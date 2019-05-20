Итоги сезона Премьер-Лиги 2018/19. Лидеры

Продолжаем и одновременно заканчиваем подводить итоги сезона Премьер-Лиги 2018/19. На очереди топ-6 — команды, которые шли особняком от остального пелотона.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучшие бомбардир: Поль Погба – 13

Лучший ассистент: Поль Погба — 9

Лучший игрок: Люк Шоу

Разочарование: Алексис Санчес

Открытие: —



Ожидания



В предыдущем сезоне "Манчестер Юнайтд" добился своего лучшего результата в период после сэра Алекса, заняв второе место в чемпионате. Тем не менее, ожидания от третьего года Жозе Моуриньо в клубе были тревожными — многое напоминало его недавнюю историю с лондонским "Челси". Моуриньо все видом выказывал недовольство руководством, которое летом не удовлетворило его запросы по усилению состава, подписав только полузащитника Фреда из донецкого "Шахтера" да юного Диогу Далота. Атмосфера в команде и клубе, согласно всем признакам, разладилась. О борьбе за чемпионство думали только большие оптимисты. Борьба за место в зоне Лиги Чемпионов выглядела более реальной задачей, но главный вопрос заключался в том, в какой момент пути клуба и Моуриньо разойдутся.



Сезон



Португалец был уволен незадолго до Рождества — почти в тот же день, что и из "Челси" тремя годами ранее. МЮ в тот момент отставал от четвертой позиции на 11 очков и демонстрировал нестабильные результаты на фоне хорошей формы конкурентов. Временную должность менеджера получил Оле Гуннар Сульшер, при котором "Юнайтед" совершил великолепный рывок —12 матчей без поражений, что вернуло команда в борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Но в последние два месяца звезды МЮ во главе с Полем Погба вернулись к тому же безобразному футболу, что и раньше, только с еще более удручающими результатами. При этом клуб отреагировал на эмоциональный рывок команды преждевременно, еще в конце марта дав Сульшеру полноценный контракт. Провалив две трети сезона, "Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов и не сумел компенсировать этот провал какими-то успехами в кубковых турнирах.



Оценка



Плохо. Ответственность за результат должны разделить все стороны. Но хуже даже не сам факт провала, а понимание того, что Моуриньо был прав в оценке качеств этих футболистов и в том, что второе место в прошлом году было "достижением". Перед МЮ стоит много стратегических вопросов, которые, как кажется пока, клубу будет очень непросто решить.



АРСЕНАЛ



Лучшие бомбардир: Пьер-Эмерик Обамеянг — 22

Лучший ассистент: Александр Лакасетт — 8

Лучший игрок: Пьер-Эмерик Обамеянг

Разочарование: Месут Озил

Открытие: Маттео Гендузи



Ожидания



"Канониры" готовились к первому сезону без Арсена Венгера, проведя содержательную, но не громкую трансферную кампанию. От Унаи Эмери не ждали существенных улучшений результатов, но более серьезная борьба за места в первой четверке и решение критических проблем последних сезонов — вот основные цели, которые стояли перед испанцем.



Сезон



"Арсенал" проиграл два стартовых матча сезона "Манчестер Сити" и "Челси", но быстро набрал форму и осенью шел в числе лидирующих команд. Со временем вернулись привычные проблемы "канониров" в выездных матчах, и команда стала производить очень нестабильное впечатление. Тем не менее, в отличие от предыдущей кампании, "Арсенал" до последних туров имел шанс попасть в первую четверку, но серия поражений выбила команду Унаи Эмери из борьбы. В то же время лондонцы по-прежнему могут выиграть Лигу Европы, а в некоторых моментах они прибавили — например, в матчах с прямыми конкурентами. По ходу сезона команде Эмери удалось победить на своем поле "Челси" и взять четыре очка в двух дерби с "Тоттенхэмом", чего не случалось в последнее время. "Арсенал" производил очень разное впечатление, но в итоге финишировал на позицию выше, чем в прошлом году, и по-прежнему имеет шанс вернуться в Лигу Чемпионов.



Оценка



Удовлетворительно. Существенного прогресса "Арсенал" с новым тренером не добился, но прежних позиций команда не утратила, а в некоторых вопросах подала признаки прогресса. Результат, учитывая имеющийся ресурс, Унаи Эмери дал удовлетворительный. Для выхода на новый уровень тренер, который летом точно потеряет Аарона Рэмси, нуждается в более серьезной финансовой поддержке.



ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Харри Кейн — 17

Лучший ассистент: Кристиан Эриксен — 12

Лучший игрок: Сон Хен Мин

Разочарование: Деле Алли

Открытие: Хуан Фойт



Ожидания



"Тоттенхэм" прошлым летом стал единственным клубом, который не усилил свой состав новыми футболистами. Видя растущее качество "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", реальной задачей "шпор" перед стартом сезона выглядела борьба за места в первой четверке. Учитывая опыт последних лет и уровень команды в целом, подопечные Маурисио Почеттино в этой борьбе были фаворитами.



Сезон



Кампанию "Тоттенхэма" невозможно рассматривать, игнорируя тот факт, что команда сыграет в финале Лиги Чемпионов через пару недель. До февраля "шпоры" также были претендентами на чемпионский титул, идя в одном ритме с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Но концовка сезона для лондонцев вышла провальной: чемпионам они проиграли 27 очков и едва смогли сохранить себе место в первой четверке. Харри Кейн сыграл всего 27 матчей из-за проблем со здоровьем, а некоторые игроки — вроде Деле Алли, Кирана Триппьера и других — провели кампанию ниже требуемого от них уровня. Впечатляющих матчей команда Почеттино сыграла немного, многие результаты были добыты благодаря волевым качествам, а по итогу "шпоры" проиграли целых 13 матчей Премьер-Лиги. И все же добились необходимого результата.



Оценка



Хорошо. Оценку определяют успехи в Лиге Чемпионов, без которых сезон "Тоттенхэма" был бы посредственным. Команда не стала сильнее (в лучшем случае), но в то же время объективные факторы (отсутствие усиления состава, травмы Кейна) могут сойти за оправдания. Как бы там ни было, основную задачу лондонцы выполнили, они также отпраздновали переезд на новый стадион, а теперь имеют возможность выиграть Лигу Чемпионов. Если это произойдет, то все трудности в игре перестанут иметь значение. Но и сейчас можно сказать, что недостаток прогресса в игре футболистов "Тоттенхэм" компенсировал развитием командного характера.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Эден Азар — 16

Лучший ассистент: Эден Азар — 15

Лучший игрок: Эден Азар

Разочарование: Гонсало Игуаин

Открытие: Калум Хадсон-Одои



Ожидания



"Челси" прошлым летом сменил тренера, и на место прагматичному Антонио Конте пришел Маурицио Сарри — "тренер-романтик", не подходящий под привычные стандарты "Челси". Подвигов от Сарри в первый сезон не ждали. Клуб подписал ему желанного полузащитника Жоржиньо, а также быстро нашел дорогую замену ушедшему голкиперу Тибо Куртуа в лице Кепы Аррисабалаги. Все сошлись на мнении о том, что Сарри потребуется время, чтобы перестроить игру команды, если это вообще удастся в токсичной атмосфере на "Стэмфорд Бридж". Возвращение в Лигу Чемпионов — такая задача казалась реальной.



Сезон



Лондонцы превзошли ожидания на старте. Осенью команда Сарри была лидером чемпионата, а свой первый матч она проиграла только в ноябре. Но дела тут же пошли на спад. Соперники раскусили стиль игры "нового "Челси", а тренерский штаб не только не нашел ответов, но и усугубил ситуацию переводом Эдена Азара на позицию центрального нападающего. Бельгиец, блестяще начавший сезон, перестал давать прежнюю эффективность, и зимой "Челси" выпал из первой четверки. В какой-то момент казалось, что будущее Сарри предопределено, а итальянец стал первым за долгое время (за исключением временщика Бенитса) тренером, против которого открыто выступали болельщики по ходу матчей. Результата не давал и приход Гонсало Игуаина, но возвращение Азара на фланг атаки позволило звезде "Челси" вытянуть для команды несколько матчей. Этого было достаточно для того, чтобы не просто обойти конкурентов, но и финишировать на третьем месте. Одновременно с этим "Челси" дошел до финал Кубка Лиги, а в ближайшее время сыграет в финале Лиги Европы с "Арсеналом".



Оценка



Удовлетворительно. Если брать чисто результаты, то сезон "Челси" может оказаться удачным: команда способна добавить к третьему место победу в европейском турнире. Это сохранит работу Маурицио Сарри, но при этом игра "синих", равно как и многие решения тренера, в этом сезоне не впечатлили болельщиков, часть из которых настроена против итальянца. Учитывая показатели Эдена Азара, создается впечатление, что без него проблемы "Челси" были бы куда большими, а вероятность ухода бельгийца летом высока.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах, Садио Мане — по 22

Лучший ассистент: Трент Александер-Арнольд — 22

Лучший игрок: Виргил Ван Дейк

Разочарование: Даниэль Старридж

Открытие: —



Ожидания



С Юргеном Клоппом "Ливерпуль" добивался прогресса от сезона к сезону, но до нынешней кампании команда не могла финишировать выше четвертого места. Тем не менее, летом было ощущение того, что "Ливерпуль" созрел для более высоких целей. Тут и выход в финал Лиги Чемпионов, и улучшение обороны команды с приходом Виргила Ван Дейка, и очень мощная трансферная кампания в целом.



Сезон



"Ливерпуль" в этом году четкое определил свои приоритеты, не став серьезно гнаться за второстепенными наградами. Со старта чемпионата команда Юргена Клоппа набрала чемпионский ход, с которого так и не сошла до конца пути. На Новый год мерсисайдцы имели семь очков преимущества над "Манчестер Сити", но поражение в игре с ним, а также несколько ничейных результатов, вернули "Ливерпуль" на второе место. Тем не менее, игра команды Клоппа была образцовой от старта до финиша. "Ливерпуль" пропустил меньше всех в чемпионате (22 гола), проиграл только один матч ("Сити"), имел лучшего игрока сезона (Виргил Ван Дейк), а также двух из трех обладателей "Золотой бутсы" — Мохамеда Салаха и Садио Мане. В конце концов подопечные Клоппа набрали целых 97 очков. Но все равно остались вторыми.



Оценка



Отлично. В "Ливерпуле" сейчас могут перебирать эпизоды отдельных игр, где команда не сделала все возможное, чтобы взять три очка — как матчи с "Юнайтед" или "Эвертоном". Но, в целом, это был лучший сезон "Ливерпуля" в чемпионате с момента его последнего чемпионства в 90-м году. Мерсисайдцы также вышли в финал Лиги Чемпионов, которую они могут выиграть первого июня. Сделать больше, чем сделала команда Клоппа, в этом сезоне было проблематично.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Серхио Агуэро — 21

Лучший ассистент: Рахим Стерлинг, Лерой Сане — 10

Лучший игрок: Рахим Стерлинг

Разочарование: Бенжамен Менди

Открытие: Александр Зинченко



Ожидания



"Манчестер Сити" выиграл чемпионат с сотней очков, и ожидания от команды Пепа Гвардиолы были вполне очевидными — сохранение титула. На этот раз "горожане" мощной трансферной кампании не проводили, но в этом не было необходимости. К старту сезона они все равно подходили с сильнейшим составом в Премьер-Лиге и в статус главных фаворитов чемпионской гонки.



Сезон



Манкунианцев ждало очередное разочарование в Лиге Чемпионов, но на внутренней арене они выступали почти безупречно. И если в кубковых турнирах "Сити" очень способствовал жребий, то в Премьер-Лиге они справились с испытаниями любой сложности. На этот раз команда Гвардиолы проиграла не две, а четыре встречи, но эти зимние осечки отчасти были связаны с недооценкой некоторых соперников. На поражение от "Ньюкасла" в конце января "Манчестер Сити" ответил превосходной серией из 14 побед, которая в итоге и позволила клубу сохранить чемпионский титул. Не стали проблемой и многочисленные травмы Кевина Де Брюйне, лучшего игрока прошлого сезона. В этом году на первый план вышел португалец Бернарду Силва, а большинство героев предыдущей кампании поддержали свою планку, что не часто отличает тех, кто уже выиграл чемпионство.



Оценка



Хорошо. Как и с "Тоттенхэмом", на оценку сезона "Манчестер Сити" влияет их выступление в Европе — только уже отрицательно. "Горожане" стали первой командой с 2009 года, которой удалось сохранить при себе чемпионский титул. И сделали они это в борьбе с очень серьезным оппонентом в лице "Ливерпуля". Но в Лиге Чемпионов команда Гвардиолы снова осталось далеко не у дел, снова проиграла андердогу и другому представителю английского чемпионата. Потому, празднуя чемпионство, "горожане" наверняка ощущают разочарование, наблюдая за историями, которые их внутренние конкуренты пишут в Европе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru