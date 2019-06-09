"Юнайтед" может взять Гарета Бэйла в аренду

"Манчестер Юнайтед" попытается взять вингера "Реала" Гарета Бэйла в аренду.

Совершенно очевидно, что Бэйл не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который затеял масштабную перестройку команды эти летом. Однако Гарет не желает отказываться от своего роскошного контракта, который рассчитан еще на три года и зарплата по которому может достигать 600 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mirror, выходом из ситуации может стать переход Бэйла в аренду к "красным дьяволам" на сезон 2019/20 и опцией продления на 12 месяцев.



Уход Гарета на два года позволит Королевскому клубу сэкономить до 50 млн. фунтов на зарплате. Для "Юнайтед" же 29-летний валлиец стал бы тем громким приобретением, на которое надеются болельщики.



Также сообщается, что вернуть Бэйла было предложено "Тоттенхэму", однако "шпоры" не захотели выложить запрошенные 75 млн. фунтов.