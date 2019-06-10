Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги Наций

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва был признан лучшим игроком Лиги Наций.

Накануне вечером Силва помог сборной Португалии отпраздновать минимальную победу над Голландией в финале плей-офф дебютного розыгрыша Лиги Наций, отметившись результативной передачей на Гонсалу Гедеша.



Именно Бернарду решением УЕФА был назван лучшим игроком турнира, а не Криштиану Роналду, сделавший хет-трик против сборной Швейцарии в полуфинале.



"Это просто удивительное завершение сезона. Я так рад, как сложился этот сезон для меня", — цитирует Силву, сделавшего исторический требл с "Сити", Daily Mail.



Также УЕФА огласил состав символической сборной плей-офф Лиги Наций, где не оказалось представителей английской сборной.



