Гвардиола потребовал от "Сити" выиграть Лигу Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может довольствоваться успехами на внутренней арене и теперь должна постараться выиграть Лигу Чемпионов.
В воскресенье "горожане" стали первой в истории командой, сумевшей выиграть титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги в течение одного сезона. В то же время "Сити" в очередной раз досрочно сошел с дистанции в Лиге Чемпионов, и Гвардиола жаждет это исправить.
"Прежде я уже говорил, что в конце обо мне будут судить по тому, выиграли мы Лигу Чемпионов или нет. До тех пор, пока мы этого не сделаем, всего остального будет недостаточно".
"Такие ожидания люди предъявляют ко мне, и я это знаю. Когда я возглавил "Барселону", нам повезло выиграть Лигу Чемпионов дважды за четыре года, поэтому люди думают, что я особенный и что мы должны выиграть Лигу Чемпионов. Второе все равно является правдой".
"Набранное этим клубом количество очков и достижения на внутренней арене невероятны, однако Лигу Чемпионов мы не так часто выигрывали относительно других соревнований, потому что команды там так хороши, а само соревнование такое требовательное. Однако мы хотим его выиграть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
20.05.2019 07:00
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А вот тут титулов у Ливерпуля целых 5. А первого числа будет 6))
И все равно Пепку жаба за ЛЧ душит, как не крути.
Парадокс, мансити нужна ЛЧ, а Ливерпулю АПЛ
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Хyй вам с маслом епучие мешки.. Скоро ваши шейхи обанкротятся и пeзда вам всем.
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У мешков надежда только на следующий сезон, ибо в 2020 бан за нарушение ффп, но увы эти бездари ничего не смогут сделать на европейский арене, . 0 финалов это бремя тащить до конца дней этого несчастной помойки
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В близжайшие 5 лет надо брать.
А то это уже ПСЖ #2 получается
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КОРОЛЬ!!!
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Слишком жирно будет
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А вот и задачка на след сезон подлетела. Сейчас летом усилимся и будут еще большие шансы!
Come on, City!!!
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