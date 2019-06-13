Расписание Премьер-Лиги на сезон 2019/20
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание матчей на сезон 2019/20.
Новый сезон стартует в пятницу 9 августа матчем "Ливерпуля" и "Норвича", и уже в первом туре болельщиков ждет первый поединок с громкой вывеской — "Манчестер Юнайтед" против "Челси".
"Манчестер Сити", действующий чемпион, начнет защиту титула с выезда к "Вест Хэму". Городские дерби в новом сезоне "горожане" проведут 7 декабря (дома) и 7 марта (на "Олд Траффорд").
Примечательно, что со следующего сезона в Премьер-Лиге появятся зимние каникулы — каждая команда получит гарантированный двухнедельный перерыв, хотя между собой они будут сдвинуты, поэтому болельщики не останутся без футбола.
Завершится сезон 17 мая. В этот день "Арсенал" сразится дома с "Лестером", "Челси" примет на своем поле "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" навестит соседей из "Кристал Пэлас", "Юнайтед" отправится к "Лестеру", "Сити" сыграет с "Норвичем", "Ливерпуль" будет гостить у "Ньюкасла".
Расписание Премьер-Лиги на сезон 2019/20
Пятница, 9 августа 2019
Ливерпуль v Норвич
Суббота, 10 августа 2019
Вест Хэм v Манчестер Сити
Борнмут v Шеффилд Юнайтед
Бернли v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Эвертон
Лестер v Вулверхэмптон
Уотфорд v Брайтон
Тоттенхэм v Астон Вилла
Воскресенье, 11 августа 2019
Ньюкасл v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Челси
Суббота, 17 августа 2019
Арсенал v Бернли
Астон Вилла v Борнмут
Брайтон v Вест Хэм
Челси v Лестер
Эвертон v Уотфорд
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Норвич v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас
Саутгемптон v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед
Суббота, 24 августа 2019
Борнмут v Манчестер Сити
Астон Вилла v Эвертон
Брайтон v Саутгемптон
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Норвич v Челси
Шеффилд Юнайтед v Лестер
Тоттенхэм v Ньюкасл
Уотфорд v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Бернли
Суббота, 31 августа 2019
Арсенал v Тоттенхэм
Бернли v Ливерпуль
Челси v Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас v Астон Вилла
Эвертон v Вулверхэмптон
Лестер v Борнмут
Манчестер Сити v Брайтон
Ньюкасл v Уотфорд
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Норвич
Суббота, 14 сентября 2019
Борнмут v Эвертон
Астон Вилла v Вест Хэм
Брайтон v Бернли
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Лестер
Норвич v Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Уотфорд v Арсенал
Вулверхэмптон v Челси
Суббота, 21 сентября 2019
Арсенал v Астон Вилла
Бернли v Норвич
Челси v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон
Эвертон v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Уотфорд
Ньюкасл v Брайтон
Саутгемптон v Борнмут
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед
Суббота, 28 сентября 2019
Борнмут v Вест Хэм
Астон Вилла v Бернли
Челси v Брайтон
Кристал Пэлас v Норвич
Эвертон v Манчестер Сити
Лестер v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль
Тоттенхэм v Саутгемптон
Вулверхэмптон v Уотфорд
Суббота, 5 октября 2019
Арсенал v Борнмут
Брайтон v Тоттенхэм
Бернли v Эвертон
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Норвич v Астон Вилла
Саутгемптон v Челси
Уотфорд v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Кристал Пэлас
Суббота, 19 октября 2019
Борнмут v Норвич
Астон Вилла v Брайтон
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Вест Хэм
Лестер v Бернли
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Арсенал
Тоттенхэм v Уотфорд
Вулверхэмптон v Саутгемптон
Суббота, 26 октября 2019
Арсенал v Кристал Пэлас
Брайтон v Эвертон
Бернли v Челси
Ливерпуль v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Астон Вилла
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Норвич v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Лестер
Уотфорд v Борнмут
Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед
Суббота, 2 ноября 2019
Борнмут v Манчестер Юнайтед
Арсенал v Вулверхэмптон
Астон Вилла v Ливерпуль
Брайтон v Норвич
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Бернли
Уотфорд v Челси
Вест Хэм v Ньюкасл
Суббота, 9 ноября 2019
Бернли v Вест Хэм
Челси v Кристал Пэлас
Лестер v Арсенал
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Брайтон
Ньюкасл v Борнмут
Норвич v Уотфорд
Саутгемптон v Эвертон
Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла
Суббота, 23 ноября 2019
Борнмут v Вулверхэмптон
Арсенал v Саутгемптон
Астон Вилла v Ньюкасл
Брайтон v Лестер
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Норвич
Манчестер Сити v Челси
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед
Уотфорд v Бернли
Вест Хэм v Тоттенхэм
Суббота, 30 ноября 2019
Бернли v Кристал Пэлас
Челси v Вест Хэм
Лестер v Эвертон
Ливерпуль v Брайтон
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Манчестер Сити
Норвич v Арсенал
Саутгемптон v Уотфорд
Тоттенхэм v Борнмут
Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед
Вторник, 3 декабря 2019
Арсенал v Брайтон
Бернли v Манчестер Сити
Лестер v Уотфорд
Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм
Среда, 4 декабря 2019
Челси v Астон Вилла
Саутгемптон v Норвич
Кристал Пэлас v Борнмут
Ливерпуль v Эвертон
Суббота, 7 декабря 2019
Борнмут v Ливерпуль
Астон Вилла v Лестер
Брайтон v Вулверхэмптон
Эвертон v Челси
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Ньюкасл v Саутгемптон
Норвич v Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм v Бернли
Уотфорд v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Арсенал
Суббота, 14 декабря 2019
Арсенал v Манчестер Сити
Бернли v Ньюкасл
Челси v Борнмут
Кристал Пэлас v Брайтон
Лестер v Норвич
Ливерпуль v Уотфорд
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла
Саутгемптон v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Тоттенхэм
Суббота, 21 декабря 2019
Борнмут v Бернли
Астон Вилла v Саутгемптон
Брайтон v Шеффилд Юнайтед
Эвертон v Арсенал
Манчестер Сити v Лестер
Ньюкасл v Кристал Пэлас
Норвич v Вулверхэмптон
Тоттенхэм v Челси
Уотфорд v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Ливерпуль
Четверг, 26 декабря 2019
Борнмут v Арсенал
Астон Вилла v Норвич
Челси v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Вест Хэм
Эвертон v Бернли
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Уотфорд
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Манчестер Сити
Суббота, 28 декабря 2019
Арсенал v Челси
Брайтон v Борнмут
Бернли v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл v Эвертон
Норвич v Тоттенхэм
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Уотфорд v Астон Вилла
Вест Хэм v Лестер
Среда, 1 января 2020
Арсенал v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Челси
Бернли v Астон Вилла
Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити v Эвертон
Ньюкасл v Лестер
Норвич v Кристал Пэлас
Саутгемптон v Тоттенхэм
Уотфорд v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Борнмут
Суббота, 11 января 2020
Борнмут v Уотфорд
Астон Вилла v Манчестер Сити
Челси v Бернли
Кристал Пэлас v Арсенал
Эвертон v Брайтон
Лестер v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Норвич
Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм
Тоттенхэм v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Ньюкасл
Суббота, 18 января 2020
Арсенал v Шеффилд Юнайтед
Брайтон v Астон Вилла
Бернли v Лестер
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Челси
Норвич v Борнмут
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Уотфорд v Тоттенхэм
Вест Хэм v Эвертон
Вторник, 21 января 2020
Борнмут v Брайтон
Астон Вилла v Уотфорд
Эвертон v Ньюкасл
Лестер v Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Бернли
Среда, 22 января 2020
Челси v Арсенал
Тоттенхэм v Норвич
Кристал Пэлас v Саутгемптон
Суббота, 1 февраля 2020
Борнмут v Астон Вилла
Бернли v Арсенал
Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Челси
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Норвич
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Уотфорд v Эвертон
Вест Хэм v Брайтон
Суббота, 8/15 февраля 2020 (зимний перерыв)
Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Тоттенхэм
Брайтон v Уотфорд
Челси v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Кристал Пэлас
Манчестер Сити v Вест Хэм
Норвич v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Борнмут
Саутгемптон v Бернли
Вулверхэмптон v Лестер
Суббота, 22 февраля 2020
Арсенал v Эвертон
Бернли v Борнмут
Челси v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Лестер v Манчестер Сити
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Уотфорд
Шеффилд Юнайтед v Брайтон
Саутгемптон v Астон Вилла
Вулверхэмптон v Норвич
Суббота, 29 февраля 2020
Борнмут v Челси
Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед
Брайтон v Кристал Пэлас
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Арсенал
Ньюкасл v Бернли
Норвич v Лестер
Тоттенхэм v Вулверхэмптон
Уотфорд v Ливерпуль
Вест Хэм v Саутгемптон
Суббота, 7 марта 2020
Арсенал v Вест Хэм
Бернли v Тоттенхэм
Челси v Эвертон
Кристал Пэлас v Уотфорд
Лестер v Астон Вилла
Ливерпуль v Борнмут
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед v Норвич
Саутгемптон v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Брайтон
Суббота, 14 марта 2020
Борнмут v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Челси
Брайтон v Арсенал
Эвертон v Ливерпуль
Манчестер Сити v Бернли
Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед
Норвич v Саутгемптон
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Уотфорд v Лестер
Вест Хэм v Вулверхэмптон
Суббота, 21 марта 2020
Бернли v Уотфорд
Челси v Манчестер Сити
Лестер v Брайтон
Ливерпуль v Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл v Астон Вилла
Норвич v Эвертон
Саутгемптон v Арсенал
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Борнмут
Суббота, 4 апреля 2020
Борнмут v Ньюкасл
Арсенал v Норвич
Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брайтон v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Бернли
Эвертон v Лестер
Манчестер Сити v Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм
Уотфорд v Саутгемптон
Вест Хэм v Челси
Суббота, 11 апреля 2020
Бернли v Шеффилд Юнайтед
Челси v Уотфорд
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Юнайтед v Борнмут
Ньюкасл v Вест Хэм
Норвич v Брайтон
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Арсенал
Суббота, 18 апреля 2020
Борнмут v Тоттенхэм
Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Челси
Эвертон v Саутгемптон
Манчестер Сити v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон
Уотфорд v Норвич
Вест Хэм v Бернли
Суббота, 25 апреля 2020
Борнмут v Лестер
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Брайтон v Манчестер Сити
Ливерпуль v Бернли
Манчестер Юнайтед v Саутгемптон
Норвич v Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед v Челси
Тоттенхэм v Арсенал
Уотфорд v Ньюкасл
Вулверхэмптон v Эвертон
Суббота, 2 мая 2020
Арсенал v Ливерпуль
Бернли v Вулверхэмптон
Челси v Норвич
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Астон Вилла
Лестер v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити v Борнмут
Ньюкасл v Тоттенхэм
Саутгемптон v Брайтон
Вест Хэм v Уотфорд
Суббота, 9 мая 2020
Борнмут v Саутгемптон
Астон Вилла v Арсенал
Брайтон v Ньюкасл
Ливерпуль v Челси
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Норвич v Бернли
Шеффилд Юнайтед v Эвертон
Тоттенхэм v Лестер
Уотфорд v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас
Воскресенье, 17 мая 2020
Арсенал v Уотфорд
Бернли v Брайтон
Челси v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Борнмут
Лестер v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Норвич
Ньюкасл v Ливерпуль
Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Астон Вилла
13.06.2019 12:00
Просмотров: 3889
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Последние комментарии:
Идет конференция по определению самой 6лядской футбольной команды. Первое место присудили
манчестер юнайтед (насосали больше всех титулов), второе - челси (аналогично), третье -
мансити (самая большая скорость насасывания за последние 3 года). Неожиданно встает Далглиш и говорит: "Я вот со своим ЛФК 40 лет
прожил, и ни разу не изменял!". После этого на последнем ряду встает Клопп и
говорит: "Из-за таких вот пидарасов у нас медалей АПЛ до сих пор нет".
(ответить)
Все поливаете портовых. Ну что же ты будешь делать.
(ответить)
притащил как то Тирион в бордель осла и пчелиные соты...
а вот и продолжение анекдота:
- мадам, я хочу обменять осла на то, чтоб вые6ать сковзера, можно?
- конечно. а пчелиные соты?
- о, я держу пасеку, и хочу поменять мед на какую-нибудь еду.
- а почему ты просто не съешь мед?
- та же причина, почему я привел осла. надоело одно и то же каждый день.
(ответить)
Объясните астеру, что чемпик уже забит давным-давно. Но это не щелси. Давайте подумаем кем.
(ответить)
сколько там кэф на чемпик челси?
пойду квартирку заряжу
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=9UqMLVmeCjk&;t=560s
топовая xуйня
(ответить)
пенсам устроят пробитие на ОТ
(ответить)
Только кононир может палачей называть соперниками.
(ответить)
Надеюсь арсосал вылетит из эйпиэл.
(ответить)
Загадка дня:
Сидят братья Кипеловы и говорят:
- Я Роберт.
- Я Гаврила.
А где Валера?
(ответить)
гг до чего скатились, что уже на календарь жалуются. Скриньте таблицу сейчас, пока Аснл на первом.
(ответить)
Второй анекдот дня:
- Как шмеля натянуть на два больших члена?
- Надо дать ему рассказать анекдот про трофеи Ливерпуля.
(ответить)
Ещё парочку авок и ЛФК чемпион!
(ответить)
Неплохо
(ответить)
Что бы вы понимали всю степерь ебанутости расписания
Ньюкасл v Арсенал
Арсенал v Бернли
Ливерпуль v Арсенал
Арсенал v Тоттенхэм
Уотфорд v Арсенал
Арсенал v Астон Вилла
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Арсенал v Борнмут
(ответить)
Когда колбаса и скумы говорят, что лэмпс > джи(шольз) это говорит о многом
(ответить)
Завершится сезон 17 мая. В этот день "Арсенал" сразится дома с "Лестером", "Юнайтед" отправится к "Лестеру"
Источник: http://fapl.ru/posts/71385/
(ответить)
Ппц лфк начинает с норвича, будто специально
(ответить)
Мужик идет по улице и видит большую очередь колбасников в какой-то домик. Интересно стало, подходит и спрашивает:
— Что за очередь?
— Трофеи ЛФК в след. сезоне. Кто ни выходит оттуда, все радуются, видишь?
Ну и он пристроился в очередь. Заходит в домик, а там его два негра хватают, смазывают жопу вазелином и eбут, а потом выкидывают на улицу.
Мужик приходит в себя, смотрит на огромную очередь и такой:
- АХАХАХАХ
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Астон Вилла" потратит 50 млн. фунтов на трех игроков
когда клуб из чш тратит на 50 миллионов больше чем челси. ору с опущщеных!
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