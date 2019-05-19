Венсан Компани объявил об уходе из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани объявил о своем уходе после 11 лет в клубе.

Победа 6:0 над "Уотфордом" в финале Кубка Англии накануне стала 360-м и одновременно последним матчем для бельгийского защитника за клуб с "Этихад".



После своего перехода из "Гамбурга" в 2008 году Компани вместе с "горожанами" выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги, а также забил 20 голов, включая победный против "Лестера" ранее в мае.



"Для меня настало время уйти. Как бы ошеломительно это ни было, я испытываю лишь благодарность. Я благодарен всем тем, кто поддерживал меня на протяжении этого особенного пути, в этом особенном клубе".



"Я помню свой первый день так же четко, как и последний. Я помню бесконечную доброту людей Манчестера. Я никогда не забуду, как все болельщики "Манчестер Сити" сохраняли преданность мне в хорошие времена и особенно в плохие времена. Вы всегда поддерживали меня и вдохновляли меня, чтобы не сдаваться, против всех раскладов", — сообщил Компани в открытом письме.



Добавим, ранее 33-летний защитник говорил, что не собирается завершать игровую карьеру. Однако на "Этихад" Венсан еще вернется — 11 сентября здесь состоится его благодарственный матч.