Ван Галь считает, что МЮ нужен более опытный тренер, чем Сульшер

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что "красным дьяволам" нужен более опытный тренер, нежели Оле Гуннар Сульшер.

Приняв "Юнайтед" в декабре после увольнения Жозе Моуриньо, Сульшер мгновенно преобразил команду, и это позволило ему получить постоянный контракт.



При этом Оле Гуннар провалил концовку сезона и финишировал только на шестом месте в Премьер-Лиге. Ван Галь опасается, что клуб совершает ошибку, вступая в новый сезон с Сульшером.



"Я был очень удивлен, что он получил постоянный контракт, несмотря на победную серию поначалу".



"Потому что "Манчестер Юнайтед" является одним из крупнейших клубов в мире и нуждается в тренере с опытом, а не в тренере, который поработал с одной-двумя командами уровнем ниже".



"Хороший игрок не всегда становится хорошим тренером или хорошим спортивным директором. Более-менее мы наблюдаем это сейчас с Сульшером — представителем группы бывших игроков, предыдущего поколения".



"Это не всегда хороший выбор. Это может быть хорошим выбором, но не всегда", — сообщил Ван Галь The Guardian.