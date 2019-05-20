Жоржиньо останется в "Челси", даже если Сарри уйдет

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо объявил, что его клиент останется на "Стэмфорд Бридж", даже если Маурицио Сарри будет уволен с поста главного тренера "синих".

Заступив на тренерский мостик "Челси" прошлым летом, Сарри первым делом приобрел у "Наполи", своего бывшего клуба, Жоржиньо за 57 миллионов фунтов.

Жоржиньо немедленно превратился в ключевого игрока "синих", чье место в стартовом составе не подвергается никакому сомнению. Сарри на протяжении всего сезона оберегал подопечного, несмотря на серьезную критику.

Порой критика в адрес итальянца бразильского происхождения была небезосновательной — Жоржиньо не всегда справляется со своими оборонительными обязанностями и почти совершал результативных действий впереди.

Как кажется, у Жоржиньо могут возникнуть большие проблемы, если Сарри не останется в "Челси" на следующий сезон, однако сам игрок никуда не собирается.

"Может ли Жоржиньо уйти вместе с Сарри? У него есть контракт, и он останется с "Челси". 100 процентов".

"Возвращение в Италию? Итальянским клубам такого рода игроки не по карману", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Express.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2019 23:00

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  1. yela 20.05.2019 23:29 # yela
    Повторит судьбу Дринквотера.

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  2. mancunia-planet 20.05.2019 23:17 # mancunia-planet
    агенту здоровья

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  3. chebrec 20.05.2019 23:09 # chebrec
    Ахахахахахахаха бравооооооооооооооооооо!!!

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  4. blackdreamer 20.05.2019 23:06 # blackdreamer
    лютый топарь
    должен руинить в челси еще годы

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