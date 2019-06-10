Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги Наций

Бернарду Силва Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва был признан лучшим игроком Лиги Наций.

Накануне вечером Силва помог сборной Португалии отпраздновать минимальную победу над Голландией в финале плей-офф дебютного розыгрыша Лиги Наций, отметившись результативной передачей на Гонсалу Гедеша.

Именно Бернарду решением УЕФА был назван лучшим игроком турнира, а не Криштиану Роналду, сделавший хет-трик против сборной Швейцарии в полуфинале.

"Это просто удивительное завершение сезона. Я так рад, как сложился этот сезон для меня", — цитирует Силву, сделавшего исторический требл с "Сити", Daily Mail.

Также УЕФА огласил состав символической сборной плей-офф Лиги Наций, где не оказалось представителей английской сборной.

Символическая сборная плей-офф Лиги Наций


Метки Лига Наций, Манчестер Сити, награды, сборная Португалии, Силва, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 08:00

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  1. mikkiynwa 10.06.2019 08:10 # mikkiynwa
    Де Лигт, ору
    Привёз поражение сборной

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  2. griezmann 10.06.2019 08:08 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. januzaj00 10.06.2019 08:07 # januzaj00
    Бля, он мне в монако больше, чем мбаппе нравился. Просрали мы его, а сити на долгие годы правый фланг забетонировали

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  4. felixok 10.06.2019 08:04 # felixok
    А Пикфорд не представитель английской сборной?

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