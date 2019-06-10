Сарри в "Челси": что это было?
Маурицио Сарри близок к тому, чтобы покинуть "Челси" и вернуться в Италию. Какое же впечатление оставил итальянский специалист за год работы в Англии, и будут ли по нему скучать "Стэмфорд Бридж"?
Туринский "Ювентус" подпишет контракт с тренером, и этому ходу никак не станет мешать действующий клуб Сарри. "Челси" не намерен удерживать итальянца, несмотря на то, что тот в свой единственный сезон выполнил все реалистичные задачи. Лондонцы заняли третье место в чемпионате, вернулись в Лигу Чемпионов, а также пополнили трофейный кабинет победой в Лиге Европы. Сарри был близок к выигрышу еще одного трофея: его команда в финале Кубка Лиги только в серии пенальти уступила "Манчестер Сити".
Этими результатами Сарри все равно не заслужил большого доверия ни от руководства, ни от болельщиков "Челси". И ничего странного в этом нет.
Контекст его первого сезона на "Стэмфорд Бридж" оказался важнее фактических результатов. Маурицио Сарри не прижился в Лондоне, и совсем неудивительно, что 60-летний тренер скучает по Италии и настроен на изменения не меньше своего нынешнего клуба.
Проще всего сказать, что в Англии не прижилось то, что журналисты называют "Сарриболом" — стиль игры, на котором Сарри настаивает во всех своих командах. Но этот фактор редко бывает причиной сам по себе, и это точно не случай Сарри и "Челси". Футбол, который хочет видеть Сарри, не является чем-то незнакомым для английского футбола. В той же манере, например, сборная Англии подставилась под удары голландцев в полуфинале Лиги Наций. Никакого "Саррибола" не существует в принципе. Играть с высокой линией обороны, выходить из нее через короткий пас и контролировать мяч через распасовщика на позиции опорника сейчас пытаются даже более скромные команды. Обычно проблемой становится не идеи сами по себе, а их реализация на футбольном поле.
Сарри хочет играть как "Манчестер Сити", но требовать результатов этой команды от него никто не станет: "Сити" обладает куда большим кадровым ресурсом. И в этом заключается главная проблема того, что хотел бы построить Сарри. Чтобы стать чемпионом, следуя этому шаблону, нужно обладать лучшим составом в Премьер-Лиге. Этого у "Челси" не будет, и с Сарри команда будет двигаться в никуда: такой видится ситуация многим болельщикам.
Игра "Челси" в первый сезон Сарри была посредственной. Это был год, когда Эден Азар выдал свои лучшие показатели в карьере, забив 16 голов и отдав 15 голевых передач. Те, кто видел большинство матчей "Челси", знают, сколько из них было выиграно бельгийцем при абсолютно беззубой игре команды. Без Азара не было бы ни места в первой четверке, ни победы в Лиге Европы. Выстраданные результаты никак не скроют того, что к концу сезона "Челси" не сделал ни шага в сторону того, что хотел бы видеть Маурицио Сарри.
Азара в следующим году не будет, "Челси" получит трансферный бан, и можно представить мучения команды, если она будет следовать тем же принципам, что и в завершившейся кампании. Кто-то скажет, что уверенная победа в финале Лиги Европы была демонстрацией того, что методы Сарри приживаются, но тут все с точностью до наоборот. "Арсенал" "Челси" разгромил за счет своего классического футбола: четких действий в обороне, перехвата мяча в центре поля и разыгранных в пару-тройку пасов выпадов на ворота. Героями финала стали Эден Азар и Оливье Жиру: первого в "Челси" уже не будет, второй никогда не вписывался в тот футбол, который хочет видеть Сарри.
Несмотря на несколько "автобусов" в больших матчах, тренер проявил себя человеком, принципиально не желающим меняться. И здесь, пожалуй, главная претензия к Сарри — и главная причина, по которым "Челси" не видит с ним перспектив. Тренеру было важнее настоять на своих принципам, чем сделать что-то в интересах команды.
По ходу сезона Сарри решил добить остатки уверенности в Альваро Морате его публичной критикой, отправил испанца в глубокий резерв и, игнорируя упомянутого Жиру, стал использовать на позиции в центре атаки Азара. Бельгиец перестал забивать, и это сильно отразилось на результатах "Челси". Конечной целью этого саморазрушения было выпросить у руководства перехода Гонсало Игуаина. Аргентинец в аренде провалился, а Сарри, так хотевший видеть форварда-ветерана, оставлял его на скамейке во всех важнейших матчах сезона.
И в этом резюме кампании "Челси". Многие решения тренера работали против команды, в то время как ее лучшие результаты добывали откаты в сторону контратакующего футбола, а также индивидуализм Эдена Азара. Стоило проявиться какой-то позитивной тенденции, как Сарри, будто бы из принципа, ставил ей подножку. Лучший пример этого (вызывавший наибольшее раздражение трибун) — отношение Сарри к местным футболистам. Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик, показывая отличную игру, тут же получали "вознаграждение" — либо замену по ходу матча, либо место на скамейке в следующий раз. На старте сезона все восхищались прогрессом в игре Росса Баркли, но, стоило тому посредственно отыграть один матч, как он тут же вернулся в запас. Большое признание Сарри к Матео Ковачичу тоже осталось загадкой.
Итоговые результаты не обманывают руководство "Челси". И это не тот случай, когда тренеру стоит дать больше времени для внедрения его методов. Никакого внедрения не происходит. Маурицио Сарри не интегрировался в лондонский клуб — и, похоже, что не очень-то этого хотел. Итальянец на протяжении сезона уделял много времени демонстрации своих принципов и, похоже, настраивался на возвращение в Италию с самого начала. Странно удивляться, почему ни клуб, ни болельщики не бояться потерять такого тренера.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
10.06.2019 06:00
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https://youtu.be/5KmSEclAPPM
Стерлядь за 17 секунд
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Чтобы стать чемпионом, следуя этому шаблону, нужно обладать лучшим составом в Премьер-Лиге. Этого у "Челси" не будет, и с Сарри команда будет двигаться в никуда: такой видится ситуация многим болельщикам.
Источник: http://fapl.ru/posts/71315/?c=1#c6918571
Как бы у челси лучший состав в лиге, если чо.
(ответить)
Это был обычный шавски фк. Самый гнилой клуб, клуб гиен.
(ответить)
все оформили предзаказ на киберпанк?
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щелси без банкира и с трансферным баном будут с брайтонами, норвичами и прочими дошираками отчаянно сражаться за 17-е место
(ответить)
В случае назначения сутулого на должность физрука этой помойки, ждем к декабрю скандирование :"Лемпс аут. Ёпаный физрук. Тупая Лемпардософия.", и слитие его, как чмыря последнего, рентбоями помойки.
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30.12.2018 17:21 #
ccchelsea
Сам кекаю с этих долбаёбов. Нужно быть слепым уебаном, чтобы не видеть то, что строит Сарри.
30.12.2018 17:20 #
ccchelsea
Пенсы ахуенно играют, реально ахуенно. Просто есть парочку хуесосов, которые руинят всю игру и из-за которых Челси недобрал очков 6-8.
Короче нужно парочку покупок.
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Верните Конте Cykи!
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Жаль, местные глинопенсы любили обсасывать сарриболз, теперь че будут делать
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Спасибо за все дядя и пака
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Мне кажется, суперхлор спецом ставит будильник на 6, чтоб успеть первым оставить коммент
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игроки чольсо выгнали очередного топаря
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Понеслась пизда по кочкам. Ой что же ждёт чавски.
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Это было столько же трофеев, сколько у Клоппа, только за 1 год, а не за 4.
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