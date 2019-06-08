Гвардиола: "Англия — лучшее место для тренера"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Англия — лучшее место для работы футбольного тренера.

В завершившемся сезоне Гвардиола стал первым тренером, сумевшим защитить чемпионский титул Премьер-Лиги со времен сэра Алекса Фергюсона. "Горожане" также выиграли Кубок Англии и Кубок Лиги — прежде собрать все три трофея на внутренней арене в течение одной кампании не удавалось никому.



В прессе даже появились слухи, что теперь каталонец посчитает свою миссию в Англии выполненной и уйдет — например, в "Ювентус". Однако Гвардиола не видит места лучше.



"Для работы нет места лучше, чем Англия. Когда ты тренер, Англия — лучшее место для работы".



"Я сравниваю с Испанией и Германией. Подозреваю, Италия примерно на их уровне. Поэтому нет места лучше, чем Англия".



"Здесь болельщики всегда тебя поддержат. Я в синей футболке, и я один из вас. Первый год здесь был сложным. Мы вылетели от "Монако" в Лиге Чемпионов, мы испытывали сложности в Премьер-Лиге. Но фанаты поддерживали нас".



"Я ощущал их поддержку в тот сезон, когда мы не выиграли ни одного трофея. Они поддерживали меня. Я не забуду это. Легко говорить про то, насколько мы хороши сейчас. В момент, когда у меня особо не получалось, мне требовалось время. Всем нам нужно время. Но я ощущал поддержку", — сообщил Гвардиола City TV.