Аль Мубарак уверен, что конкуренты завидуют успехам "Сити"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак уверен, что другие клубы просто завидуют успехам "горожан".

На прошлой неделе президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас жестко раскритиковал "Сити", заявив, что "горожане" стали игрушкой в руках государства и причиной инфляции цен на игроков.



Кроме того, с разных сторон раздаются призывы сурово наказать "Сити", едва сделавшего требл на внутренней арене, за нарушение правил финансового фейр-плей. Аль Мубарак знает, чем вызван столь негативный внешний фон вокруг его клуба.



"Успеху всегда сопутствует определенный уровень зависти, ревности — называйте, как хотите. Когда "Манчестер Юнайтед" доминировал в Премьер-Лиге так много лет, им приходилось иметь с этим дело. Это непросто, и мы знаем об этом".



"Футбольный мир очень мал, и слово здесь распространяется очень быстро. Поэтому когда кто-либо, занимающий важную должность в любом клубе, говорит такие вещи, угадайте, что происходит? Мы понимаем это".



"Реальность такова, что не мы купили самого дорогого игрока, самого дорогого голкипера, самого дорогого полузащитника, самого дорогого нападающего. Давайте смотреть на факты", — цитирует Аль Мубарака The Guardian.