Жоржиньо останется в "Челси", даже если Сарри уйдет

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо объявил, что его клиент останется на "Стэмфорд Бридж", даже если Маурицио Сарри будет уволен с поста главного тренера "синих".

Заступив на тренерский мостик "Челси" прошлым летом, Сарри первым делом приобрел у "Наполи", своего бывшего клуба, Жоржиньо за 57 миллионов фунтов.



Жоржиньо немедленно превратился в ключевого игрока "синих", чье место в стартовом составе не подвергается никакому сомнению. Сарри на протяжении всего сезона оберегал подопечного, несмотря на серьезную критику.



Порой критика в адрес итальянца бразильского происхождения была небезосновательной — Жоржиньо не всегда справляется со своими оборонительными обязанностями и почти совершал результативных действий впереди.



Как кажется, у Жоржиньо могут возникнуть большие проблемы, если Сарри не останется в "Челси" на следующий сезон, однако сам игрок никуда не собирается.



"Может ли Жоржиньо уйти вместе с Сарри? У него есть контракт, и он останется с "Челси". 100 процентов".



"Возвращение в Италию? Итальянским клубам такого рода игроки не по карману", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Express.