Аль Мубарак уверен, что конкуренты завидуют успехам "Сити"
Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак уверен, что другие клубы просто завидуют успехам "горожан".
На прошлой неделе президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас жестко раскритиковал "Сити", заявив, что "горожане" стали игрушкой в руках государства и причиной инфляции цен на игроков.
Кроме того, с разных сторон раздаются призывы сурово наказать "Сити", едва сделавшего требл на внутренней арене, за нарушение правил финансового фейр-плей. Аль Мубарак знает, чем вызван столь негативный внешний фон вокруг его клуба.
"Успеху всегда сопутствует определенный уровень зависти, ревности — называйте, как хотите. Когда "Манчестер Юнайтед" доминировал в Премьер-Лиге так много лет, им приходилось иметь с этим дело. Это непросто, и мы знаем об этом".
"Футбольный мир очень мал, и слово здесь распространяется очень быстро. Поэтому когда кто-либо, занимающий важную должность в любом клубе, говорит такие вещи, угадайте, что происходит? Мы понимаем это".
"Реальность такова, что не мы купили самого дорогого игрока, самого дорогого голкипера, самого дорогого полузащитника, самого дорогого нападающего. Давайте смотреть на факты", — цитирует Аль Мубарака The Guardian.
27.05.2019 10:00
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Последние комментарии:
само собой что еще может высрать клуб без истории
челики празднуют великую победу в кубке в 60 годах потому что нет истории )))))))))))))))))))))))
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Тут трудно что-то комментировать, т.к. комментирование ситуации проистекает из текущего ффп, который суть говно и направлен главным образом на защиту интересов реала с барсой, которые обирают свою ла лигу как последние бандюганы и им нравится такое положение вещей. При этом они хотят сохранить статус кво и не хотят, чтобы появлялись новые богатые клубы, которые могут дать им пинка под зад. Именно поэтому вместо того, чтобы взять пооверенные и отлично работающие схемы американских ведущих лиг, они на коленке скастраляли вот это уёбище ффп, которое должно не позволять клубам богатеть и покушаться но то, что эти говноклубы считают своим.
У МС, кстати, реально классная скаутская служба, куда лучше нашей, как это ни прискорбно.
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слишком дохуя пизлит этот мешок с гавном. Раньше, когда МЮ или Челси побеждали в АПЛ или ЛЧ, они не позволяли говорить себе такие слова. Всегда с уважением говорили про другие клубы. А эти наглые мрази, что вообще себе позволяют?
"Реальность такова, что не мы купили самого дорогого игрока, самого дорогого голкипера, самого дорогого полузащитника, самого дорогого нападающего. Давайте смотреть на факты"
Давайте, почему ваш состав самый дорогой в мире тогда?
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