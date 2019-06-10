"Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" насчет Николя Пепе

"Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" относительно приобретения вингера Николя Пепе.

На днях французское издание L'Equipe сообщило, что мерсисайдский клуб уже выдвинул свое предложение по 24-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара в размере 70 миллионов фунтов.



Также Пепе, забившего 22 гола и 11 раз ассистировавшего партнерам в минувшем сезоне, сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".



Однако Liverpool Echo удалось выяснить, что в реальности "красные" не делали никаких предложений по Николя и вообще не контактировали с "Лиллем" по поводу этого трансфера.



В то же время "Ливерпуль" действительно заинтересован в игроке подобного профиля и теоретических мог бы вмешаться в борьбу за Пепе, однако тратить тех денег, о которых сплетничает пресса, не собирается.