"Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" насчет Николя Пепе

Николя Пепе "Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" относительно приобретения вингера Николя Пепе.

На днях французское издание L'Equipe сообщило, что мерсисайдский клуб уже выдвинул свое предложение по 24-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара в размере 70 миллионов фунтов.

Также Пепе, забившего 22 гола и 11 раз ассистировавшего партнерам в минувшем сезоне, сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".

Однако Liverpool Echo удалось выяснить, что в реальности "красные" не делали никаких предложений по Николя и вообще не контактировали с "Лиллем" по поводу этого трансфера.

В то же время "Ливерпуль" действительно заинтересован в игроке подобного профиля и теоретических мог бы вмешаться в борьбу за Пепе, однако тратить тех денег, о которых сплетничает пресса, не собирается.


Метки Ливерпуль, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 00:05

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  1. lfcynwa 10.06.2019 00:17 # lfcynwa
    однако тратить тех денег, о которых сплетничает пресса, не собирается.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71314/

    упустим топарика

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