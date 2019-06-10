Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги Наций
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва был признан лучшим игроком Лиги Наций.
Накануне вечером Силва помог сборной Португалии отпраздновать минимальную победу над Голландией в финале плей-офф дебютного розыгрыша Лиги Наций, отметившись результативной передачей на Гонсалу Гедеша.
Именно Бернарду решением УЕФА был назван лучшим игроком турнира, а не Криштиану Роналду, сделавший хет-трик против сборной Швейцарии в полуфинале.
"Это просто удивительное завершение сезона. Я так рад, как сложился этот сезон для меня", — цитирует Силву, сделавшего исторический требл с "Сити", Daily Mail.
Также УЕФА огласил состав символической сборной плей-офф Лиги Наций, где не оказалось представителей английской сборной.
10.06.2019 08:00
Просмотров: 160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Де Лигт, ору
Привёз поражение сборной
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Бля, он мне в монако больше, чем мбаппе нравился. Просрали мы его, а сити на долгие годы правый фланг забетонировали
(ответить)
А Пикфорд не представитель английской сборной?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий