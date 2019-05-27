"Манчестер Сити" интересуется Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо "Манчестер Сити" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо, виды на которого имеют и другие клубы Премьер-Лиги.

Этот сезон "Реал Бетис" завершил только на 10-й позиции в Ла Лиге, не сумев попасть в еврокубки, и это, как ожидается, заставит испанский клуб продать одного из своих лучших игроков в лице Ло Чельсо.

В 46 матчах этого сезона за "Реал Бетис" Джовани забил 16 голов, чем обратил на себя внимание больших клубов и заслужил место в заявке сборной Аргентины для участия в Кубке Америки.

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет внимательно следить за игрой Ло Чельсо на Кубке Америке, после чего решит, сделает ли свое предложение о покупке.

Среди прочих претендентов на аргентинца называются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал" и "Атлетико", причем испанская пресса утверждает, что еще на прошлой неделе "Реал Бетис" отклонил предложение "шпор" в 52 миллиона фунтов по Джовани.

Добавим, что Ло Чельсо присоединился к "Реал Бетис" из ПСЖ лишь прошлым летом — сперва на правах аренды, но уже в январе был выкуплен за 20 млн. фунтов.


Метки Ло Чельсо, Манчестер Сити, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2019 16:00

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  1. firmino9 27.05.2019 16:59 # firmino9
    Пенсы вас покупают, просыпайтесь

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  2. lfcynwa 27.05.2019 16:58 # lfcynwa
    причем испанская пресса утверждает, что еще на прошлой неделе "Реал Бетис" отклонил предложение "шпор" в 52 миллиона фунтов по Джовани.


    Источник: http://fapl.ru/posts/71033/

    шпоры

    52 лямов фунтов

    совсем газеты окуели

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  3. papka-legend 27.05.2019 16:33 # papka-legend
    В Челси этого топчика

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  4. hammersmith 27.05.2019 16:04 # hammersmith
    Ло Чельсецо какое-то

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  5. imf-tau 27.05.2019 16:01 # imf-tau
    Ну не, с таким именем надо только в Челси.

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