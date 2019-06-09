Куртуа уверен, что Азар станет определяющим игроком для "Реала"

Тибо Куртуа и Эден Азар Голкипер "Реала" Тибо Куртуа уверен, что Эден Азар станет определяющим игроком в своей новой команде.

На текущей неделе "Реал" все-таки убедил "Челси" отпустить Азара по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

Таким образом, Эден пошел по стопам своего партнера по сборной Бельгии Куртуа, который год назад тоже вынудил "синих" отпустить его в Мадрид, отказавшись продлевать истекавший через 12 месяцев в контракт.

В "Челси" Азар по праву считался лучшим игроком команды, однако Тибо верит, что его друг будет блистать и в "Реале".

"Если он говорит по-испански, так будет даже лучше. Очень приятно, что мы снова вместе. Он мой друг, мы очень хорошо ладим с ним и его семьей".

"Это великолепное приобретение для "Реала". Думаю, Эден станет тем игроком, который будет делать разницу. Надеюсь, мы выиграем много трофеев в следующем сезоне", — цитирует Куртуа Goal.


Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 20:00

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  1. chelsiukpro 09.06.2019 20:25 # chelsiukpro
    Азар нормальный чел а ты вес год чтоб отпустили! Короче ДИРКУА таким и останешся

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  2. chelsea-69 09.06.2019 20:25 # chelsea-69
    Логично какбэ если ты знаешь, знает ли твой друг испанский. Плохо, если ты не знаешь, знает ли он. Получается, что ты его плохо знаешь. Или он не знает, что ты его друг. Вот как узнать?

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  3. chr1s8rown 09.06.2019 20:23 # chr1s8rown
    Две гп воссоединились

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  4. electric 09.06.2019 20:20 # electric
    Таким же определяющим, как и сам куртуис.

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  5. ry-l 09.06.2019 20:09 # ry-l
    Думаю, Эден станет тем игроком, который будет делать разницу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71310/#reply


    В отличии от тебя, носатая крыса

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  6. chebrec 09.06.2019 20:09 # chebrec
    Надеюсь Азар не будет целовать эмблему реала на презентации как зашкварившийся носач

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