Светская хроника за понедельник
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел. "Манчестер Сити" потратится на двух звезд "Лестера". "Челси" уберет со своего стадиона баннер в честь Эдена Азара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" предложил 84 миллиона фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)
"Ювентус" надеется обойти "Реал" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Express)
"Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)
"Юнайтед" рассматривает Тома Менье из ПСЖ и Кирана Триппьера из "Тоттенхэма" в качестве альтернатив Аарону Ван-Биссаке из "Кристал Пэлас". (Daily Express)
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо все еще может перейти в "Юнайтед". (RMC Sport)
Покидающий "Юнайтед" защитник Антонио Валенсия может продолжить карьеру в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. (The Sun)
"Манчестер Сити" готов заплатить 125 млн. фунтов за защитников "Лестера" Харри Магуайра и Бена Чилуэлла. (Daily Star)
"Сити" отказался платить 90 млн. фунтов, которые "Лестер" потребовал за Магуайра. (Daily Express)
"Сити" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку. (The Times)
"Интер" обратился насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича, который провел минувший сезон в аренде в "Челси". (Daily Mirror)
"Ливерпулю" потребовалось бы сделать Маттейса Де Лигта своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен, чтобы купить 19-летнего защитника у "Аякса". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ведет переговоры с правым защитником ПСЖ Тома Менье. (Daily Express)
"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Фиорентины" Жордане Верету, который уже контактирует с "Наполи". (L'Equipe)
"Ньюкасл" и "Саутгемптон" сделали предложения по нападающему "Майнца" и молодежной сборной Франции Жан-Филиппу Матета. (L'Equipe)
"Стоук" хочет 23 млн. фунтов за голкипера Джека Батленда. (The Sun)
"Вест Хэм" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (Daily Express)
"Вест Хэм" нацелен на нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (Daily Mail)
"Лидс" обратится к "Ливерпулю" насчет Харри Уилсона и Райана Кента. (Football Insider)
Другое
"Челси" выбирает нового главного тренера из Массимилиано Аллегри, Фрэнка Лэмпарда и Стива Холланда. (Daily Express)
Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш отказался возглавить "Челси". (Daily Star)
"Челси" уберет со "Стэмфорд Бридж" баннер в честь Эдена Азара, провисевший на стадионе семь лет. (Football.London)
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сменил игровой номер с 21-го на 15-й. (Evening Standard)
10.06.2019 10:00
Просмотров: 3277
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)
Сначала нихуя не понял, но потом прочитав еще раза 10 опять нихуя не понял. Там в помойке все с ума что ли посходили
(ответить)
Если честно то эта хроника полная х.иня особено про Челси!
(ответить)
Го Лемпса в Челси. Дорогу молодым тренерам+команда молодая с этого сезона будет+он легенда клуба
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" предложил 84 миллиона фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)
150 говорили в Наполи.
"Ювентус" надеется обойти "Реал" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Express)
Думаю Райола шумиху делает, чтоб цену набить.
(ответить)
"Ливерпулю" потребовалось бы сделать Маттейса Де Лигта своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен, чтобы купить 19-летнего защитника у "Аякса". (Daily Mail)
Сразу видно, что ебаный сын дерьма на агенте.
(ответить)
Вудворт гений!
Просто топарик!
Бизнес кар!
(ответить)
"Челси" уберет со "Стэмфорд Бридж" баннер в честь Эдена Азара, провисевший на стадионе семь лет. (Football.London
но ведь игрок-легенда клуба, как так((9
(ответить)
"Вест Хэм" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (Daily Express)
Источник: http://fapl.ru/posts/71320/
он Милану уже два года принадлежит
(ответить)
"Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/71320/
Чего блять? Тут Зе Сан превзошёл сам себя.
(ответить)
Все
Все
Все
Абсолютли
Даже дехея
Все
Все
Ссут в мумушную помойку
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий