"Тоттенхэм" потерял интерес к Уилфриду Захе

"Тоттенхэм" решил отказаться от своих претензий на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху из-за чрезвычайной дороговизны игрока.

На прошлой неделе стало известно, что на следующий день после окончания сезона Премьер-Лиги Заха встретился с президентом "орлов" Стивом Пэришем и уведомил того о своем желании уйти на повышение, чтобы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Однако на "Селхерст Парк" очень высоко ценят Уилфрида, а потому назначили за свою главную звезду цену в 100 миллионов фунтов. "Пэлас" чувствует себя комфортно в этой ситуации, потому что у Захи остается еще четыре полных года по контракту с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю.



По информации Evening Standard, такая цена отпугнула "Тоттенхэм" — то же самое произошло и год назад, когда "шпоры" уже проявляли интерес к Захе, но оказались не готовы заплатить затребованные 70 млн. фунтов.



Таким образом, "Тоттенхэм", чей трансферный рекорд составляет 42 млн. фунтов, что были заплачены "Аяксу" за защитника Давинсона Санчеса в 2017 году, выбыл из числа претендентов на 26-летнего ивуарийца и теперь обратится к альтернативным целям.