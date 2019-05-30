Эриксен: "Победа в Лиге Чемпионов изменила бы восприятие "Тоттенхэма" людьми"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен, что люди будут воспринимать его клуб иначе, если "шпоры" выиграют Лигу Чемпионов.

В ближайшую субботу "Тоттенхэм" сразится с "Ливерпулем" в Мадриде за кубок Лиги Чемпионов. Для лондонцев это будет возможность прервать свою 11-летнюю бестрофейную серию.



С недавних пор "шпоры" обладают новым роскошным стадионом, а если теперь докажут, что способны выигрывать трофеи, "Тоттенхэм" будет выглядеть как настоящий топ-клуб, уверен Кристиан.



"Если вы взглянете с исторической точки зрения, где "Тоттенхэм" был прежде и как много трофеев выиграл прежде, то сейчас мы можем написать новую главу в своей истории".



"Победа в Лиге Чемпионов способна изменить клуб, изменить восприятие клуба людьми. Это изменило бы, что люди думают про игроков "Тоттенхэма". Они перестали бы говорить "типичный "Тоттенхэм" или вроде того".



"Будучи игроками, мы хотим воспользоваться этим шансом. Надеемся, удача будет на нашей стороне", — цитирует Эриксена Sky Sports.