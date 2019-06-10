Роуз признался, что ему было некомфортно в компании игроков "Ливерпуля"
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз признался, что ему было некомфортно находиться вместе с игроками "Ливерпуля" в сборной Англии после финала Лиги Чемпионов.
1 июня "шпоры" впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "красных" со счетом 2:0.
Почти сразу же Роуз и его одноклубники Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн приехали в национальную команду, чтобы снова встретиться там с Трентом Александер-Арнольдом, Джо Гомесом и Джорданом Хендерсоном. Повторно увидеть эти лица после пережитого разочарования Данни было непросто.
"Приехать и играть за свою сборную — это не опустошает. А вот что немного опустошает, так это проиграть в прошлый уикенд и затем оказаться в одном лагере с игроками "Ливерпуля". Ты каждый день получаешь напоминание о том, что проиграл финал".
"Это был уникальный опыт для меня. Я никогда не испытывал подобного. Я определенно был уставшим после длинного сезона со своим клубом, и поездка в сборную не помогла".
"Но как я уже сказал, вызов в сборную — это всегда замечательно. Я всегда радуюсь и приветствую, когда это происходит", — цитирует Роуза Sky Sports.
10.06.2019 20:00
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Намек на то , что без немецкой дисциплины Ливерпульцы расслабон устроили? Один бедняга Роуз в атаки бегал...
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Так правильно, кому же будет комфортно в компании педиков? Обоссаному мусульманину разве что какому-нибудь, типо Салаха. Скриньте.
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Да тебя вызвали в сборную только потому, что ты цветной. У нормального тренера и Роуз, и Триппьер не факт что даже третьим выбором были бы.....
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Роуз заебал, ноет по любому поводу
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Что то последнее время много этого Роуза в новостях!
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Понимаю. Тоже на фапл не заходил 2 дня. Не потому что меня как то могли задеть высказывания некоторых не совсем умных товарищей из стана Ливерпуля, а просто не хотелось думать о футболе в принципе и хотелось послать все это на хер. Хотя бы на время. Но все плохое забывается, а надежда на лучшее остается) Такова жизнь)
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