Гвардиола: "Англия — лучшее место для тренера"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Англия — лучшее место для работы футбольного тренера.

В завершившемся сезоне Гвардиола стал первым тренером, сумевшим защитить чемпионский титул Премьер-Лиги со времен сэра Алекса Фергюсона. "Горожане" также выиграли Кубок Англии и Кубок Лиги — прежде собрать все три трофея на внутренней арене в течение одной кампании не удавалось никому.

В прессе даже появились слухи, что теперь каталонец посчитает свою миссию в Англии выполненной и уйдет — например, в "Ювентус". Однако Гвардиола не видит места лучше.

"Для работы нет места лучше, чем Англия. Когда ты тренер, Англия — лучшее место для работы".

"Я сравниваю с Испанией и Германией. Подозреваю, Италия примерно на их уровне. Поэтому нет места лучше, чем Англия".

"Здесь болельщики всегда тебя поддержат. Я в синей футболке, и я один из вас. Первый год здесь был сложным. Мы вылетели от "Монако" в Лиге Чемпионов, мы испытывали сложности в Премьер-Лиге. Но фанаты поддерживали нас".

"Я ощущал их поддержку в тот сезон, когда мы не выиграли ни одного трофея. Они поддерживали меня. Я не забуду это. Легко говорить про то, насколько мы хороши сейчас. В момент, когда у меня особо не получалось, мне требовалось время. Всем нам нужно время. Но я ощущал поддержку", — сообщил Гвардиола City TV.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 08.06.2019 13:27 # superglor
    Он хотел сказать Сити - лучшее место для тренера.

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  2. griezmann 08.06.2019 13:09 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. electric 08.06.2019 13:05 # electric
    Про каких болельщиков он говорит? 1.5 или 2.5?

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