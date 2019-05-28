Финал Лиги Европы может стать "идеальным прощанием" с "Челси" для Азара

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что финал Лиги Европы против "Арсенала" может стать для него "идеальным прощанием" со своим клубом.

Как ожидается, матч в Баку 29 мая станет последним для Азара за "синих", если "Реалу", куда отчаянно рвется Эден, удастся согласовать размер компенсации за игрока.



Однако 28-летний бельгиец не спешит предаваться отпускному настроению и хочет завершить сезон и свою английскую карьеру на мажорной ноте.



"Это европейский турнир, так что это нечто важное для меня, для клуба, для тренера, для фанатов. Когда ты играешь в финале — любом финале, будь то Лига Чемпионов, Лига Европы или Кубок Лиги — ты просто хочешь победить, ты просто хочешь привезти домой трофей и отпраздновать это".



"Когда ты выступаешь за "Челси", на старте сезона люди думают, какой трофей ты сможешь принести им к концу мая, так что это важный матч для нас".



"Мы проиграли финал Кубка Лиги, и у нас остается последняя возможность завершить сезон с трофеем. Я просто хочу выиграть трофей, и неважно, забью я или нет".



"Если это мой последний матч, я надеюсь принести команде трофей. Стало бы это идеальным прощанием? Да", — цитирует Азара Sky Sports.