"Манчестер Сити" интересуется Ло Чельсо

"Манчестер Сити" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо, виды на которого имеют и другие клубы Премьер-Лиги.

Этот сезон "Реал Бетис" завершил только на 10-й позиции в Ла Лиге, не сумев попасть в еврокубки, и это, как ожидается, заставит испанский клуб продать одного из своих лучших игроков в лице Ло Чельсо.



В 46 матчах этого сезона за "Реал Бетис" Джовани забил 16 голов, чем обратил на себя внимание больших клубов и заслужил место в заявке сборной Аргентины для участия в Кубке Америки.



Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет внимательно следить за игрой Ло Чельсо на Кубке Америке, после чего решит, сделает ли свое предложение о покупке.



Среди прочих претендентов на аргентинца называются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал" и "Атлетико", причем испанская пресса утверждает, что еще на прошлой неделе "Реал Бетис" отклонил предложение "шпор" в 52 миллиона фунтов по Джовани.



Добавим, что Ло Чельсо присоединился к "Реал Бетис" из ПСЖ лишь прошлым летом — сперва на правах аренды, но уже в январе был выкуплен за 20 млн. фунтов.