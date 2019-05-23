Директор "Арсенала" объяснил, почему Рэмси не получил новый контракт

Аарон Рэмси Директор "Арсенала" Рауль Санллехи объяснил, почему его клуб решил не подписывать новый контракт с полузащитником Аароном Рэмси.

Как известно, по окончании этого сезона Рэмси покинет "Арсенал", чтобы в статусе свободного агента присоединиться к "Ювентусу", где он будет получать 400 тысяч фунтов в неделю.

Платить такие же деньги Аарону на "Эмирейтс" оказались не готовы, и именно это является причиной, почему игрок сборной Уэльса уходит.

"Одна из ключевых вещей в моей работе — и мы убедились в важности этого на примере других клубов — заключается в том, чтобы соблюдать рациональность в балансе зарплат команды".

"Так сложились обстоятельства, что мы не продлили контракт Аарона вовремя, поэтому мы оказались в ситуации, когда Аарон имел на руках невероятные предложения в плане зарплаты".

"Он очень хотел остаться с нами, и он был открыт к диалогу, но в конце концов мы были вынуждены поступить ответственно и встать на защиту интересов "Арсенала". Мы поняли, что новый контракт с ним внес бы дисбаланс, который очень бы вредил команде на протяжении длительного времени", — сообщил Санллехи официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Рэмси, Санллехи

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 00:05

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  1. mancunia-planet 23.05.2019 00:12 # mancunia-planet
    Да ну этот блювентус, правильно сделали, что не повелись на увеличение зп. Им даже Рон не помог, хули толку, ну выйграет сериАл и че.

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