"Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" насчет Николя Пепе
"Ливерпуль" не контактировал с "Лиллем" относительно приобретения вингера Николя Пепе.
На днях французское издание L'Equipe сообщило, что мерсисайдский клуб уже выдвинул свое предложение по 24-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара в размере 70 миллионов фунтов.
Также Пепе, забившего 22 гола и 11 раз ассистировавшего партнерам в минувшем сезоне, сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".
Однако Liverpool Echo удалось выяснить, что в реальности "красные" не делали никаких предложений по Николя и вообще не контактировали с "Лиллем" по поводу этого трансфера.
В то же время "Ливерпуль" действительно заинтересован в игроке подобного профиля и теоретических мог бы вмешаться в борьбу за Пепе, однако тратить тех денег, о которых сплетничает пресса, не собирается.
10.06.2019 00:05
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однако тратить тех денег, о которых сплетничает пресса, не собирается.
Источник: http://fapl.ru/posts/71314/
упустим топарика
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