Ливерпуль

Астон Вилла v Лестер

Брайтон v Вулверхэмптон

Эвертон v Челси

Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед

Ньюкасл v Саутгемптон

Норвич v Шеффилд Юнайтед

Тоттенхэм v Бернли

Уотфорд v Кристал Пэлас

Вест Хэм v Арсенал



Суббота, 14 декабря 2019



Арсенал v Манчестер Сити

Бернли v Ньюкасл

Челси v Борнмут

Кристал Пэлас v Брайтон

Лестер v Норвич

Ливерпуль v Уотфорд

Манчестер Юнайтед v Эвертон

Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла

Саутгемптон v Вест Хэм

Вулверхэмптон v Тоттенхэм



Суббота, 21 декабря 2019



Борнмут v Бернли

Астон Вилла v Саутгемптон

Брайтон v Шеффилд Юнайтед

Эвертон v Арсенал

Манчестер Сити v Лестер

Ньюкасл v Кристал Пэлас

Норвич v Вулверхэмптон

Тоттенхэм v Челси

Уотфорд v Манчестер Юнайтед

Вест Хэм v Ливерпуль



Четверг, 26 декабря 2019



Борнмут v Арсенал

Астон Вилла v Норвич

Челси v Саутгемптон

Кристал Пэлас v Вест Хэм

Эвертон v Бернли

Лестер v Ливерпуль

Манчестер Юнайтед v Ньюкасл

Шеффилд Юнайтед v Уотфорд

Тоттенхэм v Брайтон

Вулверхэмптон v Манчестер Сити



Суббота, 28 декабря 2019



Арсенал v Челси

Брайтон v Борнмут

Бернли v Манчестер Юнайтед

Ливерпуль v Вулверхэмптон

Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед

Ньюкасл v Эвертон

Норвич v Тоттенхэм

Саутгемптон v Кристал Пэлас

Уотфорд v Астон Вилла

Вест Хэм v Лестер



Среда, 1 января 2020



Арсенал v Манчестер Юнайтед

Брайтон v Челси

Бернли v Астон Вилла

Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед

Манчестер Сити v Эвертон

Ньюкасл v Лестер

Норвич v Кристал Пэлас

Саутгемптон v Тоттенхэм

Уотфорд v Вулверхэмптон

Вест Хэм v Борнмут



Суббота, 11 января 2020



Борнмут v Уотфорд

Астон Вилла v Манчестер Сити

Челси v Бернли

Кристал Пэлас v Арсенал

Эвертон v Брайтон

Лестер v Саутгемптон

Манчестер Юнайтед v Норвич

Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм

Тоттенхэм v Ливерпуль

Вулверхэмптон v Ньюкасл



Суббота, 18 января 2020



Арсенал v Шеффилд Юнайтед

Брайтон v Астон Вилла

Бернли v Лестер

Ливерпуль v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Кристал Пэлас

Ньюкасл v Челси

Норвич v Борнмут

Саутгемптон v Вулверхэмптон

Уотфорд v Тоттенхэм

Вест Хэм v Эвертон



Вторник, 21 января 2020



Борнмут v Брайтон

Астон Вилла v Уотфорд

Эвертон v Ньюкасл

Лестер v Вест Хэм

Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити

Вулверхэмптон v Ливерпуль

Манчестер Юнайтед v Бернли



Среда, 22 января 2020



Челси v Арсенал

Тоттенхэм v Норвич

Кристал Пэлас v Саутгемптон



Суббота, 1 февраля 2020



Борнмут v Астон Вилла

Бернли v Арсенал

Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед

Лестер v Челси

Ливерпуль v Саутгемптон

Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон

Ньюкасл v Норвич

Тоттенхэм v Манчестер Сити

Уотфорд v Эвертон

Вест Хэм v Брайтон



Суббота, 8/15 февраля 2020 (зимний перерыв)



Арсенал v Ньюкасл

Астон Вилла v Тоттенхэм

Брайтон v Уотфорд

Челси v Манчестер Юнайтед

Эвертон v Кристал Пэлас

Манчестер Сити v Вест Хэм

Норвич v Ливерпуль

Шеффилд Юнайтед v Борнмут

Саутгемптон v Бернли

Вулверхэмптон v Лестер



Суббота, 22 февраля 2020



Арсенал v Эвертон

Бернли v Борнмут

Челси v Тоттенхэм

Кристал Пэлас v Ньюкасл

Лестер v Манчестер Сити

Ливерпуль v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Уотфорд

Шеффилд Юнайтед v Брайтон

Саутгемптон v Астон Вилла

Вулверхэмптон v Норвич



Суббота, 29 февраля 2020



Борнмут v Челси

Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед

Брайтон v Кристал Пэлас

Эвертон v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Арсенал

Ньюкасл v Бернли

Норвич v Лестер

Тоттенхэм v Вулверхэмптон

Уотфорд v Ливерпуль

Вест Хэм v Саутгемптон



Суббота, 7 марта 2020



Арсенал v Вест Хэм

Бернли v Тоттенхэм

Челси v Эвертон

Кристал Пэлас v Уотфорд

Лестер v Астон Вилла

Ливерпуль v Борнмут

Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити

Шеффилд Юнайтед v Норвич

Саутгемптон v Ньюкасл

Вулверхэмптон v Брайтон



Суббота, 14 марта 2020



Борнмут v Кристал Пэлас

Астон Вилла v Челси

Брайтон v Арсенал

Эвертон v Ливерпуль

Манчестер Сити v Бернли

Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед

Норвич v Саутгемптон

Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед

Уотфорд v Лестер

Вест Хэм v Вулверхэмптон



Суббота, 21 марта 2020



Бернли v Уотфорд

Челси v Манчестер Сити

Лестер v Брайтон

Ливерпуль v Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед

Ньюкасл v Астон Вилла

Норвич v Эвертон

Саутгемптон v Арсенал

Тоттенхэм v Вест Хэм

Вулверхэмптон v Борнмут



Суббота, 4 апреля 2020



Борнмут v Ньюкасл

Арсенал v Норвич

Астон Вилла v Вулверхэмптон

Брайтон v Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас v Бернли

Эвертон v Лестер

Манчестер Сити v Ливерпуль

Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм

Уотфорд v Саутгемптон

Вест Хэм v Челси



Суббота, 11 апреля 2020



Бернли v Шеффилд Юнайтед

Челси v Уотфорд

Лестер v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Астон Вилла

Манчестер Юнайтед v Борнмут

Ньюкасл v Вест Хэм

Норвич v Брайтон

Саутгемптон v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Эвертон

Вулверхэмптон v Арсенал



Суббота, 18 апреля 2020



Борнмут v Тоттенхэм

Арсенал v Лестер

Астон Вилла v Манчестер Юнайтед

Брайтон v Ливерпуль

Кристал Пэлас v Челси

Эвертон v Саутгемптон

Манчестер Сити v Ньюкасл

Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон

Уотфорд v Норвич

Вест Хэм v Бернли



Суббота, 25 апреля 2020



Борнмут v Лестер

Астон Вилла v Кристал Пэлас

Брайтон v Манчестер Сити

Ливерпуль v Бернли

Манчестер Юнайтед v Саутгемптон

Норвич v Вест Хэм

Шеффилд Юнайтед v Челси

Тоттенхэм v Арсенал

Уотфорд v Ньюкасл

Вулверхэмптон v Эвертон



Суббота, 2 мая 2020



Арсенал v Ливерпуль

Бернли v Вулверхэмптон

Челси v Норвич

Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед

Эвертон v Астон Вилла

Лестер v Шеффилд Юнайтед

Манчестер Сити v Борнмут

Ньюкасл v Тоттенхэм

Саутгемптон v Брайтон

Вест Хэм v Уотфорд



Суббота, 9 мая 2020



Борнмут v Саутгемптон

Астон Вилла v Арсенал

Брайтон v Ньюкасл

Ливерпуль v Челси

Манчестер Юнайтед v Вест Хэм

Норвич v Бернли

Шеффилд Юнайтед v Эвертон

Тоттенхэм v Лестер

Уотфорд v Манчестер Сити

Вулверхэмптон v Кристал Пэлас



Воскресенье, 17 мая 2020



Арсенал v Уотфорд

Бернли v Брайтон

Челси v Вулверхэмптон

Кристал Пэлас v Тоттенхэм

Эвертон v Борнмут

Лестер v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Норвич

Ньюкасл v Ливерпуль

Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед

Вест Хэм v Астон Вилла