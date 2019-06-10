Роуз признался, что ему было некомфортно в компании игроков "Ливерпуля"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что ему было некомфортно находиться вместе с игроками "Ливерпуля" в сборной Англии после финала Лиги Чемпионов.

1 июня "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "красных" со счетом 2:0.



Почти сразу же Роуз и его одноклубники Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн приехали в национальную команду, чтобы снова встретиться там с Трентом Александер-Арнольдом, Джо Гомесом и Джорданом Хендерсоном. Повторно увидеть эти лица после пережитого разочарования Данни было непросто.



"Приехать и играть за свою сборную — это не опустошает. А вот что немного опустошает, так это проиграть в прошлый уикенд и затем оказаться в одном лагере с игроками "Ливерпуля". Ты каждый день получаешь напоминание о том, что проиграл финал".



"Это был уникальный опыт для меня. Я никогда не испытывал подобного. Я определенно был уставшим после длинного сезона со своим клубом, и поездка в сборную не помогла".



"Но как я уже сказал, вызов в сборную — это всегда замечательно. Я всегда радуюсь и приветствую, когда это происходит", — цитирует Роуза Sky Sports.