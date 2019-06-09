Куртуа уверен, что Азар станет определяющим игроком для "Реала"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа уверен, что Эден Азар станет определяющим игроком в своей новой команде.

На текущей неделе "Реал" все-таки убедил "Челси" отпустить Азара по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы.



Таким образом, Эден пошел по стопам своего партнера по сборной Бельгии Куртуа, который год назад тоже вынудил "синих" отпустить его в Мадрид, отказавшись продлевать истекавший через 12 месяцев в контракт.



В "Челси" Азар по праву считался лучшим игроком команды, однако Тибо верит, что его друг будет блистать и в "Реале".



"Если он говорит по-испански, так будет даже лучше. Очень приятно, что мы снова вместе. Он мой друг, мы очень хорошо ладим с ним и его семьей".



"Это великолепное приобретение для "Реала". Думаю, Эден станет тем игроком, который будет делать разницу. Надеюсь, мы выиграем много трофеев в следующем сезоне", — цитирует Куртуа Goal.