Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может перехватить Антуана Гризманна. Адам Лаллана может вернуться в "Саутгемптон". Игроки "Манчестер Сити" разделят бонус в 15 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" может отпустить вингера Гарета Бэйла из клуба свободным агентом. (The Times)



"Манчестер Юнайтед" может перехватить нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Sport)



"Кристал Пэлас" хочет 60 млн. фунтов от "Юнайтед" за защитника Аарона Ван-Биссаку. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал исполнительному директору Эду Вудворду отпустить Поля Погба в "Реал", если этого хочет сам игрок. (The Sun)



"Юнайтед" оформит свой интерес к полузащитнику "Лиона" Танги Ндомбеле, только когда прояснится будущее Погба. (Manchester Evening News)



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес досрочно вернется из отпуска, чтобы привести себя в форму и подыскать новый клуб. (The Sun)



"Челси" сможет сохранить Матео Ковачича и Гонсало Игуаина, несмотря на трансферный запрет. (Goal)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте задумывается о переходе в ПСЖ. (talkSPORT)



Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может вернуться в "Саутгемптон" за 13 миллионов фунтов. (Daily Express)



Ветеран ПСЖ Дани Алвес ищет себе клуб в Премьер-Лиге. (UOL)



"Тоттенхэм" готов предложить 40 млн. фунтов за 19-летнего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Daily Mirror)



Первым летним приобретением "Арсенала" может стать защитник "Гремио" Вальтер Каннеманн, оцениваемый в 10.5 млн. фунтов. (Calciomercato)



Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско хочет перебраться в Премьер-Лигу и, вероятно, будет целью для "Арсенала". (The Sun)



"Эвертон" собирается приобрести голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" покупает бомбардира "Порту" Муссу Марега за 31 млн. фунтов. (Record)



"Борнмут" предложит 15 млн. фунтов за голкипера "Бернли" Ника Поупа. (Daily Mail)



Другое



"Бавария" хочет переманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Daily Star)



В этом сезоне голкипер "Ливерпуля" Алиссон отразил 79 процентов ударов в створ своих ворот, что является лучшим показателем в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов за завоевание требла. (Daily Mail)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пообедал с президентом Турции в Стамбуле. (Daily Mail)



"Сити" выставит на аукцион знаменитый серый свитер с капюшоном своего главного тренера Хосепа Гвардиолы. (ESPN)