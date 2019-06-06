"Арсенал" проявляет интерес к Федору Чалову

"Арсенал" находится в числе клубов, проявляющих интерес к молодому нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.

21-летний Чалов стал лучшим бомбардиром российского первенства в минувшем сезоне, забив 15 голов в 30 матчах, чего, правда, ЦСКА хватило только для четвертого места.



Также Федор записал свое имя в авторы голов, когда ЦСКА встречался с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18. Судя по всему, тогда Федор и попал на радар к "канонирам".



В минувшем сезоне, помимо своих успехов на внутренней арене, Чалов отметился голом в победном для ЦСКА матче Лиги Чемпионов в гостях у "Реала" (0:3) на групповом этапе.



Свой игрой россиянин заинтересовал многие европейские клубы, включая "Арсенал", "Монако" и "Севилью", сообщает Sky Sports. Из-за непопадания в Лигу Чемпионов "канониры" весьма ограничены в финансах, и молодой и перспективный Федор может стать для них подходящей трансферной целью.