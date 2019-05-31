Клопп: "Я чемпион мира по выигранным полуфиналам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что связывает свою удручающую статистику выступлений в финалах с невезением.

В шести из семи предыдущих сезонов, еще со времен дортмундской "Боруссии", Клопп проигрывал минимум по одному финалу какого-либо соревнования.



Свое последнее поражение в финале Клопп потерпел год назад, уступив трофей Лиги Чемпионов "Реалу". Однако это не вызывает беспокойства у Юргена в преддверии битвы с "Тоттенхэмом" в Мадриде.



"Если бы причиной шести проигранных финалов подряд был я, каждому стоило бы волноваться. Но если это не так, то у тебя всегда есть шансы на победу. Именно так это видим мы".



"С 2012 — за исключением 2017 — я каждый год добирался со своей командой до финала. Иногда нам это удавалось благодаря удаче, но в большинстве случаем мы делали это заслуженно. В данный момент я, вероятно, являюсь чемпионом мира по выигранным полуфиналам за последние семь лет".



"Если бы я сидел в этой комнате и думал, что причина во мне, если бы я считал себя неудачником или вроде того, то у всех нас была бы проблема, но я не вижу это так".



"Думаю, могут быть моменты, когда тебе везет или не везет, а в последних финалах удача никогда не была на моей стороне, но мне это неподвластно", — цитирует Клоппа Sky Sports.