Президент Ла Лиги продолжает критиковать "Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас продолжил свой заочный спор с президентом "Манчестер Сити" Халдуном Аль Мубараком.

На днях Тебас в жесткой манере высказался насчет "Сити" и ПСЖ, заявив, что такие клубы "губят футбол". В ответ на это Аль Мубарак указал, в каком доминирующем положении в Ла Лиге находятся "Реал" и "Барселона".



Тебас не оставил без внимания ответ Аль Мубарака, вновь призвав УЕФА быть жестче с клубами, имеющими доступ к безграничным ресурсам.



"Я читал его интервью. Думаю, он проявил большое невежество касательно определенных вещей, в первую очередь касательно работы финансового контроля в европейском клубе и касательного футбольного допинга. Я вовсе не расист. Этническая принадлежность здесь не при чем".



"Как я могу быть расистом, когда два моих внука арабы? Я был бы расистом по отношению к собственным внукам! Это лишь демонстрирует их невежество и то, как легко произносить слова, не зная всех деталей и подноготной других людей. Вы говорите, что я задел его этническую принадлежность, но это неправда".



"Людей смутило, когда я сказал, что они поставляют нефть и газ, финансируя на эти деньги клубы, словно те принадлежат государству. Я не первый раз высказываюсь об этом — у нас есть пример Романа Абрамовича, чей "Челси" долго был убыточен, и он вкладывал свои деньги, но теперь в этом больше нет необходимости".



"Зависть? Это неправда. "Реал" или "Барселона" никогда не были клубами, которыми владеют государства, они никогда не получали поддержки от государств. Они финансируются не так, как, например, ПСЖ, по поводу которого даже Спортивный арбитражный суд установил, что их спонсорский контракт с Катаром был завышен".



"Над "Манчестер Сити" нависла угроза санкций, и это связано со спонсорскими контрактами. "Реал" и "Барселона" никогда не оказывались в подобной ситуации за всю свою историю. Их никогда не финансировало испанское государство. Я рекомендую ему (Аль Мубараку) пойти и лучше изучить правила и регламенты".



"Я думаю, феномен клубов, которые принадлежат государству, подвергает угрозе сам институт футбола. УЕФА должен остановить этот финансовый допинг. Другие клубы хотят получать больше денег, чтобы выдерживать конкуренцию с этими клубами-феноменами".



"В данный момент это очень опасно. Это абсолютно летально для профессионального футбола в Европе, больших лиг и маленьких лиг. Это будет убийственно для маленьких клубов в плане отчислений от телевидения", — цитирует Тебаса Daily Mail.