Расписание Премьер-Лиги на сезон 2019/20

Трофей Премьер-Лиги Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание матчей на сезон 2019/20.

Новый сезон стартует в пятницу 9 августа матчем "Ливерпуля" и "Норвича", и уже в первом туре болельщиков ждет первый поединок с громкой вывеской — "Манчестер Юнайтед" против "Челси".

"Манчестер Сити", действующий чемпион, начнет защиту титула с выезда к "Вест Хэму". Городские дерби в новом сезоне "горожане" проведут 7 декабря (дома) и 7 марта (на "Олд Траффорд").

Примечательно, что со следующего сезона в Премьер-Лиге появятся зимние каникулы — каждая команда получит гарантированный двухнедельный перерыв, хотя между собой они будут сдвинуты, поэтому болельщики не останутся без футбола.

Завершится сезон 17 мая. В этот день "Арсенал" сразится дома с "Лестером", "Челси" примет на своем поле "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" навестит соседей из "Кристал Пэлас", "Юнайтед" отправится к "Лестеру", "Сити" сыграет с "Норвичем", "Ливерпуль" будет гостить у "Ньюкасла".

Расписание Премьер-Лиги на сезон 2019/20

Пятница, 9 августа 2019

Ливерпуль v Норвич

Суббота, 10 августа 2019

Вест Хэм v Манчестер Сити
Борнмут v Шеффилд Юнайтед
Бернли v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Эвертон
Лестер v Вулверхэмптон
Уотфорд v Брайтон
Тоттенхэм v Астон Вилла

Воскресенье, 11 августа 2019

Ньюкасл v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Челси

Суббота, 17 августа 2019

Арсенал v Бернли
Астон Вилла v Борнмут
Брайтон v Вест Хэм
Челси v Лестер
Эвертон v Уотфорд
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Норвич v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас
Саутгемптон v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед

Суббота, 24 августа 2019

Борнмут v Манчестер Сити
Астон Вилла v Эвертон
Брайтон v Саутгемптон
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Норвич v Челси
Шеффилд Юнайтед v Лестер
Тоттенхэм v Ньюкасл
Уотфорд v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Бернли

Суббота, 31 августа 2019

Арсенал v Тоттенхэм
Бернли v Ливерпуль
Челси v Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас v Астон Вилла
Эвертон v Вулверхэмптон
Лестер v Борнмут
Манчестер Сити v Брайтон
Ньюкасл v Уотфорд
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Норвич

Суббота, 14 сентября 2019

Борнмут v Эвертон
Астон Вилла v Вест Хэм
Брайтон v Бернли
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Лестер
Норвич v Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Уотфорд v Арсенал
Вулверхэмптон v Челси

Суббота, 21 сентября 2019

Арсенал v Астон Вилла
Бернли v Норвич
Челси v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон
Эвертон v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Уотфорд
Ньюкасл v Брайтон
Саутгемптон v Борнмут
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед

Суббота, 28 сентября 2019

Борнмут v Вест Хэм
Астон Вилла v Бернли
Челси v Брайтон
Кристал Пэлас v Норвич
Эвертон v Манчестер Сити
Лестер v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль
Тоттенхэм v Саутгемптон
Вулверхэмптон v Уотфорд

Суббота, 5 октября 2019

Арсенал v Борнмут
Брайтон v Тоттенхэм
Бернли v Эвертон
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Норвич v Астон Вилла
Саутгемптон v Челси
Уотфорд v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Кристал Пэлас

Суббота, 19 октября 2019

Борнмут v Норвич
Астон Вилла v Брайтон
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Вест Хэм
Лестер v Бернли
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Арсенал
Тоттенхэм v Уотфорд
Вулверхэмптон v Саутгемптон

Суббота, 26 октября 2019

Арсенал v Кристал Пэлас
Брайтон v Эвертон
Бернли v Челси
Ливерпуль v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Астон Вилла
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Норвич v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Лестер
Уотфорд v Борнмут
Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед

Суббота, 2 ноября 2019

Борнмут v Манчестер Юнайтед
Арсенал v Вулверхэмптон
Астон Вилла v Ливерпуль
Брайтон v Норвич
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Бернли
Уотфорд v Челси
Вест Хэм v Ньюкасл

Суббота, 9 ноября 2019

Бернли v Вест Хэм
Челси v Кристал Пэлас
Лестер v Арсенал
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Брайтон
Ньюкасл v Борнмут
Норвич v Уотфорд
Саутгемптон v Эвертон
Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла

Суббота, 23 ноября 2019

Борнмут v Вулверхэмптон
Арсенал v Саутгемптон
Астон Вилла v Ньюкасл
Брайтон v Лестер
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Норвич
Манчестер Сити v Челси
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед
Уотфорд v Бернли
Вест Хэм v Тоттенхэм

Суббота, 30 ноября 2019

Бернли v Кристал Пэлас
Челси v Вест Хэм
Лестер v Эвертон
Ливерпуль v Брайтон
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Манчестер Сити
Норвич v Арсенал
Саутгемптон v Уотфорд
Тоттенхэм v Борнмут
Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед

Вторник, 3 декабря 2019

Арсенал v Брайтон
Бернли v Манчестер Сити
Лестер v Уотфорд
Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм

Среда, 4 декабря 2019

Челси v Астон Вилла
Саутгемптон v Норвич
Кристал Пэлас v Борнмут
Ливерпуль v Эвертон

Суббота, 7 декабря 2019

Борнмут v Ливерпуль
Астон Вилла v Лестер
Брайтон v Вулверхэмптон
Эвертон v Челси
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Ньюкасл v Саутгемптон
Норвич v Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм v Бернли
Уотфорд v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Арсенал

Суббота, 14 декабря 2019

Арсенал v Манчестер Сити
Бернли v Ньюкасл
Челси v Борнмут
Кристал Пэлас v Брайтон
Лестер v Норвич
Ливерпуль v Уотфорд
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла
Саутгемптон v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Тоттенхэм

Суббота, 21 декабря 2019

Борнмут v Бернли
Астон Вилла v Саутгемптон
Брайтон v Шеффилд Юнайтед
Эвертон v Арсенал
Манчестер Сити v Лестер
Ньюкасл v Кристал Пэлас
Норвич v Вулверхэмптон
Тоттенхэм v Челси
Уотфорд v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Ливерпуль

Четверг, 26 декабря 2019

Борнмут v Арсенал
Астон Вилла v Норвич
Челси v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Вест Хэм
Эвертон v Бернли
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Уотфорд
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Манчестер Сити

Суббота, 28 декабря 2019

Арсенал v Челси
Брайтон v Борнмут
Бернли v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл v Эвертон
Норвич v Тоттенхэм
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Уотфорд v Астон Вилла
Вест Хэм v Лестер

Среда, 1 января 2020

Арсенал v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Челси
Бернли v Астон Вилла
Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити v Эвертон
Ньюкасл v Лестер
Норвич v Кристал Пэлас
Саутгемптон v Тоттенхэм
Уотфорд v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Борнмут

Суббота, 11 января 2020

Борнмут v Уотфорд
Астон Вилла v Манчестер Сити
Челси v Бернли
Кристал Пэлас v Арсенал
Эвертон v Брайтон
Лестер v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Норвич
Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм
Тоттенхэм v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Ньюкасл

Суббота, 18 января 2020

Арсенал v Шеффилд Юнайтед
Брайтон v Астон Вилла
Бернли v Лестер
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Челси
Норвич v Борнмут
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Уотфорд v Тоттенхэм
Вест Хэм v Эвертон

Вторник, 21 января 2020

Борнмут v Брайтон
Астон Вилла v Уотфорд
Эвертон v Ньюкасл
Лестер v Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Бернли

Среда, 22 января 2020

Челси v Арсенал
Тоттенхэм v Норвич
Кристал Пэлас v Саутгемптон

Суббота, 1 февраля 2020

Борнмут v Астон Вилла
Бернли v Арсенал
Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Челси
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Норвич
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Уотфорд v Эвертон
Вест Хэм v Брайтон

Суббота, 8/15 февраля 2020 (зимний перерыв)

Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Тоттенхэм
Брайтон v Уотфорд
Челси v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Кристал Пэлас
Манчестер Сити v Вест Хэм
Норвич v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Борнмут
Саутгемптон v Бернли
Вулверхэмптон v Лестер

Суббота, 22 февраля 2020

Арсенал v Эвертон
Бернли v Борнмут
Челси v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Лестер v Манчестер Сити
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Уотфорд
Шеффилд Юнайтед v Брайтон
Саутгемптон v Астон Вилла
Вулверхэмптон v Норвич

Суббота, 29 февраля 2020

Борнмут v Челси
Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед
Брайтон v Кристал Пэлас
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Арсенал
Ньюкасл v Бернли
Норвич v Лестер
Тоттенхэм v Вулверхэмптон
Уотфорд v Ливерпуль
Вест Хэм v Саутгемптон

Суббота, 7 марта 2020

Арсенал v Вест Хэм
Бернли v Тоттенхэм
Челси v Эвертон
Кристал Пэлас v Уотфорд
Лестер v Астон Вилла
Ливерпуль v Борнмут
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед v Норвич
Саутгемптон v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Брайтон

Суббота, 14 марта 2020

Борнмут v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Челси
Брайтон v Арсенал
Эвертон v Ливерпуль
Манчестер Сити v Бернли
Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед
Норвич v Саутгемптон
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Уотфорд v Лестер
Вест Хэм v Вулверхэмптон

Суббота, 21 марта 2020

Бернли v Уотфорд
Челси v Манчестер Сити
Лестер v Брайтон
Ливерпуль v Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл v Астон Вилла
Норвич v Эвертон
Саутгемптон v Арсенал
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Борнмут

Суббота, 4 апреля 2020

Борнмут v Ньюкасл
Арсенал v Норвич
Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брайтон v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Бернли
Эвертон v Лестер
Манчестер Сити v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм
Уотфорд v Саутгемптон
Вест Хэм v Челси

Суббота, 11 апреля 2020

Бернли v Шеффилд Юнайтед
Челси v Уотфорд
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Юнайтед v Борнмут
Ньюкасл v Вест Хэм
Норвич v Брайтон
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Арсенал

Суббота, 18 апреля 2020

Борнмут v Тоттенхэм
Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Челси
Эвертон v Саутгемптон
Манчестер Сити v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон
Уотфорд v Норвич
Вест Хэм v Бернли

Суббота, 25 апреля 2020

Борнмут v Лестер
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Брайтон v Манчестер Сити
Ливерпуль v Бернли
Манчестер Юнайтед v Саутгемптон
Норвич v Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед v Челси
Тоттенхэм v Арсенал
Уотфорд v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Эвертон

Суббота, 2 мая 2020

Арсенал v Ливерпуль
Бернли v Вулверхэмптон
Челси v Норвич
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Астон Вилла
Лестер v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити v Борнмут
Ньюкасл v Тоттенхэм
Саутгемптон v Брайтон
Вест Хэм v Уотфорд

Суббота, 9 мая 2020

Борнмут v Саутгемптон
Астон Вилла v Арсенал
Брайтон v Ньюкасл
Ливерпуль v Челси
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Норвич v Бернли
Шеффилд Юнайтед v Эвертон
Тоттенхэм v Лестер
Уотфорд v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас

Воскресенье, 17 мая 2020

Арсенал v Уотфорд
Бернли v Брайтон
Челси v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Борнмут
Лестер v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Норвич
Ньюкасл v Ливерпуль
Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Астон Вилла


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3889

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Последние комментарии:




  1. gavriil 13.06.2019 13:42 # gavriil
    Идет конференция по определению самой 6лядской футбольной команды. Первое место присудили
    манчестер юнайтед (насосали больше всех титулов), второе - челси (аналогично), третье -
    мансити (самая большая скорость насасывания за последние 3 года). Неожиданно встает Далглиш и говорит: "Я вот со своим ЛФК 40 лет
    прожил, и ни разу не изменял!". После этого на последнем ряду встает Клопп и
    говорит: "Из-за таких вот пидарасов у нас медалей АПЛ до сих пор нет".

    (ответить)

  2. ry-l 13.06.2019 13:38 # ry-l
    Все поливаете портовых. Ну что же ты будешь делать.

    (ответить)

  3. j-silver 13.06.2019 13:29 # j-silver
    притащил как то Тирион в бордель осла и пчелиные соты...

    а вот и продолжение анекдота:
    - мадам, я хочу обменять осла на то, чтоб вые6ать сковзера, можно?
    - конечно. а пчелиные соты?
    - о, я держу пасеку, и хочу поменять мед на какую-нибудь еду.
    - а почему ты просто не съешь мед?
    - та же причина, почему я привел осла. надоело одно и то же каждый день.

    (ответить)

  4. electric 13.06.2019 13:28 # electric
    Объясните астеру, что чемпик уже забит давным-давно. Но это не щелси. Давайте подумаем кем.

    (ответить)

  5. thegodfather 13.06.2019 13:20 # thegodfather
    сколько там кэф на чемпик челси?
    пойду квартирку заряжу

    (ответить)

  6. meshuggah 13.06.2019 13:16 # meshuggah
    https://www.youtube.com/watch?v=9UqMLVmeCjk&;t=560s

    топовая xуйня

    (ответить)

  7. pozitiv4ik 13.06.2019 13:14 # pozitiv4ik
    пенсам устроят пробитие на ОТ

    (ответить)

  8. gavriil 13.06.2019 13:14 # gavriil
    Только кононир может палачей называть соперниками.

    (ответить)

  9. chelsea88 13.06.2019 13:13 # chelsea88
    Надеюсь арсосал вылетит из эйпиэл.

    (ответить)

  10. gavriil 13.06.2019 13:12 # gavriil
    Загадка дня:

    Сидят братья Кипеловы и говорят:

    - Я Роберт.
    - Я Гаврила.

    А где Валера?

    (ответить)

  11. slash-lfc 13.06.2019 13:11 # slash-lfc
    гг до чего скатились, что уже на календарь жалуются. Скриньте таблицу сейчас, пока Аснл на первом.

    (ответить)

  12. gavriil 13.06.2019 13:07 # gavriil
    Второй анекдот дня:

    - Как шмеля натянуть на два больших члена?
    - Надо дать ему рассказать анекдот про трофеи Ливерпуля.

    (ответить)

  13. slash-lfc 13.06.2019 12:59 # slash-lfc
    Ещё парочку авок и ЛФК чемпион!

    (ответить)

  14. zheka000000 13.06.2019 12:59 # zheka000000
    Неплохо

    (ответить)

  15. moneymaker 13.06.2019 12:58 # moneymaker
    Что бы вы понимали всю степерь ебанутости расписания

    Ньюкасл v Арсенал

    Арсенал v Бернли

    Ливерпуль v Арсенал

    Арсенал v Тоттенхэм

    Уотфорд v Арсенал

    Арсенал v Астон Вилла

    Манчестер Юнайтед v Арсенал

    Арсенал v Борнмут

    (ответить)

  16. thegodfather 13.06.2019 12:56 # thegodfather
    Когда колбаса и скумы говорят, что лэмпс > джи(шольз) это говорит о многом

    (ответить)

  17. muzzle 13.06.2019 12:56 # muzzle
    Завершится сезон 17 мая. В этот день "Арсенал" сразится дома с "Лестером", "Юнайтед" отправится к "Лестеру"

    Источник: http://fapl.ru/posts/71385/

    (ответить)

  18. wengerrrro 13.06.2019 12:53 # wengerrrro
    Ппц лфк начинает с норвича, будто специально

    (ответить)

  19. billy-bones 13.06.2019 12:48 # billy-bones
    Мужик идет по улице и видит большую очередь колбасников в какой-то домик. Интересно стало, подходит и спрашивает:
    — Что за очередь?
    — Трофеи ЛФК в след. сезоне. Кто ни выходит оттуда, все радуются, видишь?
    Ну и он пристроился в очередь. Заходит в домик, а там его два негра хватают, смазывают жопу вазелином и eбут, а потом выкидывают на улицу.
    Мужик приходит в себя, смотрит на огромную очередь и такой:
    - АХАХАХАХ

    (ответить)

  20. kipeloff69 13.06.2019 12:42 # kipeloff69
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Астон Вилла" потратит 50 млн. фунтов на трех игроков

    когда клуб из чш тратит на 50 миллионов больше чем челси. ору с опущщеных!

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