"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

"Челси" принес Маурицио Сарри его первый трофей в тренерской карьере, убедительно переиграв "Арсенал" в финале Лиги Европы — 4:1.

Несмотря на то, что накануне Нголо Канте тренировался отдельно от команды, он попал в стартовый состав "синих". Хорошо себя проявивший в этом турнире Оливье Жиру также появился с первых минут.



Как и ожидалось, место в воротах "канониров" занял Петр Чех. Лукас Торрейра, Гранит Джака и Месут Озил составил кулак в центре поля.



Матч начался очень неторопливо и немного нервно, а первый более-менее опасный момент возник на девятой минуте, когда голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага неуверенно отразил мяч после прострела Эйнсли Мэйтланд-Найлса с правого фланга. Пьер-Эмерик Обамеянг тут же пробил по отскочившему к нему снаряду, но не попал в створ.



На 18-й минуте Аррисабалага вновь оказался в центре внимания, в падении выбив мяч из ног Лакасетта. Александр упал, но рефери не увидел повода для назначения пенальти.



"Арсенал" определенно прибрал инициативу и стал напрягать своего соперника. Вскоре Джака нанес пушечный удар с дистанции — над перекладиной!



По прошествии получаса "Челси" активизировался и совершил несколько вылазок. На 34-й минуте Чех отметился отличным сейвом после удара Эмерсона Палмери с острого угла из пределов штрафной площади.



Спустя пять минут Чех исполнил еще более классное спасение, отразив коварный удар низом Жиру с линии штрафной площади. "Синие" перехватили инициативу, поэтому "канониры" встретили с облегчением свисток на перерыв.



Перерыв не сбил атакующий порыв "Челси", и в самом начале второго тайма счет был открыт. Жиру опередил Лорана Косьелни и в падении головой замкнул передачу Эмерсона в штрафную — 1:0.



Естественно, "канониры" активизировались и помчались отыгрываться, но слишком увлеклись атаками и на 60-й минуте были за это наказаны. Азар получил мяч на левом краю штрафной, а затем сделал передачу в центр на подключившегося Педро, который пробил без сопротивления — 2:0.



Спустя еще несколько минут Жиру рухнул в штрафной своей бывшей команды, а Эден Азар развел Чеха и мяч по разным углам — 3:0.



На 69-й минуте затяжная атака "Арсенала" увенчалась голом. Это вышедший на замену Алекс Ивоби нанес классный удар в касание по отскочившему за пределы штрафной площади мячу — 3:1.



Однако уже спустя три минуты "синие" восстановили прежнюю разницу в счете. В завершении контратаки Азар сыграл в стенку с Жиру и с нескольких метров огорчил Чеха — 4:1.



В остатке матча игра была открытой, обе команды имели моменты, но "Челси" все равно выглядел чуть острее. Впрочем, счет уже не изменился.



"Арсеналу" эта победа была нужнее, ведь только так "канониры" могли попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако подопечные Унаи Эмери хорошо отыграли лишь первые полчаса — в остальном "Челси" смотрелся лучше и завоевал трофей абсолютно закономерно.



"Челси" (Англия) — "Арсенал" (Англия) — 4:1 (0:0)



Голы: Жиру 49, Педро 60, Азар 65 (пен), 72 — Ивоби 69



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли 76), Педро (Виллиан 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста 89).



"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль (Гендузи 66), Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Ивоби 67), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок 77), Лакасетт, Обамеянг.



Предупреждения: Педро, Кристесен.