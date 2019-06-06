"Арсенал" проявляет интерес к Федору Чалову

Федор Чалов "Арсенал" находится в числе клубов, проявляющих интерес к молодому нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.

21-летний Чалов стал лучшим бомбардиром российского первенства в минувшем сезоне, забив 15 голов в 30 матчах, чего, правда, ЦСКА хватило только для четвертого места.

Также Федор записал свое имя в авторы голов, когда ЦСКА встречался с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18. Судя по всему, тогда Федор и попал на радар к "канонирам".

В минувшем сезоне, помимо своих успехов на внутренней арене, Чалов отметился голом в победном для ЦСКА матче Лиги Чемпионов в гостях у "Реала" (0:3) на групповом этапе.

Свой игрой россиянин заинтересовал многие европейские клубы, включая "Арсенал", "Монако" и "Севилью", сообщает Sky Sports. Из-за непопадания в Лигу Чемпионов "канониры" весьма ограничены в финансах, и молодой и перспективный Федор может стать для них подходящей трансферной целью.


Метки Арсенал, ЦСКА, Чалов

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 15:00

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  1. only--liverpool 06.06.2019 17:17 # only--liverpool
    ебанутый клуб арсенал что тут добавить?

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  2. chebrec 06.06.2019 15:54 # chebrec
    Главное чтобы как с Головиным не случилось

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  3. vagifspurs 06.06.2019 15:35 # vagifspurs
    Ахаха, вот и топчики подъезжают, но это не точно)

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  4. red-devil-4ever 06.06.2019 15:17 # red-devil-4ever
    Зная Гинера канонирам придется половину бюджета за Федю предложить

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  5. olejaaa 06.06.2019 15:02 # olejaaa
    Также Федор записал свое имя в авторы голов, когда ЦСКА встречался с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71242/

    Разве такие днища могли играть в 1/4 ЛЧ?

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