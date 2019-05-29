"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
"Челси" принес Маурицио Сарри его первый трофей в тренерской карьере, убедительно переиграв "Арсенал" в финале Лиги Европы — 4:1.
Несмотря на то, что накануне Нголо Канте тренировался отдельно от команды, он попал в стартовый состав "синих". Хорошо себя проявивший в этом турнире Оливье Жиру также появился с первых минут.
Как и ожидалось, место в воротах "канониров" занял Петр Чех. Лукас Торрейра, Гранит Джака и Месут Озил составил кулак в центре поля.
Матч начался очень неторопливо и немного нервно, а первый более-менее опасный момент возник на девятой минуте, когда голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага неуверенно отразил мяч после прострела Эйнсли Мэйтланд-Найлса с правого фланга. Пьер-Эмерик Обамеянг тут же пробил по отскочившему к нему снаряду, но не попал в створ.
На 18-й минуте Аррисабалага вновь оказался в центре внимания, в падении выбив мяч из ног Лакасетта. Александр упал, но рефери не увидел повода для назначения пенальти.
"Арсенал" определенно прибрал инициативу и стал напрягать своего соперника. Вскоре Джака нанес пушечный удар с дистанции — над перекладиной!
По прошествии получаса "Челси" активизировался и совершил несколько вылазок. На 34-й минуте Чех отметился отличным сейвом после удара Эмерсона Палмери с острого угла из пределов штрафной площади.
Спустя пять минут Чех исполнил еще более классное спасение, отразив коварный удар низом Жиру с линии штрафной площади. "Синие" перехватили инициативу, поэтому "канониры" встретили с облегчением свисток на перерыв.
Перерыв не сбил атакующий порыв "Челси", и в самом начале второго тайма счет был открыт. Жиру опередил Лорана Косьелни и в падении головой замкнул передачу Эмерсона в штрафную — 1:0.
Естественно, "канониры" активизировались и помчались отыгрываться, но слишком увлеклись атаками и на 60-й минуте были за это наказаны. Азар получил мяч на левом краю штрафной, а затем сделал передачу в центр на подключившегося Педро, который пробил без сопротивления — 2:0.
Спустя еще несколько минут Жиру рухнул в штрафной своей бывшей команды, а Эден Азар развел Чеха и мяч по разным углам — 3:0.
На 69-й минуте затяжная атака "Арсенала" увенчалась голом. Это вышедший на замену Алекс Ивоби нанес классный удар в касание по отскочившему за пределы штрафной площади мячу — 3:1.
Однако уже спустя три минуты "синие" восстановили прежнюю разницу в счете. В завершении контратаки Азар сыграл в стенку с Жиру и с нескольких метров огорчил Чеха — 4:1.
В остатке матча игра была открытой, обе команды имели моменты, но "Челси" все равно выглядел чуть острее. Впрочем, счет уже не изменился.
"Арсеналу" эта победа была нужнее, ведь только так "канониры" могли попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако подопечные Унаи Эмери хорошо отыграли лишь первые полчаса — в остальном "Челси" смотрелся лучше и завоевал трофей абсолютно закономерно.
"Челси" (Англия) — "Арсенал" (Англия) — 4:1 (0:0)
Голы: Жиру 49, Педро 60, Азар 65 (пен), 72 — Ивоби 69
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Палмери, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли 76), Педро (Виллиан 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста 89).
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль (Гендузи 66), Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Ивоби 67), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок 77), Лакасетт, Обамеянг.
Предупреждения: Педро, Кристесен.
29.05.2019 23:55
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Последние комментарии:
Интересно, какие эмоции испытают скаузеры, всю первую половину сезона саркастически желавшие "удачи в ле" Челси, если вслед за сегодняшним проиграют свой финал. Невообразимое количество помоев придется же им терпеть.
(ответить)
https://sun6-6.userapi.com/c850436/v850436330/12eb45/I4mupVxBMEo.jpg
остыл к челси, ага, проверяй.
(ответить)
Кстати да, как там Мхитарян?)
(ответить)
https://sun1-17.userapi.com/c850724/v850724064/12f7bf/aUikykoc_j8.jpg
историческая xуйня, братья!
(ответить)
азар начал карьеру в челси победой в ле - этой же победой и заканчивает
сукапздц, можно было бы такой трюк и с лч провернуть )
(ответить)
Ну что ж, Челси показал своим давним сучкам, как надо выигрывать этот незамысловатый кубок. Таким образом, дав понять, что Арсеналу нечего делать в ЛЧ. Ну а болельщикам Арсенала не стоит унывать в след сезоне, у вас будет возможность отпраздновать первую победу в евро кубке. Ах да, Лондон - синий!!!
(ответить)
Поздравляю всех адекватных болелов Челси. Неадекваты же... Ну и хрен с вами вас тоже поздравляю)
Зато арсенал может говорить чтоиоги проиграли изза того что мхиторян не приехал
(ответить)
Arsenal fan tv сегодня должен быть огненным, пойду посмотрю.
(ответить)
С победой. Сарри должен остаться, но видимо его все-таки выживут.
И самое печальное, что в этот раз лишимся тренера в большей степени из-за нытья глоров, а не слива самими игроками.
(ответить)
С победой всех синих!
(ответить)
С победой синие, очередной сезон с трофеем, вот это клуб с характером, вытащили херовой сезон с лучшим исходом, ну и Сарри с первым кубком...
У Арсенала кпц Торрейра так слился после хорошего начала, провалы канониров точно связано с его спадом, кроме Лака, Обамы и Ибови, это состав совсем бестолковый, с выходом Гендузи начало что то получаться в центре, Озил как всегда исчез.
То что уходит Азар это кпц грустно, когда его заменяли не мог представит что это его последний матч за нас, синей футболке, великий футболист и явно заслуживает называться нашей легендой, 7 восхитительных сезонов,7 трофеев, тащил он нас как мог, и этот матч не стал исключением, сравните его с Озилем, они пришли почти одинаковое время, Озил как всегда уничтожился в важном матче, а Азар забил дубль и отдал голевую, в нем дух победителя, удачи тебе Легенда!!!Ну и Кейхиллу тоже удачи, один из бойцов из 2012, без сомнений он Легенда..
Всех с хорошим сезоном, Сарри таки справился с поставленной задачей, ну и ждём Тоттенхэм в матче за Суперкубок УЕФА )))
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Убогий матч, но хоть во втором тайме пошли голы.
Как же кумарит Аршавин со своим Абаменияг, ебать ему что трудно посмотреть фамилию???
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Шутка из твиттера "4rsena1" не одним шестьнольси едины))
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Удачи Арсеналу в ЛЕ.
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6ля, Жиру гений
Вот кто должен играть в основе у пенсов
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Генич с губерниевым огрызаются друг на друга
Ехехехехехехехе!!!
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Наконец то итальянский физрук выиграл трофей.
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Ветку с «удачи Челси в ЛЕ» нужно в анналы фапли сохранить, ехехехехех. Пророческо-историческая хня или просто Арсенал говно слабое))
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Поздравляю Челси , молодцы.
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Мужики, для вас. Финал ЛЧ можно не смотреть
https://prnt.sc/nv4cg5
(ответить)
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