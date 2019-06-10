Светская хроника за понедельник

Светская хроника"Манчестер Юнайтед" готов заплатить Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел. "Манчестер Сити" потратится на двух звезд "Лестера". "Челси" уберет со своего стадиона баннер в честь Эдена Азара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" предложил 84 миллиона фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)

"Ювентус" надеется обойти "Реал" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Express)

"Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)

"Юнайтед" рассматривает Тома Менье из ПСЖ и Кирана Триппьера из "Тоттенхэма" в качестве альтернатив Аарону Ван-Биссаке из "Кристал Пэлас". (Daily Express)

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо все еще может перейти в "Юнайтед". (RMC Sport)

Покидающий "Юнайтед" защитник Антонио Валенсия может продолжить карьеру в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. (The Sun)

"Манчестер Сити" готов заплатить 125 млн. фунтов за защитников "Лестера" Харри Магуайра и Бена Чилуэлла. (Daily Star)

"Сити" отказался платить 90 млн. фунтов, которые "Лестер" потребовал за Магуайра. (Daily Express)

"Сити" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку. (The Times)

"Интер" обратился насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича, который провел минувший сезон в аренде в "Челси". (Daily Mirror)

"Ливерпулю" потребовалось бы сделать Маттейса Де Лигта своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен, чтобы купить 19-летнего защитника у "Аякса". (Daily Mail)

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ведет переговоры с правым защитником ПСЖ Тома Менье. (Daily Express)

"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Фиорентины" Жордане Верету, который уже контактирует с "Наполи". (L'Equipe)

"Ньюкасл" и "Саутгемптон" сделали предложения по нападающему "Майнца" и молодежной сборной Франции Жан-Филиппу Матета. (L'Equipe)

"Стоук" хочет 23 млн. фунтов за голкипера Джека Батленда. (The Sun)

"Вест Хэм" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (Daily Express)

"Вест Хэм" нацелен на нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (Daily Mail)

"Лидс" обратится к "Ливерпулю" насчет Харри Уилсона и Райана Кента. (Football Insider)

Другое

"Челси" выбирает нового главного тренера из Массимилиано Аллегри, Фрэнка Лэмпарда и Стива Холланда. (Daily Express)

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш отказался возглавить "Челси". (Daily Star)

"Челси" уберет со "Стэмфорд Бридж" баннер в честь Эдена Азара, провисевший на стадионе семь лет. (Football.London)

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сменил игровой номер с 21-го на 15-й. (Evening Standard)


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Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.06.2019 11:04 # tigerpool
    Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)

    Сначала нихуя не понял, но потом прочитав еще раза 10 опять нихуя не понял. Там в помойке все с ума что ли посходили

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  2. chelsiukpro 10.06.2019 10:59 # chelsiukpro
    Если честно то эта хроника полная х.иня особено про Челси!

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  3. rj1992 10.06.2019 10:53 # rj1992
    Го Лемпса в Челси. Дорогу молодым тренерам+команда молодая с этого сезона будет+он легенда клуба

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  4. botan1k 10.06.2019 10:48 # botan1k
    "Манчестер Юнайтед" предложил 84 миллиона фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)

    150 говорили в Наполи.

    "Ювентус" надеется обойти "Реал" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Express)

    Думаю Райола шумиху делает, чтоб цену набить.

    (ответить)

  5. fanstevengerrard 10.06.2019 10:42 # fanstevengerrard
    "Ливерпулю" потребовалось бы сделать Маттейса Де Лигта своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен, чтобы купить 19-летнего защитника у "Аякса". (Daily Mail)

    Сразу видно, что ебаный сын дерьма на агенте.

    (ответить)

  6. lfc-krr 10.06.2019 10:41 # lfc-krr
    Вудворт гений!
    Просто топарик!
    Бизнес кар!

    (ответить)

  7. kos9k 10.06.2019 10:31 # kos9k
    "Челси" уберет со "Стэмфорд Бридж" баннер в честь Эдена Азара, провисевший на стадионе семь лет. (Football.London

    но ведь игрок-легенда клуба, как так((9

    (ответить)

  8. farot 10.06.2019 10:22 # farot
    "Вест Хэм" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (Daily Express)

    Источник: http://fapl.ru/posts/71320/

    он Милану уже два года принадлежит

    (ответить)

  9. rentv 10.06.2019 10:07 # rentv
    "Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/71320/

    Чего блять? Тут Зе Сан превзошёл сам себя.

    (ответить)

  10. mrjingles 10.06.2019 10:02 # mrjingles
    Все
    Все
    Все
    Абсолютли
    Даже дехея
    Все
    Все
    Ссут в мумушную помойку

    (ответить)

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