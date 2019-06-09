"Юнайтед" может взять Гарета Бэйла в аренду

Гарет Бэйл "Манчестер Юнайтед" попытается взять вингера "Реала" Гарета Бэйла в аренду.

Совершенно очевидно, что Бэйл не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который затеял масштабную перестройку команды эти летом. Однако Гарет не желает отказываться от своего роскошного контракта, который рассчитан еще на три года и зарплата по которому может достигать 600 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Mirror, выходом из ситуации может стать переход Бэйла в аренду к "красным дьяволам" на сезон 2019/20 и опцией продления на 12 месяцев.

Уход Гарета на два года позволит Королевскому клубу сэкономить до 50 млн. фунтов на зарплате. Для "Юнайтед" же 29-летний валлиец стал бы тем громким приобретением, на которое надеются болельщики.

Также сообщается, что вернуть Бэйла было предложено "Тоттенхэму", однако "шпоры" не захотели выложить запрошенные 75 млн. фунтов.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 10:30

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  1. mufc1994 09.06.2019 10:45 # mufc1994
    В аренду как раз можно - на правый фланш появится игрок, которому нужно реанимировать карьеру, его зп пополам с реалом, кучу денег не надо тратить на него и если что можно вернуть обратно в конце сезона

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  2. botan1k 09.06.2019 10:39 # botan1k
    Даже Санчес плачет, когда видет зарплату Бэйла. МЮ - мешки.

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  3. quavo 09.06.2019 10:38 # quavo
    я за халяву

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  4. fanat-united 09.06.2019 10:38 # fanat-united
    Уход Гарета на два года позволит Королевскому клубу сэкономить до 50 млн. фунтов на зарплате. Для "Юнайтед" же 29-летний валлиец стал бы тем громким приобретением, на которое надеются болельщики.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71299/

    Этот бомж нам не нужен даже с условием доплаты со стороны Реала

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  5. mancunia-planet 09.06.2019 10:37 # mancunia-planet
    Я против. Не нужен этот топчик.

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