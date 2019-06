Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел. "Манчестер Сити" потратится на двух звезд "Лестера". "Челси" уберет со своего стадиона баннер в честь Эдена Азара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" предложил 84 миллиона фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)



"Ювентус" надеется обойти "Реал" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Express)



"Юнайтед" готов заплатить 20 млн. фунтов своему голкиперу Давиду Де Хеа, чтобы тот ушел в ПСЖ сейчас и не дожидался истечения своего контракта следующим летом. (The Sun)



"Юнайтед" рассматривает Тома Менье из ПСЖ и Кирана Триппьера из "Тоттенхэма" в качестве альтернатив Аарону Ван-Биссаке из "Кристал Пэлас". (Daily Express)



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо все еще может перейти в "Юнайтед". (RMC Sport)



Покидающий "Юнайтед" защитник Антонио Валенсия может продолжить карьеру в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. (The Sun)



"Манчестер Сити" готов заплатить 125 млн. фунтов за защитников "Лестера" Харри Магуайра и Бена Чилуэлла. (Daily Star)



"Сити" отказался платить 90 млн. фунтов, которые "Лестер" потребовал за Магуайра. (Daily Express)



"Сити" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку. (The Times)



"Интер" обратился насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича, который провел минувший сезон в аренде в "Челси". (Daily Mirror)



"Ливерпулю" потребовалось бы сделать Маттейса Де Лигта своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен, чтобы купить 19-летнего защитника у "Аякса". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ведет переговоры с правым защитником ПСЖ Тома Менье. (Daily Express)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Фиорентины" Жордане Верету, который уже контактирует с "Наполи". (L'Equipe)



"Ньюкасл" и "Саутгемптон" сделали предложения по нападающему "Майнца" и молодежной сборной Франции Жан-Филиппу Матета. (L'Equipe)



"Стоук" хочет 23 млн. фунтов за голкипера Джека Батленда. (The Sun)



"Вест Хэм" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (Daily Express)



"Вест Хэм" нацелен на нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (Daily Mail)



"Лидс" обратится к "Ливерпулю" насчет Харри Уилсона и Райана Кента. (Football Insider)



Другое



"Челси" выбирает нового главного тренера из Массимилиано Аллегри, Фрэнка Лэмпарда и Стива Холланда. (Daily Express)



Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш отказался возглавить "Челси". (Daily Star)



"Челси" уберет со "Стэмфорд Бридж" баннер в честь Эдена Азара, провисевший на стадионе семь лет. (Football.London)



Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сменил игровой номер с 21-го на 15-й. (Evening Standard)