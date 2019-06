Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" согласился выплатить отступные за Жоау Фелиша. "Ливерпуль" вступил в борьбу за Маттейса Де Лигта. "Лестер" установил цену за Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" активировал пункт в контракте нападающего Жоау Фелиша с "Бенфикой" об отступных в размере 106 миллионов фунтов. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед", "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" претендуют на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (Daily Star)



"Юнайтед" готов предложить 84 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" интересуется нападающим "Айнтрахта" Себастьян Алле на замену Ромелу Лукаку. (Daily Mail)



"Ювентус" может предложить "Юнайтед" Алекса Сандро, Дугласа Косту и Пауло Дибалу в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику Полю Погба. (The Guardian)



"Монако" может поспорить с "Юнайтед" за вингера "Суонси" Даниэля Джеймса. (Evening Standard)



"Ливерпуль" вступил в борьбу за защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта. (Bild)



"Тоттенхэм" сообщил "Реалу", что полузащитник Кристиан Эриксен не будет продан этим летом. (Daily Mirror)



Своей трансферной целью номер один на это лето главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери избрал защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. (Daily Star)



"Лестер" позволит защитнику Харри Магуайру покинуть клуб за 85 млн. фунтов. (Teamtalk)



Наставник "Уотфорда" Хави Грасия хочет пригласить в свою команду 33-летнего голкипера Гильермо Очоа, который доступен свободным агентом. (Watford Observer)



"Вест Хэм" надеется отразить интерес "Фенербахче" к Мануэлю Лансини, заключив с полузащитником новый пятилетний контракт. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" хочет защитника "Кристал Пэлас" Скотта Данна. (The Sun)



Другое



Фредди Юнгберг войдет в тренерский штаб первой команды "Арсенала". (The Times)



В случае ухода Фрэнка Лэмпарда в "Челси", "Дерби" может предложить работу главного тренера Ли Бойеру из "Чарльтона". (Daily Mail)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг будет капитаном сборной Англии в полуфинальном матчей плей-офф Лиги Наций против Голландии. (Daily Mail)



С момента перехода Мохамеда Салаха в "Ливерпуль", мерсисайдская полиция зафиксировала снижение количества преступлений на почве ненависти на 19% и снижение исламофобских твитов более чем на 50%. (Stanford University)



Клубы Премьер-Лиги проголосуют за то, чтобы стать первой лигой, в которой видеоповторы будут транслироваться на больших экранах во время использования системы VAR. (The Times)



Альянс клубов Англии и Германии будет блокировать предлагаемые идеи по радикальному изменению еврокубков с 2021 года. (Daily Mail)



В возрасте 89 лет из жизни ушел бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. (BBC)