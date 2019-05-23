Аспиликуэта: "Челси" сосредоточен на финале Лиги Европы"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заверил, что спекуляции насчет будущего Маурицио Сарри не оказывают негативного влияния на подготовку команды к финалу Лиги Европы.

Согласно слухам, финал против "Арсенала" в Баку может стать последним матчем для итальянского наставника "синих", независимо от исхода.



В последние недели Сарри активно сватают в "Ювентус" и "Рому", однако Аспиликуэта не видит в этом проблемы для команды перед лондонским дерби в столице Азербайджана.



"Мы знаем, что с приближением лета появляется много слухов, и мы привыкли к этому. Уверен, каждый здесь очень сосредоточен на финале, и мы очень упорно работаем вместе, чтобы подойти к этому матчу с полной концентрацией".



"Время покажет, что будет затем, но сейчас финал — наша единственная забота. Надеюсь, выезд в Баку будет радостным".



"Это трофей, и это дерби. Мы очень голодны и находимся в предвкушении. Естественно, мы постараемся изо всех сил, чтобы поднять этот трофей в Баку".



"Выигранный в Амстердаме трофей Лиги Европы был моим первым с "Челси". Будет приятно завершить сезон с европейским трофеем и получить возможность сыграть за Суперкубок Европы", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.