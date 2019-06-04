Ван Галь считает, что МЮ нужен более опытный тренер, чем Сульшер

Оле Гуннар Сульшер Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что "красным дьяволам" нужен более опытный тренер, нежели Оле Гуннар Сульшер.

Приняв "Юнайтед" в декабре после увольнения Жозе Моуриньо, Сульшер мгновенно преобразил команду, и это позволило ему получить постоянный контракт.

При этом Оле Гуннар провалил концовку сезона и финишировал только на шестом месте в Премьер-Лиге. Ван Галь опасается, что клуб совершает ошибку, вступая в новый сезон с Сульшером.

"Я был очень удивлен, что он получил постоянный контракт, несмотря на победную серию поначалу".

"Потому что "Манчестер Юнайтед" является одним из крупнейших клубов в мире и нуждается в тренере с опытом, а не в тренере, который поработал с одной-двумя командами уровнем ниже".

"Хороший игрок не всегда становится хорошим тренером или хорошим спортивным директором. Более-менее мы наблюдаем это сейчас с Сульшером — представителем группы бывших игроков, предыдущего поколения".

"Это не всегда хороший выбор. Это может быть хорошим выбором, но не всегда", — сообщил Ван Галь The Guardian.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 09:05

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  1. antiterror 04.06.2019 09:47 # antiterror
    Учитесь, как из одной статьи, сделать две новости.
    https://www.theguardian.com/football/2019/jun/03/louis-van-gaal-manchester-united--interview-buy-players-rooney-tactics-solskjaer
    https://manutd.one/interview/6256-ya-dumal-chto-manchester-yunayted-mozhet-kupit-lyubogo-futbolista-bolshoe-intervyu-lui-van-gala.html
    http://fapl.ru/posts/71177/
    http://fapl.ru/posts/71195/

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  2. ivan-4milan 04.06.2019 09:42 # ivan-4milan
    Зизу... Сульшер работяга , он умеет сделать игрока , команду ... Без Гигза Ван Галь долго бы не проработал... МЮ даст время Сульшеру , тот создаст зрелище при минимальных затратах...так скорее всего в МЮ думает.

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  3. botan1k 04.06.2019 09:26 # botan1k
    Ван Гал америку не открыл, ибо этого тренеришку с Кардиффа даже поперли, что тут обсуждать.

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  4. ofori-twumasi 04.06.2019 09:14 # ofori-twumasi
    Да понятно же, что физручелло. В АПЛ болшьшинство тренеров уровнем выше его, даже из тех команд, которые боролись за выживание.

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