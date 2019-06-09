"Юнайтед" может взять Гарета Бэйла в аренду
"Манчестер Юнайтед" попытается взять вингера "Реала" Гарета Бэйла в аренду.
Совершенно очевидно, что Бэйл не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который затеял масштабную перестройку команды эти летом. Однако Гарет не желает отказываться от своего роскошного контракта, который рассчитан еще на три года и зарплата по которому может достигать 600 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает Daily Mirror, выходом из ситуации может стать переход Бэйла в аренду к "красным дьяволам" на сезон 2019/20 и опцией продления на 12 месяцев.
Уход Гарета на два года позволит Королевскому клубу сэкономить до 50 млн. фунтов на зарплате. Для "Юнайтед" же 29-летний валлиец стал бы тем громким приобретением, на которое надеются болельщики.
Также сообщается, что вернуть Бэйла было предложено "Тоттенхэму", однако "шпоры" не захотели выложить запрошенные 75 млн. фунтов.
09.06.2019 10:30
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Последние комментарии:
В аренду как раз можно - на правый фланш появится игрок, которому нужно реанимировать карьеру, его зп пополам с реалом, кучу денег не надо тратить на него и если что можно вернуть обратно в конце сезона
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Даже Санчес плачет, когда видет зарплату Бэйла. МЮ - мешки.
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я за халяву
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Уход Гарета на два года позволит Королевскому клубу сэкономить до 50 млн. фунтов на зарплате. Для "Юнайтед" же 29-летний валлиец стал бы тем громким приобретением, на которое надеются болельщики.
Источник: http://fapl.ru/posts/71299/
Этот бомж нам не нужен даже с условием доплаты со стороны Реала
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Я против. Не нужен этот топчик.
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